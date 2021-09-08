Рада сьогодні розгляне законопроєкти про віртуальні активи, добровільне декларування та звернення до США про статус основного союзника

Верховна Рада на пленарному засіданні 8 вересня планує розглянути в другому читанні законопроєкти №3636 "Про віртуальні активи" та № 5154 щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами.

Згідно з порядком денним Ради, народні депутати також мають намір розглянули в першому читанні проєкти законів №5091 "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому", №5002 "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", №5464 "Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні види палива" щодо розвитку виробництва біометану", №5454 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Також у повторному першому читанні ВР планує розглянути законопроєкт №5202-Д "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель".

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Крім того, у другому читанні планується розглянути законопроєкти №5248 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв`язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, який на ній розташовано)", а також проєкт закону №5205 "Про внесення змін до Закону України "Про театри і театральну справу" щодо створення додаткових умов для забезпечення професійного розвитку творчих працівників театрів".

Одразу після чергового пленарного засідання відбудеться позачергове. Його порядок денний передбачає розгляд одного питання – проєкту постанови №5380 "Про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA)".