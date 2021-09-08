На реконструкцію аеропорту "Рівне" додатково виділили 35 млн грн з держбюджету, - ОДА

35 млн грн виділили з державного бюджету на реконструкцію міжнародного аеропорту "Рівне". Роботи стартують найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Рівненської ОДА.

Зазначається, що кошти підуть на його технічну модернізацію в межах президентської програми "Велике будівництво".

"Державні кошти виділили на реконструкцію радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу летовища. Таким чином, підрядник зможе приступити до практичної частини модернізації летовища вже найближчим часом", - розповів глава Рівненської ОДА Віталій Коваль

Міжнародний аеропорт "Рівне" включений до державної програми розвитку аеропортів на період до 2023 року.

Раніше ОДА вже провела п'ять тендерів на виготовлення проєктно-кошторисної документації, щодо трьох з яких необхідні документи вже готові. Нині готується ще один тендер на ремонт огородження і реконструкцію світлосигнальної системи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту Кривого Рогу за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2022 року буде завершено реконструкцію злітно-посадкової смуги і будівлі аеропорту.

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