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Інформація про відставку Шмигаля - фейк. У планах заміна 3-4 міністрів, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Інформація про відставку Шмигаля - фейк. У планах заміна 3-4 міністрів, - Арахамія

Влада не планує повністю змінювати склад уряду.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він назвав фейком інформацію про те, що заплановано відставку прем'єра Дениса Шмигаля.

Нардеп нагадав, що в планах заміна 3-4 міністрів, проте вчергове відмовився назвати прізвища.

Арахамія розповів, що на засіданні на наступному пленарному тижні фракція розгляне кадрові питання Кабміну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гадаю, на початку жовтня буде новий Кабмін", - "слуга народу" Дунда

Автор: Наталя Джума
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Авжеж фейк, дядько Ренат їм задоволен.
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08.09.2021 11:25 Відповісти
Свині борсаються навколо годівниці !!!)))
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08.09.2021 11:26 Відповісти
Конечно, фейк - не хочет мыть туалет в ЕВРОПЕ за копейки.
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08.09.2021 11:27 Відповісти
А в кацапів тим , що миють туалети великі гроші платять?
А забувся дерев'яні точки не миють, а тупо зносять і ставлять нові.
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08.09.2021 11:31 Відповісти
Дениска (так его называют в офисе Зе) Шмыгаль еще не насобирал всего Негатива....Вот платежки придут...тогда на него всех "собак " и повесят. Царь то карликовый клоунский хороший, это бояре хреновые. Ну и с народом власти как всегда не повезло.
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08.09.2021 11:32 Відповісти
Арахамия. Мне кажется, что новости с ним- лучше без фоток публиковать. Ну, или издали его показывать. Я вполне серьезно. Он- болен, это вам любой Ламброзо скажет. Понимаете, в чем дело, уважаемый Цензор: когда видишь эту харю, то уже изначально не веришь ничему изложенному. Это же касается и новостей с фоткой Корниенко, в полном объеме. И это- я говорю на повышенных тонах!!! Прошу учесть.
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08.09.2021 11:32 Відповісти
Фізія хронічного брехуна
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08.09.2021 11:38 Відповісти
Чогось згадалося:

Інформація про відставку Шмигаля - фейк. У планах заміна 3-4 міністрів, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3107
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08.09.2021 11:45 Відповісти
 
 