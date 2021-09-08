"Слуга народу" не голосуватиме за звернення до США про статус основного союзника: в Афганістану був такий і чим це закінчилося, - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Фракція "Слуги народу" не підтримуватиме постанову про звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA), яке мають розглянути сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради.
Про це в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді розповів глава фракції "СН" Давид Арахамія, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Він пообіцяв, що "Слуга народу" пояснить свою позицію з цього питання своїм виборцям.
Арахамія наголосив, що статус союзника поза НАТО із самого початку був створений для того, щоб США надали країнам, які не можуть бути в Альянсі, "такий поштовх, що вони можуть бути в статусі союзників".
"Але у нас в Україні інша ситуація. У нас у Конституції записано, що ми рухаємося в НАТО. У нас є дорожня карта. Ми проводимо багато реформ і змін для того, щоб бути сумісними з НАТО. Тобто це не наш статус. Нам потрібно інше ... це статус, який фактично нічого не дає. Ось, наприклад, у Афганістану був такий статус, і ми бачимо, чим це закінчилося", - пояснив Арахамія.
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Этот вопрос депутаты "ЕС" и другие подняли еще перед визитом Зели в США. Но он слезно попросил подождать его визита, чтобы это решение Рады не помешало ему договориться в США о большем. Только вот визит принес не результат, а громкий пшик. Депутаты снова нначали сбор подписей и Разумков его поддержал. Величайший недонаполеон шибко приревновал и обиделся.
Зеленский ищет кандидатуру на нового премьер-министра
На фоне невнятных результатов визита Зеленского в США, Разумков сделал неожиданный для Зеленского ход - он внес ВР Украины предложение об обращении к США по поводу признания Украины главным военным союзником.
Термин то технический и к перспективам членства к НАТО не имеет отношения. но означает ускоренное получение помощи и оружия и согласие на дислоцирование подразделений США в Украине в режиме ротации.
Зеленский удара такого не ожидал и теперь яростно топит проект Разумкова.
Африкан Свиридович. Всьо буде навпаки, плод буде схож на людину, але з інтєлєктом обізяни. Пєрвий закон Менделя, але це тупіковий хід, у нас навіть завалили дісєртацію одного мудака.
Теперь сидит в Ростове.
а теперь то чего изменилось?
А в Ізраїлю є такий і що? Ясно що США самі воювати не будуть, але воєнна допомога і підтримка.
То что афганцы не хотят воевать против талибов это уже другая история.
1. По любому статус это не хуже чем без него.
2. НАТО нам в ближайшие 10 лет не светит по вине Германии и Франции.
3. НАТО само по себе это тормоз и зрада, они своих восточных союзников врят-ли будут защищать а Украину тем более. Потому что они действуют только из собственных выгод (глубокая озабоченность, "танцы" с Путиным и Северный поток этому пример).
4. США нам как союзнику предоставят технологии и вооружения для усиления нашей армии, если будут базы - это еще лучше, Украина не Афганистан и сравнивать тут не нужно - это фейк московии.
5. И само по себе это работать не будет, потому, что США не глупцы, и видят и знают кто дорвался к власти обманом - команда зеленых предателей таких как ты!!!
к концу каденции зеленского Украина там и будет
Ну шо, нарід, хочете в "тайожний союз", а Вава, беня, ренат, пінчук, та "слуги" з ОПою, хочуть. І влада у них
Під час зустрічі ЖОДНОЇ домовленості лише меморандуми (що це таке? Про Будапештський чули, ото і воно - "ми не проти але нічого не обіцяємо")
Там, в США, чекають на наступну адекватну українську адміністрацію. Книгу Зє подарували "правильную"!
ПНР (Панджшерская Народная Республика) и
ДРП (Демократическая Республика Панджшер)
Якраз зараз існує небезпека, що цього нікчему оберуть на другий термін. Він щоденно вже веде свою виборчу кампанію. Звісно: бреше, обіцяє, імітує - але далеко не всі українці вміють критично мислити. Дивіться, він вкидає в суспільство дурні відволікаючи ідеї: то накладання санкцій на контрабандистів (що це означає?), то великий герб, то якейсь безглузде опитування, то "терорист" в автобусі, то він знає, як вдвічі знизити платню за комунальні послуги. А закон про олігархів - дурниця - протиричіть конституціі і не чіпає Коломойского. Але дякі люди вірять зеленим.