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"Слуга народу" не голосуватиме за звернення до США про статус основного союзника: в Афганістану був такий і чим це закінчилося, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція "Слуги народу" не підтримуватиме постанову про звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA), яке мають розглянути сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Про це в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді розповів глава фракції "СН" Давид Арахамія, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Він пообіцяв, що "Слуга народу" пояснить свою позицію з цього питання своїм виборцям.

Арахамія наголосив, що статус союзника поза НАТО із самого початку був створений для того, щоб США надали країнам, які не можуть бути в Альянсі, "такий поштовх, що вони можуть бути в статусі союзників".

Читайте: Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО, - посол Маркарова

"Але у нас в Україні інша ситуація. У нас у Конституції записано, що ми рухаємося в НАТО. У нас є дорожня карта. Ми проводимо багато реформ і змін для того, щоб бути сумісними з НАТО. Тобто це не наш статус. Нам потрібно інше ... це статус, який фактично нічого не дає. Ось, наприклад, у Афганістану був такий статус, і ми бачимо, чим це закінчилося", - пояснив Арахамія.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
Арахамія, мовчи, всі уже знають, що ти недоумок!
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08.09.2021 11:20
+32
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
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08.09.2021 11:19
+30
Зеля после никакого визита в США начал топить инициативу депутатов, поддержанную Розумковым, по предоставлению Украине статуса союзника вне НАТО. Недопосол Маркарова -- было только начало, Арахамия - продолжение.

Этот вопрос депутаты "ЕС" и другие подняли еще перед визитом Зели в США. Но он слезно попросил подождать его визита, чтобы это решение Рады не помешало ему договориться в США о большем. Только вот визит принес не результат, а громкий пшик. Депутаты снова нначали сбор подписей и Разумков его поддержал. Величайший недонаполеон шибко приревновал и обиделся.
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08.09.2021 11:25
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Правила форума Рада форумчан
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
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08.09.2021 11:19 Відповісти
Зеля после никакого визита в США начал топить инициативу депутатов, поддержанную Розумковым, по предоставлению Украине статуса союзника вне НАТО. Недопосол Маркарова -- было только начало, Арахамия - продолжение.

Этот вопрос депутаты "ЕС" и другие подняли еще перед визитом Зели в США. Но он слезно попросил подождать его визита, чтобы это решение Рады не помешало ему договориться в США о большем. Только вот визит принес не результат, а громкий пшик. Депутаты снова нначали сбор подписей и Разумков его поддержал. Величайший недонаполеон шибко приревновал и обиделся.
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08.09.2021 11:25 Відповісти
На фоне невнятных результатов визита Зеленского в США, Разумков сделал неожиданный для Зеленского ход - он внес ВР Украины предложение об обращении к США по поводу признания Украины главным военным союзником. Термин то технический и к перспективам членства к НАТО не имеет отношения. то означает ускоренное получение помощи и оружия и согласие на дислоцирование подразделений США в Украине в режиме ротации. Зеленский удара такого не ожидал и теперь яростно топит проект Разумкова.
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08.09.2021 11:27 Відповісти
Якшо Арахамія не в курсі то цей статус дав Авганістану виділення допомоги на 380 міліонів у день на протязі 20 років.. Це при тому що Україна.. Без цього статусу отримуєш 300 міліонів НА Рік! Якщо він не бачить різниці то хто йому лікар
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08.09.2021 11:40 Відповісти
"...неожиданный для Зеленского ход - Разумков внес ВР Украины предложение об обращении к США по поводу признания Украины главным военным союзником.... " ©tZEinform, https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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08.09.2021 11:44 Відповісти
Перспектива членства в НАТО, як горизонт -- ми до нього йдемо, а він віддаляється... А у нас війна, і зброя та американські війська нам би дуже допомогли, але це чомусь не входить в плани верховного командувача... А Розумков таки мудріший...
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08.09.2021 13:43 Відповісти
Він не приревновал, просто у нього інші плани -- не допустити американців на поміч Україні, триндіти про фантазії на майбутній альянс, який і не світить і не гріє.
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08.09.2021 14:09 Відповісти
Это вообще-то просто называется совсем по другому -- предательство национальных интересов страны во время агрессии Раши.
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08.09.2021 11:26 Відповісти
А чого очікувати від кремлівського лялькового балагана !!!Мета імітаціі,це втілення кремлівського сценарія повернення України в "родную говєнь" Московію!!!))))
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08.09.2021 11:30 Відповісти
Хроника одного президента

Зеленский ищет кандидатуру на нового премьер-министра

На фоне невнятных результатов визита Зеленского в США, Разумков сделал неожиданный для Зеленского ход - он внес ВР Украины предложение об обращении к США по поводу признания Украины главным военным союзником.
Термин то технический и к перспективам членства к НАТО не имеет отношения. но означает ускоренное получение помощи и оружия и согласие на дислоцирование подразделений США в Украине в режиме ротации.
Зеленский удара такого не ожидал и теперь яростно топит проект Разумкова.
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08.09.2021 11:19 Відповісти
вот потому слуги урода, маркова и, главное - ермак и его кукла клован и НЕ хотят статуса основного союзника - у них другие инструкции из рашки...
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08.09.2021 11:21 Відповісти
Маски сброшены и из под них повылазили лишнехромасомные хари слуг ***** .а
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08.09.2021 11:20 Відповісти
Арахамія, мовчи, всі уже знають, що ти недоумок!
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08.09.2021 11:20 Відповісти
Он тупо отрабатывает заказ "величайшего недостратега".
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08.09.2021 11:27 Відповісти
В кожної лялькі є власна роль ,згідно з сценарієм !!!)))
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08.09.2021 11:32 Відповісти
Саломон Самсонович. Ну, харашо, ну з Валькой ясно. От ви, практік, розкажіть, а якщо обізяною буде мужчіна, а женщіна буде обична, шо тагда?
Африкан Свиридович. Всьо буде навпаки, плод буде схож на людину, але з інтєлєктом обізяни. Пєрвий закон Менделя, але це тупіковий хід, у нас навіть завалили дісєртацію одного мудака.
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08.09.2021 11:31 Відповісти
"Слуга народу" не голосуватиме за звернення до США про статус основного союзника: в Афганістану був такий і чим це закінчилося, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7985
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08.09.2021 11:31 Відповісти
Подеревяньський
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08.09.2021 11:34 Відповісти
Арахамія дебіл
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08.09.2021 11:21 Відповісти
зеленый вариант Кивы
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08.09.2021 11:31 Відповісти
один синий, второй зеленый.
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08.09.2021 11:32 Відповісти
и оба - п*идорасы..
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08.09.2021 11:41 Відповісти
Ну так вали к "пАбедителям", че ты тут сидишь ноешь?
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08.09.2021 11:36 Відповісти
Наприклад у Ізраїлія з Японією та Пд Кореєю такий статус і шо?
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08.09.2021 11:22 Відповісти
У ТАйваня ще - і саме на Тайвані американські айфони виробляють. Соупадєніє? Тобто це не лише військова допомога, але й економічне співробітництво та інвестиції!
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08.09.2021 11:27 Відповісти
Якби не США ,то Пів.Корєї не було !!!)))
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08.09.2021 11:34 Відповісти
Один уже откладывал подписание!
Теперь сидит в Ростове. "Слуга народа" не будет голосовать за обращение к США о статусе основного союзника: у Афганистана был такой и чем это закончилось, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6421
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08.09.2021 11:22 Відповісти
Зелейоббіки, і що це ви понавибирали? "Слуга народу" не голосуватиме за звернення до США про статус основного союзника: в Афганістану був такий і чим це закінчилося, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7169
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08.09.2021 11:24 Відповісти
Величезна вам дяка зедебіли, що обрали цю істоту!
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08.09.2021 11:24 Відповісти
а Израилю помогло в Йом Кипур в1973 но бубезянке дижею и экс волонтёру выгнанному за крепостничество этого не известно Общий уровень - родной питомник бубезян в Сочи "Слуга народу" не голосуватиме за звернення до США про статус основного союзника: в Афганістану був такий і чим це закінчилося, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4245
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08.09.2021 11:24 Відповісти
тьху пля крысятничество "Слуга народу" не голосуватиме за звернення до США про статус основного союзника: в Афганістану був такий і чим це закінчилося, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3247
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08.09.2021 11:25 Відповісти
От якби Китай чи Біорусь тоді да.
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08.09.2021 11:25 Відповісти
Ніфіга собі статус нічого не дає! Скільки там мільярдів в Афганістан США вбухали??
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08.09.2021 11:25 Відповісти
дайте слово Гетьману...
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08.09.2021 11:26 Відповісти
я думаю главней всего развивать наш военный потенциал, а не получение статуса, который скорее всего ничего не дает
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08.09.2021 11:26 Відповісти
Ви спочатку віддайте борги військовим - 1,5 млрд, а потім будете розвивати потенціал! Розвіватєлі хрєнові!
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08.09.2021 11:30 Відповісти
Україні це життєво необхідно, але коломийска бабця проти. Ну дуже не хочеться на нари, навіть в Америці. Як там справи у виборців Зеленського, чи вдоволені вони деолігархізацією?
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08.09.2021 11:27 Відповісти
не понял. еще не так давно для зеленых это была идея-фикс
а теперь то чего изменилось?
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08.09.2021 11:27 Відповісти
прилёт из США вызвавший у Хламидии флешбек из 2015го когда он от прилёта в 1 км от него залпа из сепарской 122й "Слуга народу" не голосуватиме за звернення до США про статус основного союзника: в Афганістану був такий і чим це закінчилося, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7344
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08.09.2021 11:30 Відповісти
Украина сейчас нужна Штатам как рычаг давления на одного из своих конкурентов поэтому что есть статус, что нет это лишь формальность которая как показал Афганистан решающего значения не имеет.
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08.09.2021 11:29 Відповісти
А вот решится Макшания напасть на Украину когда США будут официально союзниками и разместят роту американских солдат, к примеру, в Славянске или в Мариуполе?
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08.09.2021 11:34 Відповісти
Мокшания не нападет на Украину открыто никогда в жизни потому что это нужно будет бомбить города миллионники с многотысячными жертвами среди мирного населения, многомиллионными колонами беженцев в Европу что ЕС России никогда не простит я уже молчу про потери самих ВС РФ которые по любому будут ощутимы и про вероятность того что кто то заденет одну из АЭС что повлечет за собой катастрофу мирового масштаба.. открытое нападение ВС РФ могло быть весной 2014г, сейчас этот момент уже упущен. А вот ограниченное вторжение с целью разгрома ВСУ в Донецкой и Луганской обл если Украина попытается разгромить ОРДЛО вероятно более чем.
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08.09.2021 11:44 Відповісти
Не гони беса. Нападет и обязательно. Просто выбирает удобный момент.
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08.09.2021 11:47 Відповісти
Ну теоретически в случае нового майдане и поглужения страны в хаос и анархию может.. но тут же опять вопрос что делать РФ с этими новыми территориями и не лояльным населением? Хлопотное дело с какой стороны не подойди.. им даже Крым нужный в качестве военно-морской базы очень дорого обходится.
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08.09.2021 11:53 Відповісти
абсолютно правильно ! Навіть проти Югославії коаліція примувала до здачі місячним бомбардуванням, і це при відсутності ПВО. В Сирії Рейх застосовував авіацію виключно по містах (жертви масштабні). "пілоти" СРСР в Афганістані використали 1/4 частину ***********. використаних у 2 світовій (3.2 млн. і 07млн.тонн). В Україні вони цього застосовувати не будуть, бо ПВО України "заточене" саме на ті типи літаків, які є в рейху. Грузини за 1 день бою "приземлили" 12 літаків рейху. Ну про "ударну міць" танки РФ, мови немає. Вони через 10 років будуть п...ти про 1,2,3 рівні боєготовності,танкиремонту тих рівнів як бовкали Ісаєв,Свірін про 41 рік 15 років тому. Ну "плескали" СН в своєму репертуарі. Краще було сказати що відкладемо трохи. А то яке НАТО -жабоїду нахимили, принизили канцлера, заявляли несусвітні вимоги - дайте зброю. А тепер і америкоси непотрібні, як віщував "вождь світового пролетаріату" -правильною дорогою йдете товариші, правильною або інакше буде плакати за вами Лубянка.
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08.09.2021 13:22 Відповісти
Коменти про Тайвань для хамовитого маркітанта як кістка в горлі. Китай з 50 року хоче прибрати його, а зараз коли там манчжури при владі, тим більше. Тільки завдяки США цього не сталось, як і у П.Кореї. А він тільки почав "налагоджувати" відносини з китаєм, напевно таку кількість старих палаток взяв тільки у них. Більш у нікого було брати.
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08.09.2021 13:31 Відповісти
Вот вообще не понял о чем ваш комментарий про далекий, далекий остров Тайвань "Слуга народу" не голосуватиме за звернення до США про статус основного союзника: в Афганістану був такий і чим це закінчилося, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8078
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08.09.2021 13:41 Відповісти
А чому б не "попьітаться? Чи ми пальцем роблені...
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08.09.2021 13:50 Відповісти
Потому что предыдущая попытка кончилась Иловайским котлом и подписанием Минских соглашений нарушив которые Украина останется с Россией один на один и тогда уже в бой пойдут не наемники ЧВК на совковой технике и вся армия со всей авиацией, ракетными войсками и военно-морским флотом.
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08.09.2021 13:56 Відповісти
Слугам ***** і бабла такі союзники як США непотрібні у них з рашки інші дерективи
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08.09.2021 11:29 Відповісти
В Японии,в Ю-Корее, в Австралии,в Тайване статус, мне и НАТО не надо, ни немцы, ни французы , ни итальянцы за Украину вовать не будут, а вот США это другой разговор
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08.09.2021 11:30 Відповісти
ще Ізраїль.
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08.09.2021 11:35 Відповісти
Ці навіть ядерну зброю мають.
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08.09.2021 13:57 Відповісти
Ну если Агрохимия не хочет на фронт, воевать за Украину - то почему американцы должны воевать вместо Агрохимии?
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08.09.2021 11:33 Відповісти
в Афганістану був такий і чим це закінчилося, - Арахамія.

А в Ізраїлю є такий і що? Ясно що США самі воювати не будуть, але воєнна допомога і підтримка.
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08.09.2021 11:34 Відповісти
а также Южная Корея, Япония, Тайвань, Кувейт и многие другие...
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08.09.2021 11:45 Відповісти
Не желает ли А..хамия сказать, что Украина переходит к шариату?
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08.09.2021 11:34 Відповісти
ну Люся же намекнула, что новый умный кабмин из Афганистана завезли "Слуга народу" не голосуватиме за звернення до США про статус основного союзника: в Афганістану був такий і чим це закінчилося, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8485
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08.09.2021 11:46 Відповісти
Агрохімія скинув маску зі слуг. Під маскою виявилися кацапську інтереси. Агрохімія не гірше за мене знає, що дав статус осноаювного союзника Афганістану. Трильйона доларів за 20 років, повне переозброєння армії ******** технікою, гвинтокрили "Апач",врешті-решт. І це все - безкоштовно. За членство у НАТО потрібно платити. І не провина Штатів у тому, що самі афганців не захотіли воювати за своє майбутнє. Навіть, якщо б Афганістан був членом НАТО, він теж мусив би воювати сам, з допомогою!!! інших. Ніхто не воював би за нього замість нього. Тепер зелень знайшла на їхню думку хорошу причину відмовитись від інтеграції у західний демократичний світ - приклад Афганістану. Д речі - невдалий приклад. Вдаоиц приклад - Японія і особливо Південна Корея, яка на момент набуття цього статусу вела війну і з внутрішнім ворогом, і з потужною зовнішньою агресією цієї ж кацапії і Китаю. Тому Агрохімія - маніпуліст, популіст і брехун.
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08.09.2021 11:34 Відповісти
О чем агрохимия чешет? Не надо нам ьакое потому что мы идём в НАТО. Одно другому не мешает. Что такое? Д'ерьмаку из фсб позвонили? Падлы зелёные.
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08.09.2021 11:35 Відповісти
закончилось это тем: что США потратили на армию Афгана 86 000 000 000 доляров. и около 900 000 000 000 в целом на афган. И к стати, их никто по итогу не захватил, приход талибов к власти, это своего рода выборочный процесс по душмански)))
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08.09.2021 11:36 Відповісти
В афгане гражданская война, а у нас внешнее вторжение, просто тупая хламидия не понимает разници, хавает кацапскую пропаганду.
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08.09.2021 11:40 Відповісти
А Хламидия не в курсе что кроме просравшего себя самого Афганистана, основными союзниками вне НАТО является ещё 16 стран?
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08.09.2021 11:43 Відповісти
Закончилось тем что на военную помощь Афганистану страны НАТО потратили в ~500 раз больше чем на Украину.
То что афганцы не хотят воевать против талибов это уже другая история.
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08.09.2021 11:53 Відповісти
Кто-нибудь заберите у этого додика микрофон. Не давайте ему говорить, он ляпает шо ему взбредет в голову. А умных мыслей мы явно не дождемся.
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08.09.2021 11:54 Відповісти
Он обещал каждый день что нибудь говорить
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08.09.2021 15:13 Відповісти
Какая то макака что то ляпнула.
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08.09.2021 11:57 Відповісти
Арахамия или мудило или предатель. Обьясняю тебе недоумку:
1. По любому статус это не хуже чем без него.
2. НАТО нам в ближайшие 10 лет не светит по вине Германии и Франции.
3. НАТО само по себе это тормоз и зрада, они своих восточных союзников врят-ли будут защищать а Украину тем более. Потому что они действуют только из собственных выгод (глубокая озабоченность, "танцы" с Путиным и Северный поток этому пример).
4. США нам как союзнику предоставят технологии и вооружения для усиления нашей армии, если будут базы - это еще лучше, Украина не Афганистан и сравнивать тут не нужно - это фейк московии.
5. И само по себе это работать не будет, потому, что США не глупцы, и видят и знают кто дорвался к власти обманом - команда зеленых предателей таких как ты!!!
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08.09.2021 12:03 Відповісти
обезьяна...
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08.09.2021 12:05 Відповісти
И де Афганистан и де Украина. Нашли с чем сравнивать. Ну и во вторых точно так же при определенных условиях вполне могут кинуть и страну члена НАТО. Если об этом думать заранее.. то получается вообще не куда не нужно вступать. Только вот одна загвоздка у нас другого выхода нет, потому что нейтральный статус как показали события 2014-2021 годов нам совершенно ничего не дал. Вполне допускаю что команда не поднимать этот вопрос исходит не от " Слуг народа" или даже не от Зеленского.. а из самих США. Вероятно так оно и есть. И отказом не хотят обидеть и соглашение такое заключить не собираются. Что бы не воевать на два фронта с Китаем и РФ одновременно. Только вот поможет ли в итоге "страусиная позиция" самим США большой и неоднозначный вопрос.
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08.09.2021 12:11 Відповісти
Кому там не хватало доказательств, что зелупенцы будут сливать Украину куйлу и дальше - читайте эту новость! зе-упыри прислуживают кремлю поэтому планомерно уничтожают ВСУ и разваливают страну!
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08.09.2021 12:15 Відповісти
Абрахамия, тебя давно раскусили. Ты враг Украины и действуешь против оной, коммунист сраный.
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08.09.2021 12:16 Відповісти
Слуги вместе с зеленским и не скрывают, что они за путина и лукашенко, за таёжный союз
к концу каденции зеленского Украина там и будет
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08.09.2021 12:17 Відповісти
Не можна навіть уявити ганебнішої влади ніж ці кремлівські "слуги".
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08.09.2021 12:20 Відповісти
Хламидия выслуживается перед своей родиной...
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08.09.2021 12:22 Відповісти
Арахамія! Один (у 2013-му) уже пробував "подуркувать"!!! Забув, чим закінчилося?!!! Хочеш, щоб "нагадали"?!!!
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08.09.2021 12:38 Відповісти
Подаруночок запоребриковому пахану від Вави та його кагалу. Чи не тому бикує аферистович, і вилизує лукашенку гетьманцев.
Ну шо, нарід, хочете в "тайожний союз", а Вава, беня, ренат, пінчук, та "слуги" з ОПою, хочуть. І влада у них
"Слуга народу" не голосуватиме за звернення до США про статус основного союзника: в Афганістану був такий і чим це закінчилося, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9599
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08.09.2021 12:51 Відповісти
отброс апхазский, пнх
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08.09.2021 13:04 Відповісти
Візит оманського був чисто технічним, так треба було, щоб з України хтось приїхав для подальшого продовження того що було закладено ще Порохом.
Під час зустрічі ЖОДНОЇ домовленості лише меморандуми (що це таке? Про Будапештський чули, ото і воно - "ми не проти але нічого не обіцяємо")
Там, в США, чекають на наступну адекватну українську адміністрацію. Книгу Зє подарували "правильную"!
"Слуга народу" не голосуватиме за звернення до США про статус основного союзника: в Афганістану був такий і чим це закінчилося, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5009
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08.09.2021 13:12 Відповісти
«Слуга уродов» будет голосовать за ОДКБ.
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08.09.2021 13:14 Відповісти
пи@оRы зеленожопые криворогатые
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08.09.2021 13:16 Відповісти
" я спросил у байдена, где моя любимая ....."За два роки зе підібралися до основної задачі - посварити Україну зі всім цивілізованим світом, а вийшло навпаки, СН кристалізувалися в дрібну купку горлопанів,яким вже ніхто не вірить і які постійно топлять за рейх.
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08.09.2021 13:26 Відповісти
А чего еще ждать от неукраинской хитрожопой абизяны?
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08.09.2021 13:29 Відповісти
у Афганистана был статус основного союзника США,теперь у Афганистана есть:
ПНР (Панджшерская Народная Республика) и
ДРП (Демократическая Республика Панджшер)

"Слуга народу" не голосуватиме за звернення до США про статус основного союзника: в Афганістану був такий і чим це закінчилося, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7128
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08.09.2021 13:44 Відповісти
предатели и" зеленые прорашистские слуги" в Украине никогда не будут голосовать за предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA), американский зонтик безопасности для Украины и ее народа предателям и прорашистским служивым не нужен
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08.09.2021 14:28 Відповісти
Ара Хламидия возомнил себя гос деятелем, ..ука как вобще можно сравнивать с Афганистаном, это же две разные ситуации.
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08.09.2021 14:29 Відповісти
Арахамия-Дебил абхазский,полорогий обыкновенный... в красную книгу не занесен...
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08.09.2021 14:57 Відповісти
Давайте смотреть в корень! Разве уже всё не понятно? Зачем, почему и для чего пришёл Зеленский и кто такой Ермак? Зеленский пришёл в чужую ему Украину "договориться с Путиным посередине", чтобы продолжать зарабатывать в России. А Ермака ФСБ прикрепило к нему - "президенствовать" - это означает: без конца имитировать деятельность, отвлекать внимание населения вбросами, разрушать достигнутое ранее, врать - и по существу, маскируясь под патриота, работать на Россию.
Якраз зараз існує небезпека, що цього нікчему оберуть на другий термін. Він щоденно вже веде свою виборчу кампанію. Звісно: бреше, обіцяє, імітує - але далеко не всі українці вміють критично мислити. Дивіться, він вкидає в суспільство дурні відволікаючи ідеї: то накладання санкцій на контрабандистів (що це означає?), то великий герб, то якейсь безглузде опитування, то "терорист" в автобусі, то він знає, як вдвічі знизити платню за комунальні послуги. А закон про олігархів - дурниця - протиричіть конституціі і не чіпає Коломойского. Але дякі люди вірять зеленим.
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08.09.2021 19:19 Відповісти
 
 