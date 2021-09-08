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Новини Політика України
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Росія (47179) ФСБ (1343) бітум (6) Янцен Павло (1)

Україна закуповує бітум у Росії через компанії, які постачають нафту в ОРДЛО і здійснюють виплати в спецфонди ФСБ, - Янцен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна закуповує бітум у Росії через компанії, які постачають нафту в ОРДЛО і здійснюють виплати в спецфонди ФСБ, - Янцен

Україна закуповує бітум у країни-агресора Росії. Більше того, ліцензію на поставку бітуму в Україні отримують компанії-виробники з Росії, які завозять нафтопродукти в так звані "Л/ДНР", а також компанії, які здійснюють виплати у спеціальні фонди ФСБ.

Про це розповів голова громадської організації "Конституційно-правовий Конгрес" Павло Янцен, передає Цензор.НЕТ.

"Масштабне будівництво доріг підвищило попит на компоненти асфальтного покриття. Виявилося, що бітумний ринок України надзвичайно залежний від російського імпорту. Країна-виробник бітуму, безумовно, скористалася цією залежністю", – повідомляє Янцен.

"Сьогодні за потреби в тисячу тонн бітуму Україна виробляє лише третину необхідного. При цьому, формально до 70% імпорту (а зараз – до 80%) бітуму в Україну постачають з Білорусі. Водночас ще у квітні 2019 року 20% бітуму в Україну офіційно завозили з Росії. Тоді ж Росія запровадила заборону на відвантаження бітуму в Україну. А вже у жовтні 2020 року Україна відновила експорт бітуму з країни-агресора за спеціальними дозволами", – нагадав громадський діяч.

"Нафтова компанія здійснила поставки перших партій бітуму виробництва "Рязанського заводу бітумних матеріалів" ("Газпром-Нафта"). Про це повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані власного дослідження. У період з 10 по 15 серпня оператор поставив 222 тонни ресурсу через митний пункт пропуску Гоптівка-Нехотєєвка під Харковом. Ліцензію на постачання бітуму в Україну отримують компанії-виробники з Росії. Саме вони мають завозити нафтопродукти на непідконтрольні території "ЛНР" і "ДНР". Також до цього переліку входять компанії, що здійснюють виплати у спеціальні фонди ФСБ. Російський бітум як підрив репутації Президента Зеленського", – роз'яснює Павло Янцен.

Громадська організація просить правоохоронні органи звернути увагу на цю ситуацію і вважає це потужним ударом по національній безпеці України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
закупает битум у России через компании, поставляющие нефть в ОРДЛО и осуществляющие выплаты в специфонды ФСБ

Кто у нас битумный король?

Казалось бы причем тут ЗЕ, Коломойский, сепаратизм, сотрудничество с врагом...
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08.09.2021 09:50
+17
Крадівництво на крові!

Украина закупает битум у России через компании, поставляющие нефть в ОРДЛО и осуществляющие выплаты в специфонды ФСБ, – Янцен - Цензор.НЕТ 2345
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08.09.2021 09:47
+16
Велике ЗЄ крадівництво фінансує країну-терориста, а ЗЄлєбоби й далі радіють новим дорогам.
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08.09.2021 09:53
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Крадівництво на крові!

Украина закупает битум у России через компании, поставляющие нефть в ОРДЛО и осуществляющие выплаты в специфонды ФСБ, – Янцен - Цензор.НЕТ 2345
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08.09.2021 09:47 Відповісти
велике крадівництво на крові
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08.09.2021 09:48 Відповісти
закупает битум у России через компании, поставляющие нефть в ОРДЛО и осуществляющие выплаты в специфонды ФСБ

Кто у нас битумный король?

Казалось бы причем тут ЗЕ, Коломойский, сепаратизм, сотрудничество с врагом...
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08.09.2021 09:50 Відповісти
какая прелесть...
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08.09.2021 09:51 Відповісти
Велике ЗЄ крадівництво фінансує країну-терориста, а ЗЄлєбоби й далі радіють новим дорогам.
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08.09.2021 09:53 Відповісти
От для чого затіяли "Велике будівництво"!
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08.09.2021 09:57 Відповісти
вот как поцЗедент перекачивает Covsd ные деньги лугандону
Вот почему Украина среди стран Европы на последнем месте
Деньги на борьбу с пандемией-строительство дорог-половину украли-половину мацкалям отправили.А наши пенсионеры пусть дохнут-меньше пенсий платить
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08.09.2021 09:58 Відповісти
Зельцман наживається на війні.
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08.09.2021 10:04 Відповісти
Конкретно хто із ЗеБариг його завозить? Беніфіціара фірми в студію! Украина закупает битум у России через компании, поставляющие нефть в ОРДЛО и осуществляющие выплаты в специфонды ФСБ, – Янцен - Цензор.НЕТ 2941
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08.09.2021 09:59 Відповісти
Україна закуповує бітум у Росії через компанії, які постачають нафту в ОРДЛО і здійснюють виплати в спецфонди ФСБ, - Янцен - Цензор.НЕТ 680
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08.09.2021 10:18 Відповісти
Чомусь про це з жодного олігархічного канала не скажуть! Проте волали "Липецька фабріка! Липецька фабріка! Кокой кошмар! Ко-ко-ко! "
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08.09.2021 10:02 Відповісти
ЗЕпереміга, переміжная!Україна закуповує бітум у Росії через компанії, які постачають нафту в ОРДЛО і здійснюють виплати в спецфонди ФСБ, - Янцен - Цензор.НЕТ 4019
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08.09.2021 10:03 Відповісти
Які проблєми ? Дзвоніть в РНБО,патріот Данілов їм санкції вліпить !Сто раз так робив !
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08.09.2021 10:03 Відповісти
бізнес на краві? агов зєлєбоби не чутно вас...
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08.09.2021 10:08 Відповісти
Это ж не это.это же ТО!
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08.09.2021 10:18 Відповісти
а шо у Игоря Валерьевича битум закончился ? или как ? Может цены взвинтил, откат упал ?
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08.09.2021 10:20 Відповісти
какое оно тупое!
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08.09.2021 10:30 Відповісти
Мої найщиріші вітання, ЗЕбіли! Україна закуповує бітум у Росії через компанії, які постачають нафту в ОРДЛО і здійснюють виплати в спецфонди ФСБ, - Янцен - Цензор.НЕТ 7227 Ви зробили це разом!
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08.09.2021 10:41 Відповісти
Це не торгівля на крові. Это другое, зЕличное. Прибуток для Вави, бені, зе-кагалу та бізнеспартнерів з мордора?
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08.09.2021 11:25 Відповісти
Завозимый битум - это не битум, это дерьмо!!! Зепадаль финансирует войну против Украины. Ублюдки! шо вы выбрали?!
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08.09.2021 16:33 Відповісти
 
 