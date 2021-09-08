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Президентка Естонії "відклала" членство України в Євросоюзі на 20 років, що не є офіційною позицією ЄС, - Європарламент. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Президентка Естонії

Політика розширення ЄС має майже 50-річну історію, коли в Євросоюз вступають нові країни. Однак критерії членства не змінюються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві депутатів Європарламенту.

"Прагнення України до членства в Європейському Союзі в останні роки ґрунтується на Угоді про асоціацію та Угоді про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі. Ясно, що Україні спочатку необхідно буде повністю виконати Угоду про асоціацію, і це є шляхом до Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Депутати Європарламенту зазначили, що боротьба з корупцією в українських судах та державному управлінні залишається головним завданням, яке необхідно вирішити.

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"Україна перебуває на шляху реформ, досягнення радують, і ми сподіваємося на подальший прогрес. Треба розуміти, що європейські реформи потрібні насамперед самій Україні і для добробуту свого народу. Зрозуміло, що поруч із плануванням реформ природним чином виникає питання - коли? Коли може Україна розраховувати на повноправне членство в ЄС? Президентка Кальюлайд дозволила собі відкласти членство України на 20 років, пропонуючи тимчасовий статус членства. Ми хочемо наголосити, що промова президентки Кальюлайд не відображає офіційну позицію ЄС", - наголосили європейські парламентарії.

"Ми, друзі України в Європейському парламенті, підтримуємо європейські прагнення України і віримо, що вона здійснить гідний внесок у проєкт єдиного Європейського Союзу", - додали в Європарламенті.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в інтерв'ю президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що для того, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу, Україні доведеться багато працювати протягом 20 років. За її словами, ні Україна, ні Грузія, ні Молдова, все ще не відповідають вимогам членства в ЄС.

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Президентка Естонії відклала членство України в Євросоюзі на 20 років, що не є офіційною позицією ЄС, - Європарламент 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Дивно було чути таке від президента Естонії, країни яка першою з пострадянських країн вступила в ЄС і до вступу якої в ЄС висувались вимоги в десять разів менші ніж зараз висуваються до України. Така ж ситуація і з НАТО. Уявляю, як "підсилила" Естонія боєздатність північноатлантичного блоку своєю потужною армією аж в 3 тисячі вояк. Депутати Європарламенту також лукавлять коли кажуть про корупцію. Хіба Північний потік -2, який відважно захищає Меркель і німецькі чиновники не пов'язаний з корупцією? Хіба в Албанії чи в Македонії, яких євродепутати з закритими очима приймали в ЄС, повністю подолали корупцію? А коли приймали Італію в ЄС хіба на той час була подолана італійська мафія? А де ховають накрадене корупціонери з України і постсовка, хіба не в не в європейських банках. Хіба не через офшорні латвійські банки в Ризі виводить корупціонери капітал з України?
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08.09.2021 11:38
+9
Главная проблема это беспредел наших силовиков и судов. Западный инвестор просто не может сюда зайти, потому что будет ограблен. А раз здесь нет западного инвестора, его денег, недвижки, земли, имущества, то что Западу здесь защищать? Заводы и шахты Ахметова, Коломойского, Фирташа? Маетки чинуш, силовичья, судей?
Вот поэтому нас и не принимают в НАТО. Потому что НАТО это прямое обязательство за нас воевать. Это уже не Будапештский меморандум, а конкретный договор. Который раз нарушишь, и твоей репутации конец.
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08.09.2021 12:09
+6
официальная позиция ЕС - отложить на 30 лет
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08.09.2021 11:19
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Зеле было всеравно было полезно послушать её мнение. Потому как, куралесит в управлении государством, как будто управы на него уже нет
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08.09.2021 11:16 Відповісти
официальная позиция ЕС - отложить на 30 лет
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08.09.2021 11:19 Відповісти
Все правильно естонка сказала.С такой коррупцией нам не светит
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08.09.2021 11:19 Відповісти
Официаьная-это лет 50?
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08.09.2021 11:22 Відповісти
Вова получил велосипед от президентши! Что еще ему надо?
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08.09.2021 11:25 Відповісти
Значить подивимось. Суди корумповані ледь більше ніж повністю. Більшість населення в побуті використовує мову ворога, а значить дивиться його фільми, слухає його виконавців, ментально належить до хворої ворожої культури навіть вважаючи себе при цьому патріотами України. При владі стоять кловун та кацапський «смотрящий» Єрмак. З таким станом речей, 20 років це ще дуууже оптимістично.
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08.09.2021 11:26 Відповісти
Через 20 лет Эстония станет арабской страной!
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08.09.2021 11:27 Відповісти
Нужно ей сказать "спасибо" за правду. А с такой "властью" и 20 лет - очень хорошая перспектива
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08.09.2021 11:32 Відповісти
Точнее, с такими политиками. И с нашей криминально-феодальной кланово-олигархической системой, которую НИКТО из политиков не хотел и не хочет демонтировать. А кто говорит о борьбе, то только притворяются.
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08.09.2021 11:40 Відповісти
Такая "власть" у нас тридцать лет. И год от года все хуже.
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08.09.2021 12:21 Відповісти
с учетом всего, что творится в Украине, откладывать нужно лет на 200.
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08.09.2021 11:33 Відповісти
та президентка така вата. Корупція це звичайно погано, але думаю в якійсь Албанії чи рУМУНІЇ її не менше.
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08.09.2021 11:37 Відповісти
С нашими 73% ЗЕбилов через 20 лет Украины не будет существовать
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08.09.2021 11:38 Відповісти
Дивно було чути таке від президента Естонії, країни яка першою з пострадянських країн вступила в ЄС і до вступу якої в ЄС висувались вимоги в десять разів менші ніж зараз висуваються до України. Така ж ситуація і з НАТО. Уявляю, як "підсилила" Естонія боєздатність північноатлантичного блоку своєю потужною армією аж в 3 тисячі вояк. Депутати Європарламенту також лукавлять коли кажуть про корупцію. Хіба Північний потік -2, який відважно захищає Меркель і німецькі чиновники не пов'язаний з корупцією? Хіба в Албанії чи в Македонії, яких євродепутати з закритими очима приймали в ЄС, повністю подолали корупцію? А коли приймали Італію в ЄС хіба на той час була подолана італійська мафія? А де ховають накрадене корупціонери з України і постсовка, хіба не в не в європейських банках. Хіба не через офшорні латвійські банки в Ризі виводить корупціонери капітал з України?
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08.09.2021 11:38 Відповісти
Что за бред вы несете, какие еще фантастические "оффшорные банки в Риге", сейчас в Латвии настолько закручены гайки со всем этим, что предприниматели и частные лица жалуются на невозможность открыть счет в каком-либо банке, все транзакции, любые транзакции, которые они пытаются проводить со странами СНГ, ни в каком виде не поддерживаются, банки предпочитают вовсе не открывать счета и не проводить операции, лишь бы ничего не нарушить. По состоянию на настоящее время, Украина не соответствует критериям ЕС, эстонка права, вам еще расти и расти, в зеркало посмотритесь, и причем здесь 3 тысячи вояк Эстонии, наличие большой армии, это не то, что требуется для кандидата в ЕС, такого критерия нет, и Эстония имеет 6400 человек на службе в Армии и Флоте, 60 тысяч в резерве.
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08.09.2021 12:04 Відповісти
Все проблемы с банками начались после приема Латвии в ЕС, и это не только небольшие латвийские банки ABLV и PNB, они обнаружились также в крупных скандинавских банках, работающих в Латвии, это SEB, Swedbank и Danske Bank, расследование деятельности которых проводило ФБР, и которые заплатили за это сотни миллионов штрафа..
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08.09.2021 13:07 Відповісти
Про НАТО он прав, Эстония со своими 3000 бойцами, вообще никакого вклада в безопасность не вносит.
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08.09.2021 12:28 Відповісти
Про Латвію я вже й мовчу. Латвію взяли в ЄС з однією вимогою, ввести візи з росією і з країнами СНД. Інших вимог не висувалось, бо не було що висувати до найбіднішої країни з пост совка. Найбіднішої, я маю на увазі не рівень життя людей, а аграрно-промисловий потенціал країни. Прошу вас, не смішіть українців про могутність і боєздатність естонської і латвійської армій. А заява пані президента Естонії нагадала мені цитату з байки Крилова "Слон і моська":
«Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!»Президентка Естонії "відклала" членство України в Євросоюзі на 20 років, що не є офіційною позицією ЄС, - Європарламент - Цензор.НЕТ 5898
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08.09.2021 12:42 Відповісти
В ЕС И НАТО принимают не по могучести армии, и не по экономическому потенциалу, вы где-то не там летаете.)
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08.09.2021 13:11 Відповісти
Потенціал Латвії - це дві, економічно середні області України.
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08.09.2021 13:42 Відповісти
эти маленькие государства просто завидуют крупному и багатому государству Украине!
очень много гонору, а какая у них экономика?
да, коррупцию победили, а дальше - Латвия беднейшая страна Европы несмотря на вливания ЕС, также и Эстония. рабочие из Украины работают и создают основную базу их экономики.
В Эстонию переманили много ООО, которые хранят там свои деньги и платят налоги в Эстонии, создали офшорные зоны.
хорохорятся, а Путин захочет - оккупируют всю Балтию, ЕС и НАТО и не пикнут, никто не будет из-за них воевать с Россией. когда уже они это поймут, нос задрали
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08.09.2021 15:44 Відповісти
очень уж у вас балтов много гонору - расти и расти, а ничего что Украина воюет сейчас и собой вас защищает от злейшего агрессора современности - падет Украина, и вас и Беларусь захватят за 7 дней, и никакое НАТО и ЕС вам НЕ ПОМОГУТ! Вот тогда и вспомните про Украину!
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08.09.2021 15:53 Відповісти
Главная проблема это беспредел наших силовиков и судов. Западный инвестор просто не может сюда зайти, потому что будет ограблен. А раз здесь нет западного инвестора, его денег, недвижки, земли, имущества, то что Западу здесь защищать? Заводы и шахты Ахметова, Коломойского, Фирташа? Маетки чинуш, силовичья, судей?
Вот поэтому нас и не принимают в НАТО. Потому что НАТО это прямое обязательство за нас воевать. Это уже не Будапештский меморандум, а конкретный договор. Который раз нарушишь, и твоей репутации конец.
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08.09.2021 12:09 Відповісти
Потому что все силовики в Украине с антиукраинской позицией и срали они на всех! главное что у них все гут!
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08.09.2021 12:14 Відповісти
Нет, не все. Есть и "патриоты", которые и мову знают идеально, и вышиванку по праздникам одевают, и Шевченка читали (не того, который футболист). Но маетки и порш-каены у них точно такие-же, как и у их ватных собратьев с юго-востока.
Это такой образ жизни - обогащаться за счет власти. И от патриотизма он никак не зависит. Вон Ющенко какой патриот, но это не помешало ему стырить больничку у детей и мутить мутки с Ахметовым.
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08.09.2021 12:18 Відповісти
Зря я лайкнул твой пост выше. Оказывается ты ещё тот дятел...
Если что, за Ющенко я на тебя обиделся. На хрена ты распространяешь расейское дерьмо, вылитое на Ющенко? Кремляди обсирают всех, кто им мешает захватить Украину.
И украинцы ведутся. Самые ненавидимые украинцами президенты - Ющенко и Порошенко. Именно они настоящие украинские президенты.
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08.09.2021 12:35 Відповісти
Я сам сдавал деньги на ту больничку. Так что расеяне тут абсолютно ни причем. А Ющ - обычная крыса. Это факт, который никак не зависит от твоей к нему любви.
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08.09.2021 13:00 Відповісти
На початку 2000-х українські ЗМІ, з посиланням на британську пресу, писали про таємну угоду росії і Німеччини про те, що Німеччина буде блокувати рух України в ЄС і НАТО. Тоді посол Німеччини в Україні навіть робив якісь спростування. Але враховуючи позицію Німеччини, коли у 2008 Меркель і частково Саркозі заблокували надання Україні ПДЧ, вірю що така таємна угода існує.
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08.09.2021 12:55 Відповісти
Да, но НАТО (в отличие от ЕС) в большей мере контролируют американцы и их союзники, а не Германия и Франция.
Вступление Украины туда вполне можно продавить. Но для этого нужно, чтобы у американцев и прочих был хороший стимул давить. А конкретно, большие суммы их инвестиций в Украину.
Вот в ЕС, где заправляют Германия и Франция, нас точно никогда не примут. Тем более после брекзита американское влияние на ЕС сильно сократилось.
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08.09.2021 13:07 Відповісти
Вірно, НАТО контролюють американці. Але Німеччину і Францію контролює путін. І на саміті НАТО в Бухаресті 2 - 4 квітня 2008 року президент США Джордж Буш (молодший) як тільки міг намагався пробити надання Україні ПДЧ. Всіх вговорив, навіть Італію. Саркозі почав коливатись. А Меркель була непорушна як кам'яна скала, бо домовленості з путіним про недопущення України і Грузії в НАТО для неї важили більше. 4 місяці по саміту 7 серпня почалась Російсько-грузинська війна (2008)
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08.09.2021 13:39 Відповісти
Он не контролирует полностью, но влияет сильно. И не только из-за нефти и газа. Немцы с французами сильно вложились в экономику Рашки. Российская верхушка защитила их инвестиции от своих чинуш, силовиков и судей. То есть сделала то, что не может сделать наша верхушка. И немцы с французами теперь союзники Рашки.
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08.09.2021 18:35 Відповісти
Ещё одна тупая ватная дура.
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08.09.2021 11:40 Відповісти
Ну... К концу каденции, да еще за кацапсячее бабло шо хош можна сказать...
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08.09.2021 11:56 Відповісти
Президент Эстонии просто открыто заявила о том о чем остальные лидеры ЕС лукаво умалчивают.
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08.09.2021 12:13 Відповісти
В чем то эта тетка права... Пару, тройку поколений надо чтобы вся эта шушера загнулась (потому что выгнать мы их просто не в состоянии - всякие Сени Кролики, бабы Юли, Порохоботы со своим главным любителем кашалада, Дермейчуки, Ахмадиты, Наукивци, и т.д. дальше допишите сами! ) Президентка Естонії "відклала" членство України в Євросоюзі на 20 років, що не є офіційною позицією ЄС, - Європарламент - Цензор.НЕТ 5603
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08.09.2021 13:06 Відповісти
Штаты коррупцию у себя в полиции искореняли 80 лет.
А одной из основных причин, тормозящих вступление Украины в ЕС и НАТО является как раз тотальная коррупция в судах и правоохранительном блоке. Так что президентша Эстонии не сильно ошиблась в своём анализе ситуации. С другим правительством и президентом может ещё удастся как-то переломить ситуацию, с этими - и 20 лет не хватит...
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08.09.2021 13:08 Відповісти
Вы абсолютно правы, есть критерии, несоблюдение которых может испортить всю бочку меда, попробуйте в Эстонии предложить дорожному полицейскому деньги, где вы окажетесь после намека на его продажность. Если в Латвии, где русских много больше, еще лет 10 назад такое проходило иногда, то сейчас мало кто решится даже рот на эту тему открыть, вот когда у вас будет то же самое, тогда и говорите о предвзятости эстонки.
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08.09.2021 13:30 Відповісти
в маленьких государствах легко бороться с коррупцией - мало населения, все открыто и на виду, ничего не скроешь, каждый человек виден.
как можно сравнивать 1,5 млн. населения и 40 млн.?
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08.09.2021 15:47 Відповісти
У меня в посте вы нашли намёк на предвзятость по отношению к эстонский президентше? 🙄
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08.09.2021 21:07 Відповісти
Не нашел, я ведь написал, что вы абсолютно правы, "вы", это для возмущавшихся её словами.
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08.09.2021 21:50 Відповісти
Ну наконец-то эту бестактную дуру опровергли.А то намолола пурги непонятно зачем и для чего.
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08.09.2021 13:29 Відповісти
маленькая средней развитости страна на окраине ЕС просто завидует богатой, крупной и сильной Украине, ведущей войну с самым страшным врагом Европы и мира, за нашей спиной они продолжают мирно жить.
не понимает мадам, если Украина падет, Беларусь будет захвачена за 2 дня а балтийские республики за 7 дней, и никакое НАТО и ЕС им НЕ ПОМОЖЕТ!!!
Вот тогда и очухаются, а то сильно нос задрали : "Мы Европа!"
а сколько наших строителей, заробитчан с Украины там работают, создают основную базу их промышленности, руками украинцев строят экономику!! - мадам и не вспоминает - точно получила указания от Пукина - недавно ездила в Москву: приехала отговаривать нас от Европы, как когда-то Меркель и Буш!
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08.09.2021 15:35 Відповісти
Кількість років прямо пропорційна відсотку людей готовіх голосувати за Зе. Зараз таких 30%.
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08.09.2021 16:39 Відповісти
 
 