"Слуга народу" Арахамія про спецоперацію щодо "вагнерівців": Це не предмет для обговорення у ЗМІ - в ТСК всі отримали допуск до держтаємниці і можуть це розглядати

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що будь-які спецоперації не мають коментуватися в пресі.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Говорячи про спецоперацію із затримання "вагнерівців", Арахамія зазначив: "Якщо потенційно така операція була, то це не предмет для обговорення у ЗМІ. Ми бачили якісь операції тільки в художніх фільмах, а чи бачите ви коментарі політиків і активістів про всі операції, які проводять США або якийсь Моссад. Якщо навіть проводиться спецоперація, то вона завжди грифована. Це нормальний процес".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операція щодо затримання "вагнерівців" відбувалася з відома США, - CNN

Нардеп нагадав, що в парламенті працює тимчасова слідча комісія (ТСК), яка має розглядати питання щодо "вагнерівців".

"Там усі люди отримали доступ і допуск до держтаємниці, тому можуть це розглядати", - додав він.

Раніше телеканал CNN повідомив, що США були в курсі про спецоперацію із затримання 33 росіян у Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. Більше того, США також надавали допомогу для її проведення.