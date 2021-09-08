УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15222 відвідувача онлайн
Новини Економіка
2 075 18
Казахстан (499) вугілля (622) ДТЕК (547)

Перша партія вугілля з Казахстану прибуде в Україну до кінця тижня, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Перша партія вугілля з Казахстану прибуде в Україну до кінця тижня, - ДТЕК

"ДТЕК Енерго" очікує першу партію вугілля з Казахстану до кінця цього тижня, заявив генеральний директор Ільдар Салєєв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор Ільдар Салєєв під час панельної дискусії Energy Club.

"Уже цього тижня в Україну має зайти перший склад з вугіллям з Казахстану. Перша поставка з цієї країни очікується в обсязі приблизно 4 тис. т", - зазначив він.

Він уточнив, що для забезпечення стабільності української енергосистеми компанія насамперед використовує вугілля українського видобутку, проте вже уклала імпортні контракти на поставку додаткових обсягів із Польщі, США і тепер Казахстану.

"Ми вже зараз робимо все можливе, щоб наша країна могла спокійно пройти опалювальний сезон, і в українців взимку було і світло, і тепло. Для забезпечення стабільності української енергосистеми ми насамперед використовуємо вугілля українського видобутку. Але також додатково і першими серед компаній почали його завчасний імпорт із Польщі, США, Казахстану", - додав Салєєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТЕК у серпні наростив запаси вугілля на ТЕС на 6%

Він також зауважив, що для стабільного проходження опалювального сезону необхідною є насамперед стабільна ситуація з тарифоутворенням, а також погашення боргів на балансуючому ринку. Тільки борги "Укренерго" перед генераціями "ДТЕК Енерго" становлять 1,9 млрд грн, перед усіма учасниками ринку - приблизно 11 млрд грн.

Нагадаємо, в серпні "ДТЕК Енерго" підписав угоду на поставку 320 тис. т вугілля з Польщі (з вугледобувного підприємства Bogdanka). Контракт розрахований на серпень 2021 - січень 2022 року. З цієї партії вже імпортовано 40 тис. т, загалом у вересні очікується - 60 тис. т.

Пізніше компанія уклала ще один контракт на поставку з польської шахти Zakład Górniczy Brzeszcze. Перша партія обсягом 2,2 тис. т вже надійшла в Україну. Очікується, що у вересні на ТЕС компанії надійде 20 тис. т у межах цього контракту.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Раніше був "африканський", а тепер буде "казахстанський"........... Первая партия угля из Казахстана прибудет в Украину до конца недели, - ДТЭК - Цензор.НЕТ 7457
показати весь коментар
08.09.2021 11:41
+3
а он точно с Казахстана,или всё же из *********?
показати весь коментар
08.09.2021 11:49
+2
а с африки когда прибудет? или зулусы прислушались к речам керсти кальюлайд?
показати весь коментар
08.09.2021 11:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раніше був "африканський", а тепер буде "казахстанський"........... Первая партия угля из Казахстана прибудет в Украину до конца недели, - ДТЭК - Цензор.НЕТ 7457
показати весь коментар
08.09.2021 11:41 Відповісти
потом будет марсианский + ещё все впереди
показати весь коментар
08.09.2021 11:44 Відповісти
а с африки когда прибудет? или зулусы прислушались к речам керсти кальюлайд?
показати весь коментар
08.09.2021 11:43 Відповісти
а он точно с Казахстана,или всё же из *********?
показати весь коментар
08.09.2021 11:49 Відповісти
Ну так-то, он из дэнэрации скорее всего
показати весь коментар
08.09.2021 12:23 Відповісти
Так в Америке ж покупал в ДТЕК. Как так получилось что там покупали а едет из казахстана?
показати весь коментар
08.09.2021 11:49 Відповісти
интерестно а как оно едет? через рашку? через агрессора? айяйяй нихорошо как то
показати весь коментар
08.09.2021 11:54 Відповісти
Ну судя по ДЕТКовским закидонам с ротердамом и тд, то вполне может и с перевалкой на Марсе доставляют космическими оленями.
показати весь коментар
08.09.2021 11:59 Відповісти
просто был пук главклоуна в сша про осваивание космоса и прочее бла бла бла поэтому я подумала а почему бы и нет
показати весь коментар
08.09.2021 12:02 Відповісти
Згадав анекдот.
Вовочка в школе:
-Вчера папа зарплату получил, пришел пьяний, мама спрашивает: "Где деньги!".
А он, как пошутит:"Где-где... в Караганде!"

Карагандинськкий кам'яновугільний басейн.
показати весь коментар
08.09.2021 11:54 Відповісти
Уголь с ОРДЛО,типа, с Казахстана,,.
показати весь коментар
08.09.2021 12:01 Відповісти
а ну так это торговля с террористами какое нато, какое ес тогда?
показати весь коментар
08.09.2021 12:05 Відповісти
отак потрохи, поступово ахметівська імперія стала стратегічною та ключовою для держави.
браво, падли.
показати весь коментар
08.09.2021 12:14 Відповісти
Когда родился Ахметов евреи заплакали.
показати весь коментар
08.09.2021 12:54 Відповісти
мдяя.. у ахметова шахт куча, которые похоже раб на єкспорт, а не покупает ли ДТЭК именно этот "экспортированный " уголек, уходя от налогообложения!? Шахта Покровская, более 7 млн тонн на гора в год, и это не считая остальные.... не уж то дешевле покупать хрен знает откуда нежели свой добывать? не думю!
показати весь коментар
08.09.2021 12:14 Відповісти
Если закупать у "хрен знает откуда", который сняв бульдозером плодородный слой грузит самосвалы экскаватором, то будет дешевле, чем добывать свой с "хрен знает откуда" - с километровой глубины ...
показати весь коментар
08.09.2021 12:30 Відповісти
оно то да, но тогда я непонимаю логики олигарха, зачем ему личные шахты??? с 7 млн тон на гора!
показати весь коментар
08.09.2021 13:42 Відповісти
... а вообще-то покупать у Звягильского добытый в Донецке рабами, однозначно будет дешевле, чем платить своим шахтерские зарплаты
показати весь коментар
08.09.2021 12:33 Відповісти
 
 