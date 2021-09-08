У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко

Сьогодні парламент не розглядатиме законопроєкт про столицю.

Про це, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко.

За його словами, до цього законопроєкту до другого читання підготовлено приблизно 900 поправок.

"Потрібно кілька тижнів, щоб його доопрацювати", - підкреслив нардеп.

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Корнієнко вважає, що в законопроєкті має бути закладена функція для глави КМДА "префектурного типу", щоб він міг здійснювати нагляд за діяльністю мера.

Відповідаючи на питання журналістів, чи може Кличко оскаржити певні норми законопроєкту, зокрема про розділення повноважень мера і глави КМДА, в Конституційному Суді, він зазначив: "У Конституційному Суді ні. Може оскаржити в звичайному суді. Але не впевнений, що в нього є судові перспективи. Але, знову ж таки, нам же не "шашечки, а їхати".