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Уруський Олег (111) Держоборонзамовлення (53)

Уруський про виконання Держоборонзамовлення: Укладено держконтракти на 19 млрд грн із передбачених 27,5 млрд, але потрібно прискоритися

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уруський про виконання Держоборонзамовлення: Укладено держконтракти на 19 млрд грн із передбачених 27,5 млрд, але потрібно прискоритися

7 вересня під головуванням віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського відбулася нарада про стан виконання Державного оборонного замовлення (ДОЗ) в 2021 році, планування оборонних закупівель на 2022-2024 роки та функціонування електронного реєстру учасників відбору і виконавців державних контрактів (договорів).

"За інформацією замовників, ДОЗ-2021 виконується. Зараз відбувається пролонгація перехідних і укладання запланованих державних контрактів", - повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні із загального обсягу фінансування, передбаченого державним оборонним замовленням на 2021 рік, у розмірі 27,5 млрд грн, пролонговано перехідні та укладено нові державні контракти на суму майже 19 млрд грн. Державні замовники запевнили, що вже цього місяця буде укладена переважна більшість запланованих контрактів", – зазначив Уруський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виконання Держоборонзамовлення у 2021-му випереджає минулорічний графік вдвічі, - Уруський

Посадовець також додав: "Процес укладання запланованих контрактів і виконання ДОЗ-2021 необхідно прискорити з мінімальним внесенням змін. Сподіваюся, що в жовтні під час проведення чергової наради щодо виконання ДОЗ-2021 ситуація зміниться кардинально".

Під час наради також обговорили робочі питання щодо функціонування електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів). Віце-прем'єр-міністр України звернув увагу, що з 9 серпня 2021 року функціонує електронний реєстр. Однак суб’єкти господарювання не надто активно подають документи (в онлайн-форматі) для актуалізації своїх даних в електронному реєстрі.

Представники Мінстратегпрому надали роз’яснення про порядок функціонування та користування реєстру та наголосили на необхідності суб’єктам господарювання прискорити процес надання документів для актуалізації своїх даних в електронному реєстрі.

Окрім цього, учасники наради розглянули питання планування оборонних закупівель на 2022-2024 роки, яке відбуватимуться вже виключно за Законом України "Про оборонні закупівлі".

Автор: Наталя Джума
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Идёт война уже 7-й год. А деньги на Гособоронзаказ не осваиваются.
Это ли не саботаж и диверсия?
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08.09.2021 12:21 Відповісти
Вы уже с..ки ускорились дальше некуда. Летние берцы передали в части в начале сентября.
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08.09.2021 12:34 Відповісти
Оборон заказ???? Ммммм...его УЖЕ!!! надо корректировать. Очевидно, что ПКР класса Нептун слишком большие для малых катеров. А без ПКР это не катера, это вообще непонятно что...это пухкалки для Днепра, для оглушки рыбы.
Нужны новые ПКР небольшой дальности, пригодные для установки на катера малого водоизмещения. Это чрезвычайно актуально!!! Это востребовано!!!
Может быть это универсальный комплекс по кораблям и нескоростным воздушным целям(типа вертолет, дрон и.т.д.) с быстрой заменой боекомплекта!!! А то Луч мостит четыре ракеты и считает, что все четыре попадут в цель в бою???? А потом в качке, неспеша покуривая можно пройтись по палубе и не спеша их заменить....РУКАМИ!!!....и это все в бою, разумеется.

Учитывая как долго делается класс ракет в стране, со всеми приемками согласованиями, испытаниями, это...не на вчера, а на позавчера уже надо.
И вот тут то и нужен Шмыгаль, как корректировщик гособоронзаказа.
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08.09.2021 12:37 Відповісти
И вы думаете в вашем оборнзаказе что то делать с вертикальным пуском??? Шахты вертикального пуска у вас появятся через десятилетия????? Это вопрос к планировщикам оборнзаказа????? Или вы дружно в носу ковыряетесь.....????
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08.09.2021 12:40 Відповісти
скоро тебя ускорят на парашу!
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08.09.2021 12:50 Відповісти
Це діверсія, а хто не баче такі самі діверсанти!
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08.09.2021 13:37 Відповісти
Вот у чудака проблема нарисовалась - нужно бабло рассовать как можно быстрее. По классике, уже очень скоро, начнёт плакать, что это не он украл, это всё подрядчики недобросовестные
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08.09.2021 19:10 Відповісти
 
 