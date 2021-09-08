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Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ за окупацію Криму та агресію на Донбасі, - журналіст Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ за окупацію Криму та агресію на Донбасі, - журналіст Йозвяк

Посли Євросоюзу схвалили продовження персональних санкцій, запроваджених проти Росії за військову агресію щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС дали "зелене світло" на продовження ще на шість місяців заборони на видачу віз і заморожування активів щодо 177 осіб та 44 юридичних осіб, яких вважають причетними до посягання на територіальну цілісність України. Санкціям виповнилося 7 років, а з 2014 року було додано більше імен", - йдеться в повідомленні.

У коментарях до посту журналіст зазначив, що помилився і насправді в списку 48 юридичних осіб.

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Автор: Анастасія Потіха
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Ты только не пропадай.Чмырить некого😂🌷×××
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08.09.2021 12:22 Відповісти
Продления мало.
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08.09.2021 12:01 Відповісти
санкции продлим но СП достроим не послы а ослы какие то ну или играют по сценарию написаным сами знаете где
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08.09.2021 12:13 Відповісти
Северный поток наверное заплакал.
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08.09.2021 12:27 Відповісти
Почему санкции продлевают все время? Почему нельзя их ввести постоянно,до возврата Крыма?
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08.09.2021 12:34 Відповісти
 
 