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Новини Суспільство
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аеропорт (684) Рівне (388) Велике будівництво (718)

На реконструкцію аеропорту "Рівне" додатково виділили 35 млн грн з держбюджету, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На реконструкцію аеропорту

35 млн грн виділили з державного бюджету на реконструкцію міжнародного аеропорту "Рівне". Роботи стартують найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Рівненської ОДА.

Зазначається, що кошти підуть на його технічну модернізацію в межах президентської програми "Велике будівництво".

"Державні кошти виділили на реконструкцію радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу летовища. Таким чином, підрядник зможе приступити до практичної частини модернізації летовища вже найближчим часом", - розповів глава Рівненської ОДА Віталій Коваль

Міжнародний аеропорт "Рівне" включений до державної програми розвитку аеропортів на період до 2023 року.

Раніше ОДА вже провела п'ять тендерів на виготовлення проєктно-кошторисної документації, щодо трьох з яких необхідні документи вже готові. Нині готується ще один тендер на ремонт огородження і реконструкцію світлосигнальної системи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту Кривого Рогу за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2022 року буде завершено реконструкцію злітно-посадкової смуги і будівлі аеропорту.

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Автор: Наталя Джума
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сначала производства надо открывать, а не инфраструктуру для туристов
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08.09.2021 09:52 Відповісти
"Пилите ,Шура,пилите!"
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08.09.2021 09:56 Відповісти
Теперь раз в году аєропорт сможет принимать борт номер 1 и раз в месяц из Хургады.
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08.09.2021 09:56 Відповісти
Прально. Сначала за бюджет строим, а потом хитрожопые за гривню приватизируют
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08.09.2021 09:57 Відповісти
- У них краска кончилась.
- Какая краска?
- Зелёная...

На реконструкцию аэропорта "Ривне" дополнительно выделили 35 млн грн из госбюджета, - ОГА - Цензор.НЕТ 7050
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08.09.2021 10:03 Відповісти
 
 