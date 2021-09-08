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Інформація про відставку Шмигаля - фейк. У планах заміна 3-4 міністрів, - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Влада не планує повністю змінювати склад уряду.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Він назвав фейком інформацію про те, що заплановано відставку прем'єра Дениса Шмигаля.
Нардеп нагадав, що в планах заміна 3-4 міністрів, проте вчергове відмовився назвати прізвища.
Арахамія розповів, що на засіданні на наступному пленарному тижні фракція розгляне кадрові питання Кабміну.
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А забувся дерев'яні точки не миють, а тупо зносять і ставлять нові.