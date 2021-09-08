Стаття CNN про "вагнерівців" - це сигнал, який може означати невдоволення адміністрації США позицією Зеленського під час візиту, - нардеп "ЄС" Княжицький

Американський телеканал CNN підтвердив, що операцію із затримання "вагнерівців" (російських найманців, які були причетні до знищення MH 17 і українських військовослужбовців) готували українські спецслужби.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп "Європейської Солідарності" Микола Княжицький, передає Цензор.НЕТ.

Політик нагадав, що спецслужби США знали про цю операцію: "Це повне спростування слів Володимира Зеленського про те, що ніби то цю операцію організовували іноземні розвідки. Зеленський сам підтвердив, що причетний до зриву операції. Фактично це прямий акт державної зради або державної дурості. Або, що гірше, - і першого, і другого".

Також Княжицький зазначив, що телеканал CNN підтримує демократів, тобто чинну американську владу.

"Відтермінування розслідування Bellingcat до зустрічі Зеленського з Байденом і поява матеріалу на CNN відразу після візиту може означати незадоволення адміністрації США позицією Зеленського під час візиту. М'ягший, але звинувачувальний матеріал на CNN - це сигнал Зеленському. Якщо на нього не буде реакції, якщо Зеленський і далі провадитиме корупційну олігархічно-популістську політику, незабаром з'явиться жорсткий матеріал Bellingcat", - резюмував політик.

Також читайте: США допомагали Україні організувати операцію щодо затримання "вагнерівців", - CNN

Як повідомлялося, раніше телеканал CNN опублікував статтю, в якій стверджує з посиланням на колишніх офіцерів української розвідки, що американська розвідка нібито знала і підтримувала спецоперацію із затримання членів приватної військової компанії "Вагнера".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.





