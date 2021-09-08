Президентка Естонії "відклала" членство України в Євросоюзі на 20 років, що не є офіційною позицією ЄС, - Європарламент. ДОКУМЕНТ
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Політика розширення ЄС має майже 50-річну історію, коли в Євросоюз вступають нові країни. Однак критерії членства не змінюються.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві депутатів Європарламенту.
"Прагнення України до членства в Європейському Союзі в останні роки ґрунтується на Угоді про асоціацію та Угоді про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі. Ясно, що Україні спочатку необхідно буде повністю виконати Угоду про асоціацію, і це є шляхом до Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.
Депутати Європарламенту зазначили, що боротьба з корупцією в українських судах та державному управлінні залишається головним завданням, яке необхідно вирішити.
"Україна перебуває на шляху реформ, досягнення радують, і ми сподіваємося на подальший прогрес. Треба розуміти, що європейські реформи потрібні насамперед самій Україні і для добробуту свого народу. Зрозуміло, що поруч із плануванням реформ природним чином виникає питання - коли? Коли може Україна розраховувати на повноправне членство в ЄС? Президентка Кальюлайд дозволила собі відкласти членство України на 20 років, пропонуючи тимчасовий статус членства. Ми хочемо наголосити, що промова президентки Кальюлайд не відображає офіційну позицію ЄС", - наголосили європейські парламентарії.
"Ми, друзі України в Європейському парламенті, підтримуємо європейські прагнення України і віримо, що вона здійснить гідний внесок у проєкт єдиного Європейського Союзу", - додали в Європарламенті.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в інтерв'ю президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що для того, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу, Україні доведеться багато працювати протягом 20 років. За її словами, ні Україна, ні Грузія, ні Молдова, все ще не відповідають вимогам членства в ЄС.
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«Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!»
очень много гонору, а какая у них экономика?
да, коррупцию победили, а дальше - Латвия беднейшая страна Европы несмотря на вливания ЕС, также и Эстония. рабочие из Украины работают и создают основную базу их экономики.
В Эстонию переманили много ООО, которые хранят там свои деньги и платят налоги в Эстонии, создали офшорные зоны.
хорохорятся, а Путин захочет - оккупируют всю Балтию, ЕС и НАТО и не пикнут, никто не будет из-за них воевать с Россией. когда уже они это поймут, нос задрали
Вот поэтому нас и не принимают в НАТО. Потому что НАТО это прямое обязательство за нас воевать. Это уже не Будапештский меморандум, а конкретный договор. Который раз нарушишь, и твоей репутации конец.
Это такой образ жизни - обогащаться за счет власти. И от патриотизма он никак не зависит. Вон Ющенко какой патриот, но это не помешало ему стырить больничку у детей и мутить мутки с Ахметовым.
Если что, за Ющенко я на тебя обиделся. На хрена ты распространяешь расейское дерьмо, вылитое на Ющенко? Кремляди обсирают всех, кто им мешает захватить Украину.
И украинцы ведутся. Самые ненавидимые украинцами президенты - Ющенко и Порошенко. Именно они настоящие украинские президенты.
Вступление Украины туда вполне можно продавить. Но для этого нужно, чтобы у американцев и прочих был хороший стимул давить. А конкретно, большие суммы их инвестиций в Украину.
Вот в ЕС, где заправляют Германия и Франция, нас точно никогда не примут. Тем более после брекзита американское влияние на ЕС сильно сократилось.
А одной из основных причин, тормозящих вступление Украины в ЕС и НАТО является как раз тотальная коррупция в судах и правоохранительном блоке. Так что президентша Эстонии не сильно ошиблась в своём анализе ситуации. С другим правительством и президентом может ещё удастся как-то переломить ситуацию, с этими - и 20 лет не хватит...
как можно сравнивать 1,5 млн. населения и 40 млн.?
не понимает мадам, если Украина падет, Беларусь будет захвачена за 2 дня а балтийские республики за 7 дней, и никакое НАТО и ЕС им НЕ ПОМОЖЕТ!!!
Вот тогда и очухаются, а то сильно нос задрали : "Мы Европа!"
а сколько наших строителей, заробитчан с Украины там работают, создают основную базу их промышленности, руками украинцев строят экономику!! - мадам и не вспоминает - точно получила указания от Пукина - недавно ездила в Москву: приехала отговаривать нас от Европы, как когда-то Меркель и Буш!