Уруський про виконання Держоборонзамовлення: Укладено держконтракти на 19 млрд грн із передбачених 27,5 млрд, але потрібно прискоритися
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7 вересня під головуванням віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського відбулася нарада про стан виконання Державного оборонного замовлення (ДОЗ) в 2021 році, планування оборонних закупівель на 2022-2024 роки та функціонування електронного реєстру учасників відбору і виконавців державних контрактів (договорів).
"За інформацією замовників, ДОЗ-2021 виконується. Зараз відбувається пролонгація перехідних і укладання запланованих державних контрактів", - повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні із загального обсягу фінансування, передбаченого державним оборонним замовленням на 2021 рік, у розмірі 27,5 млрд грн, пролонговано перехідні та укладено нові державні контракти на суму майже 19 млрд грн. Державні замовники запевнили, що вже цього місяця буде укладена переважна більшість запланованих контрактів", – зазначив Уруський.
Посадовець також додав: "Процес укладання запланованих контрактів і виконання ДОЗ-2021 необхідно прискорити з мінімальним внесенням змін. Сподіваюся, що в жовтні під час проведення чергової наради щодо виконання ДОЗ-2021 ситуація зміниться кардинально".
Під час наради також обговорили робочі питання щодо функціонування електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів). Віце-прем'єр-міністр України звернув увагу, що з 9 серпня 2021 року функціонує електронний реєстр. Однак суб’єкти господарювання не надто активно подають документи (в онлайн-форматі) для актуалізації своїх даних в електронному реєстрі.
Представники Мінстратегпрому надали роз’яснення про порядок функціонування та користування реєстру та наголосили на необхідності суб’єктам господарювання прискорити процес надання документів для актуалізації своїх даних в електронному реєстрі.
Окрім цього, учасники наради розглянули питання планування оборонних закупівель на 2022-2024 роки, яке відбуватимуться вже виключно за Законом України "Про оборонні закупівлі".
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Это ли не саботаж и диверсия?
Нужны новые ПКР небольшой дальности, пригодные для установки на катера малого водоизмещения. Это чрезвычайно актуально!!! Это востребовано!!!
Может быть это универсальный комплекс по кораблям и нескоростным воздушным целям(типа вертолет, дрон и.т.д.) с быстрой заменой боекомплекта!!! А то Луч мостит четыре ракеты и считает, что все четыре попадут в цель в бою???? А потом в качке, неспеша покуривая можно пройтись по палубе и не спеша их заменить....РУКАМИ!!!....и это все в бою, разумеется.
Учитывая как долго делается класс ракет в стране, со всеми приемками согласованиями, испытаниями, это...не на вчера, а на позавчера уже надо.
И вот тут то и нужен Шмыгаль, как корректировщик гособоронзаказа.