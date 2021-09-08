"Газпром" не зможе використовувати "Північний потік-2" на повну потужність, - глава польської нафтогазової компанії PGNiG Маєвський
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Газопровід Nord Stream 2 ("Північний потік-2"), якщо буде введений в експлуатацію, підлягатиме європейським регулюванням. У такому разі "Газпром" не зможе його експлуатувати на повну потужність і змушений буде використовувати для транзиту і газотранспортну систему України.
Про це заявив голова правління польської нафтогазової компанії PGNiG Павло Маєвський під час XXX Економічного форуму в Карпачі (Польща), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Завершення будівництва газопроводу за умови, що він функціонуватиме згідно з європейськими регуляціями, означатиме, що Газпром не зможе його використовувати на повну потужність. Якщо він не зможе цього робити, то змушений буде далі транспортувати газ через Україну. Це дуже важливо. Українці є нашими союзниками у боротьбі за енергетичну солідарність і її застосування у контексті реалізації проєкту Nord Stream 2", - наголосив Маєвський.
У контексті українсько-польської співпраці у газовій сфері голова правління PGNiG зазначив, що за 5 років компанія експортувала в Україну понад 3 млрд куб.м. природного газу, зокрема частину після регазифікації з LNG-терміналу.
Він зауважив, що поклади газу в Україні оцінюються на сьогодні як найбільші в Європі - приблизно 1 млрд куб. м газу. Тож у питанні видобутку газу в Україні польська компанія разом із партнером - компанією "Енергетичні ресурси України" - вбачає для себе значні перспективи.
"Ми попередньо підписали меморандум на пошук газу в Україні. У нас є угода на використання українських газосховищ, ми також маємо концесію на видобуток газу на заході України, поблизу кордону з Польщею. Ці поклади є аналогічними до польських у Підкарпатському воєводстві, і ми сподіваємося на успіх",- сказав Маєвський.
Він додав, що PGNiG має угоди з польськими компаніями Geofizyka Torun і Exallo Drilling, які проводять газорозвідку, сейсмічні дослідження та буріння свердловин, і вони можуть виконувати цю роботу в Україні.
"Тому український ринок ми сприймаємо як дуже перспективний", - підсумував голова правління PGNiG.
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А стосовно "за світовими цінами", то це давно потрібно зробити. Тільки совкові популісти можуть крохмалити вуха пересічних про "внутрішні ціни".
А чому не вирощуєте пшеницю на своїй ділянці, не випікаєте хліб з власного борошно?
Це ж вигідніше напевно за вагою логікою, ніж купувати десь?
Відносно "нормальних людей", такі люди намагаються отримати якісну послугу за ринковою (конкурентною) ціною, так само, як надають свої послуги іншим за тим же принципом.
А скупий ("якнадешевше"), як відомо, платить двічи.