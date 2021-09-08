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Новини Політика України
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ВР (11730) ТСК (343) Арахамія (1000) ПВК "Вагнер" (1476)

"Слуга народу" Арахамія про спецоперацію щодо "вагнерівців": Це не предмет для обговорення у ЗМІ - в ТСК всі отримали допуск до держтаємниці і можуть це розглядати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що будь-які спецоперації не мають коментуватися в пресі.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Говорячи про спецоперацію із затримання "вагнерівців", Арахамія зазначив: "Якщо потенційно така операція була, то це не предмет для обговорення у ЗМІ. Ми бачили якісь операції тільки в художніх фільмах, а чи бачите ви коментарі політиків і активістів про всі операції, які проводять США або якийсь Моссад. Якщо навіть проводиться спецоперація, то вона завжди грифована. Це нормальний процес".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операція щодо затримання "вагнерівців" відбувалася з відома США, - CNN

Нардеп нагадав, що в парламенті працює тимчасова слідча комісія (ТСК), яка має розглядати питання щодо "вагнерівців".

"Там усі люди отримали доступ і допуск до держтаємниці, тому можуть це розглядати", - додав він.

Раніше телеканал CNN повідомив, що США були в курсі про спецоперацію із затримання 33 росіян у Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. Більше того, США також надавали допомогу для її проведення.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
"Если потенциально такая операция была, то это не предмет для обсуждения в СМИИ" - ЗЄнєлох вже на Г+Г зізнався що була і що сам зірвав цю спецоперацію. DAVAD DAUN мабуть в той час під наркотою був, раз не знає цього.
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08.09.2021 11:39
+9
А ми й не збираємось цю спец. операцію розглядати. Ми маємо розглядати зраду Українського "президента". Та відсторонення його від влади та покарання за страшний злочин проти нашої держави!
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08.09.2021 11:40
+8
в ВСК все получили допуск к гостайне и могут это рассматривать

Ждем завтра в какомнибудь телеграм канале подробную гос тайну "Слуга народа" Арахамия о спецоперации по "вагнеровцам": Это не предмет для обсуждения в СМИ - в ВСК все получили допуск к гостайне и могут это рассматривать - Цензор.НЕТ 4633
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08.09.2021 11:35
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в ВСК все получили допуск к гостайне и могут это рассматривать

Ждем завтра в какомнибудь телеграм канале подробную гос тайну "Слуга народа" Арахамия о спецоперации по "вагнеровцам": Это не предмет для обсуждения в СМИ - в ВСК все получили допуск к гостайне и могут это рассматривать - Цензор.НЕТ 4633
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08.09.2021 11:35 Відповісти
"Если потенциально такая операция была, то это не предмет для обсуждения в СМИИ" - ЗЄнєлох вже на Г+Г зізнався що була і що сам зірвав цю спецоперацію. DAVAD DAUN мабуть в той час під наркотою був, раз не знає цього.
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08.09.2021 11:39 Відповісти
А ми й не збираємось цю спец. операцію розглядати. Ми маємо розглядати зраду Українського "президента". Та відсторонення його від влади та покарання за страшний злочин проти нашої держави!
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08.09.2021 11:40 Відповісти
''какой-то Моссад''? А їх по ходу багато , цих ''моссадов''?
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08.09.2021 11:43 Відповісти
"якийсь Моссад", "якась спецоперація", "якісь вагнерівці", "а гдє ваші даказатєльства?" - все за кацапською методичкою.
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08.09.2021 11:56 Відповісти
блин поденьте уже куда не будь эту Арахамию,уже тошнит от его высеров,от куда его достали воще этого клоуна?
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08.09.2021 11:44 Відповісти
послом в Зимбабву "Слуга народа" Арахамия о спецоперации по "вагнеровцам": Это не предмет для обсуждения в СМИ - в ВСК все получили допуск к гостайне и могут это рассматривать - Цензор.НЕТ 735
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08.09.2021 11:47 Відповісти
Это там где глава комиссии Марьяна Безмозглая, а ее первый зам с ОПЗЖ?))) Отличное будет расследование, уже пусть бы Ермак проводил че уж там))))
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08.09.2021 11:45 Відповісти
На CNN цілий сюжет про вагнеровців і провал цієї операції. Кажуть, що американські спецслужби і ЦРУ давало інформацію українським спецслужбам і допомагало в організації на протязі більше року. За провал операції також було. Ось і перша ластівка для ЗЕленого віслюка. Сподіваємося, не остання...
https://www.cnn.com/2021/09/07/europe/ukraine-belarus-russia-mercenaries-sting/index.html
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08.09.2021 11:46 Відповісти
Кацапская хламидия питается скрить предательство зебилов.
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08.09.2021 11:46 Відповісти
не вопрос . обойдемся без обсуждений . достаточно ответа на простые вопросы . была-не была и кто ее отменил и слил . не называя имена исполнителей и тонкостей самого плана . все . гостайна останется гостайной
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08.09.2021 11:46 Відповісти
не для сми, это точно. вами, казлами должна заниматься военная прокуратура и разведка, сбу и снбо. и всех на нары нах.... воры, коррупционеры, лобисты и предатели которыми вы все без исключения являетесь, должны сидеть в тюрьме
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08.09.2021 11:49 Відповісти
Военная прокуратура и разведка, сбу и снбо - набите зеленим непотрібом, хіба вони проти своїх хазяїнів щось вякнуть?
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08.09.2021 11:53 Відповісти
я за ті структури які мають бути та що вони мають робити. а нах... вони потрібні якщо моня сказав що можливий агент москви ермак та можливий корупціонер татаров його друзі і всі язик в опу. а так як я през, то можу без снбо злити вагнерівців.
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08.09.2021 12:43 Відповісти
У мене просте питання: Чому ваш Торчок злив гостайну Лукашенку?
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08.09.2021 11:51 Відповісти
агрохимию забыли спросить....
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08.09.2021 11:53 Відповісти
Существует опасность, шо зе может сдуться и даст крен влево, в сторону кремля, сейчас нет альтернаимвы вовчику, надо поставить этот вопрос на паузу.
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08.09.2021 11:55 Відповісти
Идите на х со своим вовчиком. Альтернативы есть и гораздо лучше его. просто некоторым из населения Украины надо либо включить мозги, либо почистить их от высеров кацапни и г+г
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08.09.2021 12:04 Відповісти
Усі наші держтаємниці вже передані ********** у кремль.
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08.09.2021 11:55 Відповісти
арахгнида идет на х.й.. После их тотальной брехни, после заявлений ермака, что все это детективный бред и выдумка им нет веры от слова совсем. украинцы имеют право и обязаны знать правду. расследование должно быть максимально прозрачным и доступным. Есть некоторые нюансы типа данных разведчиков и т.п. которые останутся под грифом, но и только!! А главное надо установить степень ответственности ВСЕХ зебилов, вовлеченных в срыв спецоперации и дать им правовую оценку!
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08.09.2021 12:00 Відповісти
Создание ВСК по возможному срыву "вагнеровской операции" буду блокировать лично, - Арахамия /Сто лет назад УНР удушил кодлан где- то Бланка. Сейчас Украину душит Путин с кодланом Коломойского .
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08.09.2021 12:06 Відповісти
Вообще то если верть СН есть всего два варианта:
1. Операции "вагнеровцев" не было - значит нет никакой гостайны в принципе и все можно обсуждать
2. Операция "вагнеровцев" были и провалена - какая тут уже может быть тайна? Мы вправе знать кто ее провалил
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08.09.2021 12:12 Відповісти
аро-хамия кусок говна
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08.09.2021 13:08 Відповісти
чмошник
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08.09.2021 13:21 Відповісти
А почему я должна верить выводам ТСК, руководят которой марьяна безмозглая и опэзэжопник ренат кузьмин и немое большинство в которой зеленое???
А почему я должна верить следствию, проведенному на 200% своим для зебила прокурорами, ментами, ДБРорцами и пр. пошестью???
В ТСК должны входить ТОЛЬКО оппозиционные депутаты---иначе правды НЕ ПОЛУЧИМ!
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09.09.2021 01:34 Відповісти
 
 