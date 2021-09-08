Рада сьогодні розгляне законопроєкти про віртуальні активи, добровільне декларування та звернення до США про статус основного союзника
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Верховна Рада на пленарному засіданні 8 вересня планує розглянути в другому читанні законопроєкти №3636 "Про віртуальні активи" та № 5154 щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами.
Згідно з порядком денним Ради, народні депутати також мають намір розглянули в першому читанні проєкти законів №5091 "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому", №5002 "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", №5464 "Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні види палива" щодо розвитку виробництва біометану", №5454 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Також у повторному першому читанні ВР планує розглянути законопроєкт №5202-Д "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель".
Крім того, у другому читанні планується розглянути законопроєкти №5248 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв`язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, який на ній розташовано)", а також проєкт закону №5205 "Про внесення змін до Закону України "Про театри і театральну справу" щодо створення додаткових умов для забезпечення професійного розвитку творчих працівників театрів".
Одразу після чергового пленарного засідання відбудеться позачергове. Його порядок денний передбачає розгляд одного питання – проєкту постанови №5380 "Про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA)".
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Это счастливый зедепутанг Андрей Клочко. А счастливый потому, что благодаря мудрой политике великого лидора Зе для его мамы закончилась эпоха бедности и резко, скачком настала эпоха немерянного богатства и процветания. Вот что делает для зедепутангов Бог Беня и его Пророк Зе!
Сам Андрей Клочко ничего из себя не представляет. Ну обычный зедепутанг - бомж. Там таких половина моносброда. Ну не смог заработать до депутангства на квартиру. Да и сейчас зарплата депутанга не позволяет, нищенствует.
А то что пика в экран не влазит - так это потому что нищенствует, с голодухи. Не ест, все о народе думает.
Но до Юзика ему еще расти и расти, есть к чему стремиться.
Но я не про него хотел написать, а про его маму. Вот жила себе обычная пенсионерка, мама Наталия Клочко до 2019 года. Питалась полвареником, лечилась полтаблеткой, всю пенсию отдавала барыгам за коммуналку. В общем, плохо жила Наталия Клочко при барыгах. Бедно и несчастно.
И таких бедных и несчастных бабусь - пенсионерок было много, очень много в Украине, ну просто имя им легион. И мудрый нарид видел, что всюду вокруг стоит эпоха бедности, а над ней, эпохой этой, реют барыги.
И вот мудрый нарид выбрал Зе. А барыг, и Барыгу главного, уволил. Это чтобы закончилась эпоха бедности. А потом мудрый нарид выбрал слуг - уродов, опять же чтобы закончилась эпоха бедности. И один из этих слуг - уродов оказался Андрей Клочко, зедепутанг и бомж.
И то, что обещал великий Пророк Зе, и его скромный послушник зедепутанг Клочко, свершилось. Закончилась эпоха бедности!
Правда не для всех, а только для мамы зедепутанга Клочко. Ну еще для мам и отпрысков других зедепутангов. Но ведь великий Пророк Зе не обещал, что эпоха бедности закончится для всех граждан Украины. Он ведь не сказал, для кого конкретно закончится эпоха бедности. Но обещание выполнил, и в число избранных попала мама зедепутанга Клочко, Наталия Клочко.
За два последних года Наталия Клочко, которой 70 лет, приобрела несколько квартир в Киеве, дома и земельные участки в Киевской области на общую сумму примерно 14 500 000 грн. А еще и автомобиль Тесла, стоимостью более 1 000 000 грн. То есть, с момента депутангства сына, мамуля забыла про бедность, и стала приобретать недвижимость и авто в режиме арабских шейхов.
Что интересно, зедепутанг Клочко заявил, что маманя покупала все эти плюшки не за его, а за свои деньги, он не знает, откуда у мамы - пенсионерки 70 лет появилась такая тяга к элитной недвижимости и средства на нее, и посоветовал всем задавать вопросы маман.
Ну что, порохоботы, съели? Криворожский пацан сказал - криворожский пацан сделал - эпоха бедности закончилась.
Пользуясь случаем, Наталия Клочко, мама зедепутанга Андрея Клочко, председателя Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады Украины, через меня передает огромную, немерянную благодарность избирателям мудрого Зе и ее талантливого сына. Избирателей Зе Наталия Клочко нежно и ласково называет «мои зебильчики» и мои «зегенератики».
Ваш Готельєр - бaндepівець
https://censor.net/ru/news/3286889/ukraine_ne_nujen_status_osnovnogo_soyuznika_ssha_vne_nato_posol_markarova