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Одеська область (2490) педофіл (153) суд (8036)

Внесли до реєстру педофілів і посадили на 6 років: 39-річного жителя Одещини засудили за розбещення 4-річної дівчинки

Новини Цензор.НЕТ Події

Внесли до реєстру педофілів і посадили на 6 років: 39-річного жителя Одещини засудили за розбещення 4-річної дівчинки

Мешканець Березівського району Одеської області за розбещення 4-річної дівчинки внесений до спеціального реєстру засуджених за педофілію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що Березівська окружна прокуратура підтримала публічне звинувачення в суді щодо 39-річного чоловіка, якого звинувачують у розбещенні 4-річної дівчинки.

Вироком Березівського районного суду зловмисника визнано винним за ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітньої дитини) Кримінального кодексу України та засуджено до 6 років ув'язнення.

Доведено, що в червні 2021 року він заманив дівчинку у свій будинок і вчинив розпусні дії щодо неї.

"Варто зазначити, що суд погодився з прокурором, який наполягав на включенні інформації про розбещувача до Єдиного реєстру осіб, засуджених за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої дитини. Суддя ухвалив відповідне рішення", - додали у пресслужбі.

Реєстр педофілів в Україні. У грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон, що доповнює Кримінально-виконавчий кодекс статтею "Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітнього".

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Це автоматизована електронна база даних про осіб, які вчинили насильство над дітьми. Також у ній міститься інформація про тих людей, судимість яких за такі злочини знята або погашена.

До Реєстру вносяться відомості про прізвище, ім'я, по батькові засудженого, дату народження, місце проживання або перебування, злочин, вид кримінального покарання, відбуте покарання, а також про порушення правил адміністративного нагляду.

У січні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон, а в четвер, 16 січня, документ набув чинності.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Помоему это психическая болезнь. Воры, алкашня, наркоши, мордобои это все можно понять, зависит от воспитания и моральной сути человека. Но когда взрослый мужик сексуально пристает к людям даже не 13-16 лет,где уже девочки почти взрослые, а к пупсу 4-ех лет..........Пожизненное в дурке с полным курсом лечения.
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08.09.2021 11:30
+4
Типичный кандидат в ВР от Слуги Уроды!
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08.09.2021 11:01
+4
В России вообще президент педофилhttps://rusmonitor.com/pedofilii-putina-shiroko-obsuzhdaetsya-mirovymi-smi-posle-publikacii-doklada-ob-ubijjstve-litvinenko.html Внесли до реєстру педофілів і посадили на 6 років: 39-річного жителя Одещини засудили за розбещення 4-річної дівчинки - Цензор.НЕТ 5850
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08.09.2021 11:11
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6 лет???
Почему же так мало?
Может судья и прокурор тоже скрытые педофилы?
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08.09.2021 11:01 Відповісти
да хоть так.
но иногда бывает везде что ложно посадят(ну там квартиру жена захотела или что) и потом ведь не отмыться. даже если оправдают, то все будут считать - откупился.
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08.09.2021 11:06 Відповісти
Типичный кандидат в ВР от Слуги Уроды!
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08.09.2021 11:01 Відповісти
что должно быть у человека в голове , чтобы приставать к ребенку??????
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08.09.2021 11:06 Відповісти
А он шо человек.
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08.09.2021 11:08 Відповісти
Психіка людини річ незбагненна !!))))
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08.09.2021 11:09 Відповісти
Я сам в шоке, это ведь не просто ребёнок, а 4 года!!!
К чему там вообще можно приставать???
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08.09.2021 12:26 Відповісти
В додаток слід ще каструвати потвору !!!)))
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08.09.2021 11:07 Відповісти
через шесть лет выйдет и будет насиловать 10-ти летних ... Химическую кастрацию в действие.
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08.09.2021 11:08 Відповісти
Занесли в реестр педофилов и посадили на 6 лет: 39-летнего жителя Одесчины осудили за развращение 4-летней девочки - Цензор.НЕТ 502
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08.09.2021 11:08 Відповісти
В России вообще президент педофилhttps://rusmonitor.com/pedofilii-putina-shiroko-obsuzhdaetsya-mirovymi-smi-posle-publikacii-doklada-ob-ubijjstve-litvinenko.html Внесли до реєстру педофілів і посадили на 6 років: 39-річного жителя Одещини засудили за розбещення 4-річної дівчинки - Цензор.НЕТ 5850
показати весь коментар
08.09.2021 11:11 Відповісти
хімічну кастрацію таким виродкам робити треба
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08.09.2021 11:13 Відповісти
Он уже выйдет, а девочке только исполнится 10 лет. Год за килограмм, в таких случая говорят.
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08.09.2021 11:19 Відповісти
Помоему это психическая болезнь. Воры, алкашня, наркоши, мордобои это все можно понять, зависит от воспитания и моральной сути человека. Но когда взрослый мужик сексуально пристает к людям даже не 13-16 лет,где уже девочки почти взрослые, а к пупсу 4-ех лет..........Пожизненное в дурке с полным курсом лечения.
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08.09.2021 11:30 Відповісти
зачем эта "новость"? журналистам-журнашлюхам больше писать не о чем?
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08.09.2021 11:51 Відповісти
Прежде чем совершить какое либо преступление, нужно в зЕ"партию", вступать! Там поймут, там простят. Может и министром сделают.
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08.09.2021 11:54 Відповісти
Таких треба зразу в реєстр усопших заносити! Внесли до реєстру педофілів і посадили на 6 років: 39-річного жителя Одещини засудили за розбещення 4-річної дівчинки - Цензор.НЕТ 1189
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08.09.2021 11:57 Відповісти
А вот если такой реестр сделать публичным, да с местом проживания, чтобы соседи были в курсе....
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08.09.2021 12:03 Відповісти
Пусть мажет жопу вазелином.
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08.09.2021 12:52 Відповісти
Невже рюкзаковичам реформованим важко його до втечі налагодити, а там, як вийде, при втечі…
Недореформувалися…
Слава Україні!
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08.09.2021 13:00 Відповісти
 
 