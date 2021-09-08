Кулеба просить нардепів не голосувати за звернення до США щодо статусу союзника поза НАТО: "Спроба політичного хайпу"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада України не має голосувати за звернення до США з приводу надання статусу основного союзника поза НАТО. Це рішення може зламати стратегічну логіку держави.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Зокрема, він нагадав, що минулого року Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО, який дає реальне поглиблення взаємодії з альянсом.
"Тиждень тому під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський успішно заручився підтримкою США для зміцнення обороноздатності України. Там же ми підписали нову угоду з США в сфері безпеки і оборони, яка по ряду параметрів є більш амбітніша за статус "основного союзника поза НАТО", - зазначив Кулеба.
На його думку, Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза НАТО.
"Для цього ми і втілюємо цілісну стратегію зовнішньої політики, створюємо систему альянсів для безпеки України, поглиблюємо взаємодію зі стратегічними партнерами. Парламент має право приймати рішення, які вважає за необхідне. Однак на цьому тлі ідея звернення до США за статусом "основного союзника поза НАТО" не несе доданої вартості для безпеки України", - підкреслив міністр.
Він також назвав це питання "спробою політичного хайпу".
"Я прошу народних депутатів не приймати рішення, яке ламає стратегічну логіку держави, і дати дипломатам продовжити професійно робити свою справу. Ми досягнемо ще більших результатів, якщо окремі політичні сили підпорядкують свої особисті внутрішньополітичні інтереси загальному для всіх завданню захисту національних інтересів України в світі" , - додав Кулеба.
Як повідомлялося, спікер парламенту Дмитро Разумков скликає позачергове засідання Верховної Ради на 8 вересня для ухвалення звернення щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).
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https://autoportal.ua/news/comauto/38518.html
І так, навчися хоч писати грамотно! Помилка на помилці! От цікаво, що у тебе за утворення?
А Тайвань, вообще, только на этом статусе и держится.
И как судьба Японии без данного статуса бы сложилась, мы тоже не знаем.
Может быть Сталин и последователи по примеру КНДР и Вьетнама коммунистическую республику попытались бы сделать...
Ви чули що Ізраїль, Японія чи Австралія мають намір вступити в НАТО?
Хоч я особисто тільки "ЗА" те щоб США надала Україні статус основного союзника, бо невідомо скільки ще десятиліть Німеччину та Францію, а за ними й Угорщину та інших недругів України буде фінансувати паРаша, щоб блокували вступ України в НАТО.
01.09.21 23:54 Псаки о вступлении Украины в НАТО: Это не то решение, которое принимают Соединенные Штаты. ВИДЕО
Я подивився англійські та німецькі джерела, такої умови там нема.
Можливо, цю фразу хтось дописав до російської Вікіпедії, але я не дивлюсь російські статті. Їх пишуть на замовлення з кремля. Тому, якщо там є ця фраза, здогадаємся, чому вона там опинилася - когось явно дратує цей статус.
Сама назва основний союзник поза НАТО вам нічого не говорить?
Україна зараз не належить до НАТО, тому Україна підходить до цього статуту.
Болгарія не може замовити цей статус, бо вона в НАТО.
А Україна може.
https://www.radiosvoboda.org/a/ukrajina-ssha-osnovnyj-sojuznyk-poza-nato/31448091.html
Но обязательства, которые берут на себя штаты заключая такое соглашение выполнены. Вооружение условно-современное было предоставлено, обучение проводилось, размещение вне баз США было, но авганцы не захотели защищать свое государство.
Кроме всего прочего этот статус дает возможность заключать контракты на обслуживание и ремонт техники.
США заморозили на тот момент 40 млрд. в ватиканском банке.
ЕС решил по ситуации действовать: мелких игроков выкинул с рынка, а газ, нефть и крупных игроков оставил.
Прямо лапки вверх никто не поднимал, но и нужные для себя вещи никто не отменил.
Играют настолько, насколько позволяет соперник.
А других партнёров, кстати, у Украины и нет.
ПДЧ в НАТО - это один путь. Он сейчас стоит на тормозе, т.к. дружественные страны: США, Канада и Великобритания не могут продавить путинских сателлитов: Германию и Францию.
А союзник вне НАТО - это другой путь, другие возможности. Пока первый путь в режиме паузы, всё равно надо двигаться.
Оборонний бюджет провалено.
Спецоперації зірвано.
Залишилось посваритись зі США.
Як ви думаєте, на кого працює зелена влада?
кулеба, скажи прямо, Єрмак проти такого партнерства, бо після цього можна отримати строк в РФ за зраду вже рейху. А так ще можна словесами попетляти,відтягнути кінець солодкої мрії обєднання необеднуваного.
НАТО - на сьогодні, аморфне та недолуге угрупування яке навіть себе захистити не наважується, тим паче своїх нових друзів на східних кордонах, а тим паче вступатись за Україну! Без США вони ніхто, навіть армії вже їхні не на високому рівні. А особливий статус союзника США-це круто, тільки їх потрібно приваблювати, щоб в них була мотивація підтримувати нас. На сьогодні влада взагалі нічого їм не пропонує, тільки хитро підлизується.
Але-ж на хитру дупу є .... і так далі по тексту.
Санду в маске, оставив у входа свою делегацию, бросив портфель помощнице, не садясь, спросила, глядя на Зеленского: "Где Чаус?". Ответить попытался Ермак, но Санду, даже не обратив на него внимания, обратилась к Кулебе, примостившемуся у самого края стола: "А ты кто у них? Министр иностранных дел или тряпка?". Кулеба промолчал.
В то же время она сказала, что с уважением отосится к Украине и ее народу, чем дала понять о статусе временого правительства Зе вялычайшега и что это только политическое недразумение, которое Молдова уже пережила. В США об этом Зе-недоразумении знают давно и все поимают.
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Кулеба назвал инициативу Разумкова по Кулеба обращению к США по статусу союзника вне НАТО: "Попыткой политического хайпа" Одна часть "слуг" "хайпает" другую Дима, не летай вертолетом
Завтра все "СМИ" "русского мира" будут рассказывать остальному миру, что парламент Украины не проголосовал за партнерство с США Примитивная ловушка для Вовы, но она сработает
Буде вам союзником параша.
За яника подібне було.
Чи може забули, як він їздив підписувати асоціацію?
Тепер готується той самий сценарій.
З терпілами інакше не можна!
кулеба глиста
Этот статус - гарантия больбы как с паРашей, так и с коррупцией.
Очень плохо для зебильных гешефтов.
Потому они и против!!!
а нет. такой же поц как и вся зе-влада
Сиди собі і сопи у дві дірочки, а то що не суслік, то агроном