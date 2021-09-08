Кулеба просить нардепів не голосувати за звернення до США щодо статусу союзника поза НАТО: "Спроба політичного хайпу"

Верховна Рада України не має голосувати за звернення до США з приводу надання статусу основного союзника поза НАТО. Це рішення може зламати стратегічну логіку держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зокрема, він нагадав, що минулого року Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО, який дає реальне поглиблення взаємодії з альянсом.

"Тиждень тому під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський успішно заручився підтримкою США для зміцнення обороноздатності України. Там же ми підписали нову угоду з США в сфері безпеки і оборони, яка по ряду параметрів є більш амбітніша за статус "основного союзника поза НАТО", - зазначив Кулеба.

На його думку, Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза НАТО.

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"Для цього ми і втілюємо цілісну стратегію зовнішньої політики, створюємо систему альянсів для безпеки України, поглиблюємо взаємодію зі стратегічними партнерами. Парламент має право приймати рішення, які вважає за необхідне. Однак на цьому тлі ідея звернення до США за статусом "основного союзника поза НАТО" не несе доданої вартості для безпеки України", - підкреслив міністр.

Він також назвав це питання "спробою політичного хайпу".

"Я прошу народних депутатів не приймати рішення, яке ламає стратегічну логіку держави, і дати дипломатам продовжити професійно робити свою справу. Ми досягнемо ще більших результатів, якщо окремі політичні сили підпорядкують свої особисті внутрішньополітичні інтереси загальному для всіх завданню захисту національних інтересів України в світі" , - додав Кулеба.

Як повідомлялося, спікер парламенту Дмитро Разумков скликає позачергове засідання Верховної Ради на 8 вересня для ухвалення звернення щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).

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