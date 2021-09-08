Президентка Естонії "відклала" членство України в Євросоюзі на 20 років, що не є офіційною позицією ЄС, - Європарламент. ДОКУМЕНТ

Політика розширення ЄС має майже 50-річну історію, коли в Євросоюз вступають нові країни. Однак критерії членства не змінюються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві депутатів Європарламенту.

"Прагнення України до членства в Європейському Союзі в останні роки ґрунтується на Угоді про асоціацію та Угоді про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі. Ясно, що Україні спочатку необхідно буде повністю виконати Угоду про асоціацію, і це є шляхом до Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Депутати Європарламенту зазначили, що боротьба з корупцією в українських судах та державному управлінні залишається головним завданням, яке необхідно вирішити.

Читайте: Группа депутатов Европарламента осудила соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2"

"Україна перебуває на шляху реформ, досягнення радують, і ми сподіваємося на подальший прогрес. Треба розуміти, що європейські реформи потрібні насамперед самій Україні і для добробуту свого народу. Зрозуміло, що поруч із плануванням реформ природним чином виникає питання - коли? Коли може Україна розраховувати на повноправне членство в ЄС? Президентка Кальюлайд дозволила собі відкласти членство України на 20 років, пропонуючи тимчасовий статус членства. Ми хочемо наголосити, що промова президентки Кальюлайд не відображає офіційну позицію ЄС", - наголосили європейські парламентарії.

"Ми, друзі України в Європейському парламенті, підтримуємо європейські прагнення України і віримо, що вона здійснить гідний внесок у проєкт єдиного Європейського Союзу", - додали в Європарламенті.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в інтерв'ю президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що для того, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу, Україні доведеться багато працювати протягом 20 років. За її словами, ні Україна, ні Грузія, ні Молдова, все ще не відповідають вимогам членства в ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Слова президента Естонії про те, що Україні потрібно 20 років для вступу в ЄС, недоречні