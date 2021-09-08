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Росія вербує на окупованому Донбасі найманців для відправки на таджико-афганський кордон, - терорист Гіркін

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Росія вербує на окупованому Донбасі найманців для відправки на таджико-афганський кордон, - терорист Гіркін

Росія вербує на окупованому Донбасі найманців у ПВК для відправки в Таджикистан на таджико-афганський кордон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це терорист Ігор Гіркін-Стрєлков написав у Telegram.

"Згідно з уже кількома повідомленнями з надійних джерел, у "ДНР" і "ЛНР" успішно стартував набір на службу в ПВК, що направляються в братній Таджикистан на таджико-афганський кордон", - повідомив він.

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Водночас він зазначив, що на окупованому Донбасі залишиться "п’яно́та, яку не візьмуть ні в Сирію, ні в Карабах, ні в Таджикистан".

Росія вербує на окупованому Донбасі найманців для відправки на таджико-афганський кордон, - терорист Гіркін 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
как по мне сдохнуть от талибской пули это нормальный финал жизни для любого любителя русского мира Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 4593
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08.09.2021 11:14
+9
Не всем повезёт быстро умереть от пули,некоторым придётся помучиться с выпущенными живьём кишками и собственными яйцами во рту.
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08.09.2021 11:31
+6
После визита Талибов на Мацковию на ту границу через папру суток отправили около 5000 ИХТАМНЕТов Путлера...,ты опоздал со своими выводами Штирлиц... Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 7371
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08.09.2021 11:14
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как по мне сдохнуть от талибской пули это нормальный финал жизни для любого любителя русского мира Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 4593
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08.09.2021 11:14 Відповісти
Не всем повезёт быстро умереть от пули,некоторым придётся помучиться с выпущенными живьём кишками и собственными яйцами во рту.
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08.09.2021 11:31 Відповісти
Які дебіли кричали.. Що талібан союзник Московії? Ааауууу..
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08.09.2021 11:42 Відповісти
Сказал бы что так нельзя, но видя что у них там происходит к сожалению все подобное имеет под собой почву. Москалям мало было афгана (79-89г), и чечни (1,2) видать ничему не учатся. Эти "животные" издеваться научились над людьми за столько то лет. Росія вербує на окупованому Донбасі найманців для відправки на таджико-афганський кордон, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 7603
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08.09.2021 13:15 Відповісти
После визита Талибов на Мацковию на ту границу через папру суток отправили около 5000 ИХТАМНЕТов Путлера...,ты опоздал со своими выводами Штирлиц... Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 7371
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08.09.2021 11:14 Відповісти
Мне всегда казалось что этот "реконструктор" поёт явно с разрешения! Но, в этом случае, мне кажется, что тут о не просто поёт. Он читает то, что ему подсунули. Иначе... некролог неминуем. Но... некролога не состоится. Кто-то очень тонко играет. И это- не Тупин.
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08.09.2021 11:18 Відповісти
Почему не х*йло? Собрался захватывать быдлохарьков и Одессу, а террористу-реконструктору велел запустить фейк...
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08.09.2021 11:30 Відповісти
Та больно тонко... и давно, по времени. Был бы Тупин- уже бы грохнули этого "реставратора". А он- живой. Он нужен. Хотя бы для того, чтобы озвучивать всякое.
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08.09.2021 11:37 Відповісти
Вполне возможно учитывая нищенское существование жителей ОРДЛО они имея боевой опыт еще и за куда меньшее деньги чем сами россияне будут согласны идти в любую задницу в любой точке мира.
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08.09.2021 11:19 Відповісти
А потом будет вербовать наёмников на афгано-таджикской границе, чтобы они повоевали в рядах колхозников и шахтёров.
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08.09.2021 11:19 Відповісти
Гаага тебя ждет Крыса Путлерская...там начались слушания родственников погибших по сбитому Боингу... Росія вербує на окупованому Донбасі найманців для відправки на таджико-афганський кордон, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 8307Хряк позорный...
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08.09.2021 11:20 Відповісти
угу. их все еврошлюхи внимательно выслушают, выразят глубокую озабоченность и пойдут дальше сосать трубу *****.
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08.09.2021 11:35 Відповісти
Ага начались... как начались так и заглохли. Вердикт по "Боингу" будет в не ранее 2022, то ли летом, то ли уже в декабре, то ли совсем НИКОГДА!!! "Нюрнбергский процесс" шел год, а тут сопли только жуют и выражают глубокую озабоченность!!!
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08.09.2021 13:21 Відповісти
Прекрасная новость!
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08.09.2021 11:27 Відповісти
о, норм, я там був
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08.09.2021 11:32 Відповісти
да пусть едут. там ответный огонь никто не запрещает открывать...как и бошки отрезать.
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08.09.2021 11:34 Відповісти
Ето же хорошо. Утилизируют колорадское говно где то в горах Афгана а не на нашей земле.
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08.09.2021 11:35 Відповісти
Хорог, висота 2200, втекти можна тільки на літаку, і то якщо погода не закрита
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08.09.2021 11:37 Відповісти
Флаг им в руки.. может муджахеды их по быстрому утилизируют.
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08.09.2021 12:24 Відповісти
Коли росіянин купує телевізор, він вважає, що буде за допомогою пульту ним керувати, а насправді, саме телевізор через цей пульт буде керувати ним.
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08.09.2021 13:12 Відповісти
Защищать русскоязычных талибов...... Росія вербує на окупованому Донбасі найманців для відправки на таджико-афганський кордон, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 3072
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08.09.2021 13:16 Відповісти
Там наверно тоже руський лизык ущемляют!!! "Лошадка", а ну выступи с заявлением ка там руськоговорящее населення талибы щимят!!! Росія вербує на окупованому Донбасі найманців для відправки на таджико-афганський кордон, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 5217 Надо спасать усех!!! Росія вербує на окупованому Донбасі найманців для відправки на таджико-афганський кордон, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 1396
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08.09.2021 13:24 Відповісти
Хіба ж ми проти . Україна тільки "ЗА" . Чим більше в світі точок , де вбивають рашистів - тим краще . Кожен знищений рашист - це маленький крок до МИРУ і десятки врятованих людських життів .
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08.09.2021 13:50 Відповісти
одних в норы в якутию остальных на афган
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08.09.2021 15:00 Відповісти
 
 