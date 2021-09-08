"Захід-2021", вибори в Держдуму і фейкові протести: Баканов назвав загрози найближчих місяців
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Глава Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов назвав головні загрози, які очікуються найближчими місяцями. Серед них - військові навчання "Захід-2021", вибори в Держдуму і організація фейкових протестів.
Вибори до російської Держдуми призначені на 17-19 вересня. У голосуванні вперше зможуть взяти участь жителі окупованого Донбасу, пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"У вересні в РФ відбудуться вибори різних рівнів, а значить слід очікувати, що вона спробує поширити свій вплив на окупованих територіях і закріпити його. Наше завдання - протидіяти таким спробам", - заявив Баканов.
Серед інших "осінніх викликів" він виділяє і втручання РФ у внутрішні справи України та її інформаційний простір. Як один із прикладів такого втручання глава СБУ називає "фейкові" акції протесту.
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Иначе его говнокиношки не транслировались бы по федеральным каналам.
Львович@Sector_KL
Невероятным скотством выглядит раздача на избирательных участках пенсионерам Свердловской области продуктовых карточек на 150 рублей при минимальной цене бутылки водки в 243 рубля.
Т.е. настоящими могут быть только платные оды радости в СМИ.