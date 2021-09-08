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Новини Політика України
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ВР (11730) КМДА (1461) Київ (13830) Кличко (2811) Корнієнко (649)

У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, -

Сьогодні парламент не розглядатиме законопроєкт про столицю.

Про це, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко.

За його словами, до цього законопроєкту до другого читання підготовлено приблизно 900 поправок.

"Потрібно кілька тижнів, щоб його доопрацювати", - підкреслив нардеп.

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Корнієнко вважає, що в законопроєкті має бути закладена функція для глави КМДА "префектурного типу", щоб він міг здійснювати нагляд за діяльністю мера.

Відповідаючи на питання журналістів, чи може Кличко оскаржити певні норми законопроєкту, зокрема про розділення повноважень мера і глави КМДА, в Конституційному Суді, він зазначив: "У Конституційному Суді ні. Може оскаржити в звичайному суді. Але не впевнений, що в нього є судові перспективи. Але, знову ж таки, нам же не "шашечки, а їхати".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Уже и официального смотрящего хотят поставить? Власть моральных уродов во всей красе.
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08.09.2021 10:55
+9
Бене ну очень нужен Киев. Сколько миллиардов киевского бабла проходит мимо его шаловливых ручонок, а он не в теме. Абыдна, да?
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08.09.2021 10:57
+8
Подчинение мэров ОПЗЕ - это так ЗЕляди понимают децентрализацию.
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08.09.2021 11:04
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Уже и официального смотрящего хотят поставить? Власть моральных уродов во всей красе.
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08.09.2021 10:55 Відповісти
Наркоші узурпують владу, а почнеш протестувати - оголосять твій протест фейковим. Наголосували.
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08.09.2021 10:59 Відповісти
У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2267
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08.09.2021 11:01 Відповісти
зелені пора пакувати чемодани, щоб не впохихах , як хряк янукович з Ко валив,а не про столицю думки думати У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8453 Хряк також перед кончиною своєї влади хотів столицею керувати. У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5418 Все йде по накатаній.
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08.09.2021 11:03 Відповісти
С кацапов копируют
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08.09.2021 11:09 Відповісти
Кличко буде під колпаком у зелені?
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08.09.2021 10:56 Відповісти
Бене ну очень нужен Киев. Сколько миллиардов киевского бабла проходит мимо его шаловливых ручонок, а он не в теме. Абыдна, да?
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08.09.2021 10:57 Відповісти
Таке вже було - "комісари" для "надсмотра" за "воєнспецами" у Громадянську війну Щоб професійні військові розуміли "політичний момент" і не "відхилялися від лінії партії" (Правда у "зеленої партії" нема самої "лінії" : так - хаотичне метання у пошуках того, що ще не вкрали!)
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08.09.2021 10:58 Відповісти
На ХРЕНА плодить чиновников? Не нравится Кличко - иди на выборы и выиграй у него! Паскуды...
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08.09.2021 10:58 Відповісти
А не могут ЗЕляди выборы в Киеве выиграть.
Поэтому и пытаются всячески Кличко дискредитировать и лишить полномочий.
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08.09.2021 11:02 Відповісти
Я дивлюся на фото Корнієнка (на заставці) і думаю: "Мені одному лише здається, що його сфотографували після тижневого запою?"
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08.09.2021 11:01 Відповісти
А он вобще бывает другим?

У ЗЕ, например, практически любая фотография под кайфом.
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08.09.2021 11:03 Відповісти
Скажіть, а звідки взагалі пішла ця мулька що Зеля наркоман? Я ще з виборів це чую.
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08.09.2021 11:08 Відповісти
А кто видел анализ мочи Зели ? Кстати, а он у кого у Бени?
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08.09.2021 11:13 Відповісти
У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 774
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08.09.2021 11:16 Відповісти
Це спроба в гумор, чи відповідь на питання? Дуже важко зрозуміти.
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08.09.2021 11:29 Відповісти
Там не "мулька"! Одна з характерних ознак "кокаїніста" - хриплий голос і "гугнявіння в ніс" ... Справа в тому, що регулярне вживання кокаїну викликає хронічне подразнення слизової оболонки носа - вона набрякає, і від цього міняється рух повітря в дихальних шляхах...... А це впливає на тембр голосу...... Чи ти думаєш - "просто так" "Блазня" ще й "Гундосиком" називають? Це помітили в першу чергу медики і правоохоронці, що займаються наркоманами....
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08.09.2021 11:38 Відповісти
Так що ж тепер усі люди, які від природи мають хриплий голос та говорять в ніс - наркомани автоматом? Це Ви, шановний, в крайнощі вдарились. І на моє питання Ви теж не відповіли, ні тобі посилань, ні джерел, тільки посилання на неозначених людей.
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08.09.2021 14:26 Відповісти
А тобі що - експертне дослідження потрібне? Так це не до мене! Питай тих хто його проводив (чи не проводив)
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08.09.2021 14:31 Відповісти
Все з Вами зрозуміло. "моя хата з краю, нічого не знаю" але всім розказую який я розум.
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09.09.2021 12:49 Відповісти
А ви багато доказів надавали, коли кричали про "баригу", "марадьора", "алкоголіка", про "збагачення в 82 рази", "офшори" і тому подібну "брєдятину"? Я просто "годую" тебе вашою "кашею", якою ви годували до цього нас!
Тобі не хочеться зараз задать ті десять питань, про які "мекав" ваш "Блазень" на стадіоні, два з половиною роки тому, йому самому?
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09.09.2021 14:20 Відповісти
Лицо, не обезображенное интеллектом. Там большая часть фракции такая: Арахамия, Безугла, Третьякова, Верещук и далее по списку. Метку негде ставить
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08.09.2021 11:04 Відповісти
Після перших "просерів" "турборежиму" "Блазень питає Богдана:
- Откуда вы этих дебилов понабирали? С какой "помойки"?!
- Ну не всех - с помойки.... Некоторых - прямо из дурдома....
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08.09.2021 11:47 Відповісти
Ха..Йому б дійсно краще пасувала майка-алкоголічка,ніж піджак. У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3145
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08.09.2021 11:05 Відповісти
Ну піджак на голе тіло теж підійшов би. У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5679
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08.09.2021 11:06 Відповісти
Ага, надо структуру сделать по надсмотру за офисом Зе!
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08.09.2021 11:02 Відповісти
Кличко може не оскаржити закон, а звернутися (точніше, не він має звернутися, а група депутатів) до Конституційного суду, щоб той перевірив закон на конституційність. Адже вже є рішення КС, що головою КМДА може бути лише мер Києва!
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08.09.2021 11:04 Відповісти
Подчинение мэров ОПЗЕ - это так ЗЕляди понимают децентрализацию.
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08.09.2021 11:04 Відповісти
А как Зеля красиво врал про реформу местного самоуправления, про глав администраций. Заслушаться можно было. У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7969 И совковые лохи верили......
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08.09.2021 11:09 Відповісти
коли реальний рейтинг зебілів в Києві 7% - приходиться викручуваться.
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08.09.2021 11:06 Відповісти
За этим мером давно должны присматривать тюремщики, можно было бы не менять Конституцию.
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08.09.2021 11:08 Відповісти
А хто буде наглядати за "слугами", наглядачі хєрові?
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08.09.2021 11:10 Відповісти
за слугами наглядають їхні справжні ГОСПОДАРІ!
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08.09.2021 11:38 Відповісти
Тобто, Денис Комарницький, якого призначив Єрмак і який був смотрящим і при Черновецькому, погано наглядає?! А Вадик Столар від А. Богдана теж погано наглядав?! СН - хороша ілюстрація до прислів"я "У семи нянек дитя без глазу": Після першого обрання мером боксера у 2014р. будівництво метрА у Києві було повністю припинено. Потім відновилося - до проспекту Правди - лише тому, що масиви, які там будуються, це бізнес особисто Столара. А тепер і відкриття тих 2 нещасних станцій відклали на 2023р., тобто до виборів. Так може СН краще Жана Беленюка посадити головою КМДА? Буде перший в історії Києва з 1941 року - мер Києва, який народився у Києві!
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08.09.2021 11:23 Відповісти
Смотрящий за обраним киянами мером. Офуєвша зЕ-мразота. Хто сМотрящий за обраним нарідом зЕзідентом, дерьмак-беня?
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08.09.2021 12:21 Відповісти
зачем зеле Набу гбр полиция мы лучше смотрящих поставим шоб без сведетелёй протоколов а по -пацански перетерели крышупоставили и свою долю получили.
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08.09.2021 12:40 Відповісти
Як мене дратує це слово - префектури... Гугля на них немає.. У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5888

"Префект в России

В России префекты - должностные лица в административных округах города Москвы (с 1991 года), осуществляющие в пределах своих полномочий исполнительно-распорядительную, координирующую и контрольную деятельность на территориях соответствующих округов." (С)
У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7649
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08.09.2021 15:11 Відповісти
и надо сразу создать надсмотрщиков за надсмотрщиками за мэром... введите смертную казнь за коррупцию и все станет на свои места...
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09.09.2021 11:32 Відповісти
 
 