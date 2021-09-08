"Слуга народу" Арахамія про спецоперацію щодо "вагнерівців": Це не предмет для обговорення у ЗМІ - в ТСК всі отримали допуск до держтаємниці і можуть це розглядати
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що будь-які спецоперації не мають коментуватися в пресі.
Про це він розповів в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Говорячи про спецоперацію із затримання "вагнерівців", Арахамія зазначив: "Якщо потенційно така операція була, то це не предмет для обговорення у ЗМІ. Ми бачили якісь операції тільки в художніх фільмах, а чи бачите ви коментарі політиків і активістів про всі операції, які проводять США або якийсь Моссад. Якщо навіть проводиться спецоперація, то вона завжди грифована. Це нормальний процес".
Нардеп нагадав, що в парламенті працює тимчасова слідча комісія (ТСК), яка має розглядати питання щодо "вагнерівців".
"Там усі люди отримали доступ і допуск до держтаємниці, тому можуть це розглядати", - додав він.
Раніше телеканал CNN повідомив, що США були в курсі про спецоперацію із затримання 33 росіян у Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. Більше того, США також надавали допомогу для її проведення.
Будь ласка, зачекайте...
Ждем завтра в какомнибудь телеграм канале подробную гос тайну
https://www.cnn.com/2021/09/07/europe/ukraine-belarus-russia-mercenaries-sting/index.html
1. Операции "вагнеровцев" не было - значит нет никакой гостайны в принципе и все можно обсуждать
2. Операция "вагнеровцев" были и провалена - какая тут уже может быть тайна? Мы вправе знать кто ее провалил
А почему я должна верить следствию, проведенному на 200% своим для зебила прокурорами, ментами, ДБРорцами и пр. пошестью???
В ТСК должны входить ТОЛЬКО оппозиционные депутаты---иначе правды НЕ ПОЛУЧИМ!