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Новини Політика України
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Зеленський (17420) Княжицький (84) розслідування (1959) Bellingcat (128) ПВК "Вагнер" (1476)

Стаття CNN про "вагнерівців" - це сигнал, який може означати невдоволення адміністрації США позицією Зеленського під час візиту, - нардеп "ЄС" Княжицький

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стаття CNN про

Американський телеканал CNN підтвердив, що операцію із затримання "вагнерівців" (російських найманців, які були причетні до знищення MH 17 і українських військовослужбовців) готували українські спецслужби.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп "Європейської Солідарності" Микола Княжицький, передає Цензор.НЕТ.

Політик нагадав, що спецслужби США знали про цю операцію: "Це повне спростування слів Володимира Зеленського про те, що ніби то цю операцію організовували іноземні розвідки. Зеленський сам підтвердив, що причетний до зриву операції. Фактично це прямий акт державної зради або державної дурості. Або, що гірше, - і першого, і другого".

Також Княжицький зазначив, що телеканал CNN підтримує демократів, тобто чинну американську владу.

"Відтермінування розслідування Bellingcat до зустрічі Зеленського з Байденом і поява матеріалу на CNN відразу після візиту може означати незадоволення адміністрації США позицією Зеленського під час візиту. М'ягший, але звинувачувальний матеріал на CNN - це сигнал Зеленському. Якщо на нього не буде реакції, якщо Зеленський і далі провадитиме корупційну олігархічно-популістську політику, незабаром з'явиться жорсткий матеріал Bellingcat", - резюмував політик.

Також читайте: США допомагали Україні організувати операцію щодо затримання "вагнерівців", - CNN

Як повідомлялося, раніше телеканал CNN опублікував статтю, в якій стверджує з посиланням на колишніх офіцерів української розвідки, що американська розвідка нібито знала і підтримувала спецоперацію із затримання членів приватної військової компанії "Вагнера".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.

Стаття CNN про вагнерівців - це сигнал, який може означати невдоволення адміністрації США позицією Зеленського під час візиту, - нардеп ЄС Княжицький 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
На жаль, Зе і К****** в своїх корупційних, антидемократичних, антиринкових, авторитарних діях залізли вже надто далеко і зупинитися (тим більше, повернути голоблі назад) вже не зможуть. В цьому беззаперечному факту дяді Джо і його адміністрації ще належить переконатися остаточно. Скоріше би...
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08.09.2021 10:31
+10
тю, у нас просто змі бєні ахметки і пінчука промовчать про існування розслідування белінгкет, а бігус зніме черговий шедевр про парашенка
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08.09.2021 10:40
+8
Нелох мабуть і Байдену намагався насцяти в очі що операції не було.
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08.09.2021 10:30
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А какую реакцию они все ждут. Может ему "не быть"?
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08.09.2021 10:24 Відповісти
"- это сигнал, который может означать" ... а может не означать...
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08.09.2021 10:25 Відповісти
Для ЗЄлєбобів і червоний сигнал світофора може нічого не означати.
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08.09.2021 10:31 Відповісти
Нелох мабуть і Байдену намагався насцяти в очі що операції не було.
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08.09.2021 10:30 Відповісти
На жаль, Зе і К****** в своїх корупційних, антидемократичних, антиринкових, авторитарних діях залізли вже надто далеко і зупинитися (тим більше, повернути голоблі назад) вже не зможуть. В цьому беззаперечному факту дяді Джо і його адміністрації ще належить переконатися остаточно. Скоріше би...
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08.09.2021 10:31 Відповісти
США марно сподіваються на прозріння 73%, а владна "зелень" як той двигун внутрішнього згоряння пішла в "разнос", встигнути нахапати, щоби внукам вистачило і зупинити їх може лише сила мандюлєй.
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08.09.2021 10:44 Відповісти
От тільки в результаті Штати заб`ють на Україну як на Афганістан.
Насолоджуйтесь мовляв своїм зелібаном, як він вам так подобається.
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08.09.2021 10:51 Відповісти
Притянуто за уши. Ждём кино. Статья CNN о "вагнеровцах" - это сигнал, который может означать недовольство администрации США позицией Зеленского во время визита, - нардеп "ЕС" Княжицкий - Цензор.НЕТ 4154
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08.09.2021 10:32 Відповісти
Премьеру вроде как на 2022 год перенесли почему-то. Так что ждать еще долгенько, если вообще ее не отменят. Что-то как-то все с этим скандалом довольно мутно.
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08.09.2021 11:58 Відповісти
не могут артиста под зедурака подобрать, у них таких конченых нема
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20.11.2021 20:46 Відповісти
тю, у нас просто змі бєні ахметки і пінчука промовчать про існування розслідування белінгкет, а бігус зніме черговий шедевр про парашенка
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08.09.2021 10:40 Відповісти
Самый страшный враг Украины - это даже не упырь *****, а враг внутренний в лице власти в Киеве на протяжении всей истории независимой Украины.
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08.09.2021 10:45 Відповісти
Каанєшна. Влада до нас з неба впала.
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08.09.2021 10:48 Відповісти
А найкоротший розповідає про свої пабєди. Стаття CNN про "вагнерівців" - це сигнал, який може означати невдоволення адміністрації США позицією Зеленського під час візиту, - нардеп "ЄС" Княжицький - Цензор.НЕТ 3403
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08.09.2021 10:46 Відповісти
Бубочка - тупой дрыщ и живет одним днем. А часики тикают, 2,5 года пролетят быстро. А там и ответить прийдется.За измену Родине и еще целую гору статей, начиная с нарушения конституции. ЗЕля, лучше беги в землю обетованную, оттуда даже такую шелупонь, как ты, гоям не выдают.
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08.09.2021 10:51 Відповісти
видел как вирастюка избирали? От так и зеленского снова "изберут"
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08.09.2021 10:53 Відповісти
А там еще 5 лет второго президенского срока. Так что, ждать вам, ждунам, еще долго. Стаття CNN про "вагнерівців" - це сигнал, який може означати невдоволення адміністрації США позицією Зеленського під час візиту, - нардеп "ЄС" Княжицький - Цензор.НЕТ 5835
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08.09.2021 10:54 Відповісти
Главное, что ты, кремледрочер, дождался такого же *************, как ты сам, правда?
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08.09.2021 15:03 Відповісти
Кретин, когда клоун на всю страну объявил, что позвонил Лукашенко, и рассказал ему о "каких-то людях..."
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08.09.2021 10:59 Відповісти
Наивеличайший лидер современности намеков не понимает . Только если лопатой по горбу ,да и то с объяснениями за что. Интеллектуальная импотенция страшная вещщь , да и белая мука делает свое ,,черное дело ,.
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08.09.2021 11:17 Відповісти
Це очевидно. Люся аферістович розсмерділася ж не просто так, а для відволікання уваги.
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08.09.2021 11:27 Відповісти
Я балдею с "логики" Княжицкого, "В Вашингтоне говорят, что украинская разведка приписывает ЦРУ участие в операции, чтобы переложить часть вины за провальную операцию на американцев." Стесняюсь спросить - а кто приписывает, неужели Зеля? Стаття CNN про "вагнерівців" - це сигнал, який може означати невдоволення адміністрації США позицією Зеленського під час візиту, - нардеп "ЄС" Княжицький - Цензор.НЕТ 5580
https://zn.ua/POLITICS/tsru-bylo-v-kurse-operatsii-ukrainy-po-zaderzhaniju-33-vahnerovtsev-v-belarusi-v-ssha-hovorjat-chto-ne-pomohali-ukraine-cnn.html
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08.09.2021 11:34 Відповісти
розслабся. купи попкорн і слідкуй за шоу. амери вже вирулять, куди їм нада.
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08.09.2021 12:52 Відповісти
нам зі статтею по дорозі! та що палим малороську вату!
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08.09.2021 12:51 Відповісти
 
 