"Слуга народу" не голосуватиме за звернення до США про статус основного союзника: в Афганістану був такий і чим це закінчилося, - Арахамія

Фракція "Слуги народу" не підтримуватиме постанову про звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA), яке мають розглянути сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Про це в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді розповів глава фракції "СН" Давид Арахамія, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Він пообіцяв, що "Слуга народу" пояснить свою позицію з цього питання своїм виборцям.

Арахамія наголосив, що статус союзника поза НАТО із самого початку був створений для того, щоб США надали країнам, які не можуть бути в Альянсі, "такий поштовх, що вони можуть бути в статусі союзників".

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"Але у нас в Україні інша ситуація. У нас у Конституції записано, що ми рухаємося в НАТО. У нас є дорожня карта. Ми проводимо багато реформ і змін для того, щоб бути сумісними з НАТО. Тобто це не наш статус. Нам потрібно інше ... це статус, який фактично нічого не дає. Ось, наприклад, у Афганістану був такий статус, і ми бачимо, чим це закінчилося", - пояснив Арахамія.