У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко
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Сьогодні парламент не розглядатиме законопроєкт про столицю.
Про це, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко.
За його словами, до цього законопроєкту до другого читання підготовлено приблизно 900 поправок.
"Потрібно кілька тижнів, щоб його доопрацювати", - підкреслив нардеп.
Корнієнко вважає, що в законопроєкті має бути закладена функція для глави КМДА "префектурного типу", щоб він міг здійснювати нагляд за діяльністю мера.
Відповідаючи на питання журналістів, чи може Кличко оскаржити певні норми законопроєкту, зокрема про розділення повноважень мера і глави КМДА, в Конституційному Суді, він зазначив: "У Конституційному Суді ні. Може оскаржити в звичайному суді. Але не впевнений, що в нього є судові перспективи. Але, знову ж таки, нам же не "шашечки, а їхати".
Будь ласка, зачекайте...
Поэтому и пытаются всячески Кличко дискредитировать и лишить полномочий.
У ЗЕ, например, практически любая фотография под кайфом.
Тобі не хочеться зараз задать ті десять питань, про які "мекав" ваш "Блазень" на стадіоні, два з половиною роки тому, йому самому?
- Откуда вы этих дебилов понабирали? С какой "помойки"?!
- Ну не всех - с помойки.... Некоторых - прямо из дурдома....
"Префект в России
В России префекты - должностные лица в административных округах города Москвы (с 1991 года), осуществляющие в пределах своих полномочий исполнительно-распорядительную, координирующую и контрольную деятельность на территориях соответствующих округов." (С)