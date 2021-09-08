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"Захід-2021", вибори в Держдуму і фейкові протести: Баканов назвав загрози найближчих місяців

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Глава Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов назвав головні загрози, які очікуються найближчими місяцями. Серед них - військові навчання "Захід-2021", вибори в Держдуму і організація фейкових протестів.

Вибори до російської Держдуми призначені на 17-19 вересня. У голосуванні вперше зможуть взяти участь жителі окупованого Донбасу, пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

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"У вересні в РФ відбудуться вибори різних рівнів, а значить слід очікувати, що вона спробує поширити свій вплив на окупованих територіях і закріпити його. Наше завдання - протидіяти таким спробам", - заявив Баканов.

Серед інших "осінніх викликів" він виділяє і втручання РФ у внутрішні справи України та її інформаційний простір. Як один із прикладів такого втручання глава СБУ називає "фейкові" акції протесту.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Вот и протесты приплели. Зелень страхуется. Надо сразу вбросить что они фейковые. Чего ж протестовать? Ведь жизнь прекрасна.
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08.09.2021 10:42
+9
Фейковые чиновники главная угроза
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08.09.2021 10:38
+9
точно "фейковые" протесты будут? а может...таки есть за шо???
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08.09.2021 10:40
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Фейковые чиновники главная угроза
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08.09.2021 10:38 Відповісти
точно "фейковые" протесты будут? а может...таки есть за шо???
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08.09.2021 10:40 Відповісти
Не забудь купить достойный подарок на днюху цуркису и получить,через него,горячий привет от убийцы путина.
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08.09.2021 10:40 Відповісти
самое главное забыл на вавку покушение "Запад-2021", выборы в Госдуму и фейковые протесты: Баканов назвал угрозы ближайших месяцев - Цензор.НЕТ 9054
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08.09.2021 10:41 Відповісти
Вот и протесты приплели. Зелень страхуется. Надо сразу вбросить что они фейковые. Чего ж протестовать? Ведь жизнь прекрасна.
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08.09.2021 10:42 Відповісти
"Фейкові" протести це загроза для України чи може для ЗЄлєшобли, що відгороджується від протестуючих всцяними півнями та совковим лахміттям?
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08.09.2021 10:42 Відповісти
Русню вполне устраивает президент зеленский.
Иначе его говнокиношки не транслировались бы по федеральным каналам.
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08.09.2021 10:44 Відповісти







Львович@Sector_KL





Невероятным скотством выглядит раздача на избирательных участках пенсионерам Свердловской области продуктовых карточек на 150 рублей при минимальной цене бутылки водки в 243 рубля.
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08.09.2021 10:49 Відповісти
Фашисти!
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08.09.2021 10:58 Відповісти
Фейковые протесты?

Т.е. настоящими могут быть только платные оды радости в СМИ.
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08.09.2021 10:50 Відповісти
фейкові протести проти фейкових платіжок)) так, зебіли?
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08.09.2021 10:51 Відповісти
Будь який протест проти найвеличнішого буде оголошено фейковим. Ату його!
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08.09.2021 10:51 Відповісти
"Захід-2021", вибори в Держдуму і фейкові протести: Баканов назвав загрози найближчих місяців - Цензор.НЕТ 3638 "Захід-2021", вибори в Держдуму і фейкові протести: Баканов назвав загрози найближчих місяців - Цензор.НЕТ 9874
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08.09.2021 10:54 Відповісти
Баканов.-Главный волкодав-скорохват , гроза российских шпионов и диверсантов-вагнеровцев. Баканов, юрист Коломойского, не служил и на воинском учёте не стоял. Мендель сообщила: Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Кому читать: жена Баканова - гражданка России.
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08.09.2021 10:53 Відповісти
Протесты это-угрозы??? Значит власть ссыт..как всегда...
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08.09.2021 10:57 Відповісти
Самолетомад августа на РАБссии может повторится.... "Захід-2021", вибори в Держдуму і фейкові протести: Баканов назвав загрози найближчих місяців - Цензор.НЕТ 8461
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08.09.2021 11:03 Відповісти
Коли я чую слово "баканов", то в мене перед очами з'являється майор ФСБ
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08.09.2021 11:48 Відповісти
морда лица ширеет, задница толстеет, а ума не прибавляется...
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08.09.2021 11:52 Відповісти
а сам Баканов на этой должности не угроза для страны,не?...
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08.09.2021 16:33 Відповісти
Фейковые протесты? Знаете суки, что не долго вам осталось. Страшно?
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09.09.2021 16:06 Відповісти
 
 