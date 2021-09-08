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корупція (4069) Антикорупційний суд (1103) Танасевич Олена (12)

Невідворотність покарання за корупцію в Україні стає нормою. ВАКС ухвалив 45 вироків, 27 осіб отримали реальні терміни, - Танасевич

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Невідворотність покарання за корупцію в Україні стає нормою. ВАКС ухвалив 45 вироків, 27 осіб отримали реальні терміни, - Танасевич

За два роки роботи Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив вироки трьом народним депутатам, двом депутатам місцевих рад, реальне покарання у вигляді позбавлення волі отримали 27 корупціонерів.

Про це заявила глава ВАКС Олена Танасевич в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"На теперішній час ухвалено 45 вироків, з яких 7 є виправдувальними, 38– обвинувальними, а ще 1 – в частині пред’явленого обвинувачення є виправдувальним, а в іншій частині обвинувальним", - розповіла Танасевич.

За її словами, серед обвинувальних вироків 14 ухвалені на підставі угод про визнання провини.

"Реальне покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 9 років призначено 27 особам. Наразі у провадженні першої інстанції Вищого антикорупційного суду перебувають 184 кримінальні провадження за обвинуваченням 440 осіб", - уточнила Танасевич.

При цьому вона додала: "За два роки обвинувальні вироки винесені стосовно трьох народних депутатів і двох депутатів місцевих рад, вироки щодо колишніх і нинішніх міністрів не ухвалювалися".

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За словами глави ВАКС, очікування українців від діяльності суду - це кількість вироків.

"Але я не втомлююсь повторювати, що правосуддя нашвидкуруч без ретельного дослідження та аналізу доказів вочевидь не в інтересах громадянського суспільства. Ми прагнемо не гучних овацій, а досягнення мети кримінального провадження: щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був засуджений", - запевнила глава суду.

Вона наголосила, що специфіка роботи суду дозволяє побачити реальні результати лише в довгостроковій перспективі.

"Але вже зараз можна констатувати, що невідворотність покарання за корупцію в Україні стає нормою", - резюмувала глава ВАКС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
27 за 2 года? Вы серьезно? Да и то наверно мелочевка из села у которой ни денег откупится ни связей.
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08.09.2021 12:40
+5
Реальные приговоры это я так понимаю условные?
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08.09.2021 12:31
+3
нормой? да за это премию дают дура🤣
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08.09.2021 12:23
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Невже когось дійсно покарали за корупцію? Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 3541
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08.09.2021 12:21 Відповісти
В Україні сотні тисяч корумпованих гнид,45 вироків, це крапля в морі !!!
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08.09.2021 12:45 Відповісти
😂
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08.09.2021 12:22 Відповісти
нормой? да за это премию дают дура🤣
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08.09.2021 12:23 Відповісти
Как докажешь??
А как проверишь??
депутатам конечно оправдательный приговор
Зарлаты следаки и судьи получили больше в разы!!
чем вернулось денег..наших денег
которые не дали учителям,врачам..
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08.09.2021 12:26 Відповісти
А ты приведи конкретные цифры. Сколько обходится содержание ВАКС , и сколько вернулось денег в бюджет. А главное, сколько денег эти 45-ть субьектов могли бы еще украсть?
Начинай. Проверим твой дебет-кредет.😁
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08.09.2021 14:12 Відповісти
Последние две строки- это шедевр! С Танасевич- всё понятно, от слова Совсемвсё. Итого: 27(двадцать семь) человек получили реальные сроки, да? Я отвечаю за каждое своё слово: лично я знаю реальных коррупционеров, которые живут исключительно на бабло коррупционное- раза в два больше. И, я не собираюсь их сдавать. Если бы не они- я бы тут не выжил. Это- Система. Танасевич, значит... Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 1965 Ай, да Танасевич!
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08.09.2021 12:26 Відповісти
Ты отвечаешь? Чем?😁
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08.09.2021 14:01 Відповісти
Опаньки! Вижу приблатненного клиента. Невідворотність покарання за корупцію в Україні стає нормою. ВАКС ухвалив 45 вироків, 27 осіб отримали реальні терміни, - Танасевич - Цензор.НЕТ 6185 Тока ты отстал, человеческий детеныш. На чем, а на шо. Врубился? Ну и молодец.
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08.09.2021 15:37 Відповісти
И это все? Понятно.
Бот-балабол.😁
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08.09.2021 15:53 Відповісти
Хороший тост на деньрождении Татарова
Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 9167Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 2651 Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 9167
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08.09.2021 12:28 Відповісти
Чтобы унас всё было, а нам за это ничего не было.
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08.09.2021 12:56 Відповісти
річний бюджет ВАСК - 510 млн грн.
38 обвинувачувальних вироків (включаючи штрафи на пару тисяч гривень) - це курям на сміх.
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08.09.2021 12:30 Відповісти
Реальные приговоры это я так понимаю условные?
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08.09.2021 12:31 Відповісти
С отсрочкой и без конфискации Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 1243
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08.09.2021 12:55 Відповісти
Я розумію що 200 баксів це завжди 200 баксів, але можна ж себе трохи поважати.
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08.09.2021 12:32 Відповісти
ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич

За два года!!! Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 6742 Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 2668 Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 2668 Просто неслыханная работоспособность. Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 6244
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08.09.2021 12:36 Відповісти
27 за 2 года? Вы серьезно? Да и то наверно мелочевка из села у которой ни денег откупится ни связей.
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08.09.2021 12:40 Відповісти
Из какого села мелочевка? Хотя слово наверное говорит само за себя.
Очередная гадалка- балабол.😁
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08.09.2021 14:04 Відповісти
зелохторат это должно впечатлить !! )))
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08.09.2021 12:51 Відповісти
Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 9839
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08.09.2021 13:09 Відповісти
🐔🤣
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08.09.2021 13:21 Відповісти
27...а треба 270000 щоб отримали термін, доді можна говорити. Хоча звісно що краще ніж нічого як у сусідів на набутилкіно-скалєнвставанії.
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08.09.2021 13:24 Відповісти
С какого потолка цифирь рисовал? Ее Величества Королевы?
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08.09.2021 14:06 Відповісти
А ось з приводу "Без цензури" , я облажався. Передача йде на украiнськiй мовi. Ну це таке. Модери все одно помножили все на нуль.
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08.09.2021 21:51 Відповісти
Вспоминаю сколько было вони при создании ВАКС, при чем со всех сторон независимо от политической принадлежности. Мое мнение, ВАКС на правильном пути. Не зря США и ЕС требовали их создания. Да не просто требовали, а пенделей Порошенко за затяжку времени давали. И финансировалось их создание не из бюджета, а с той помощи, которая до сих пор из США и ЕС оступает.
Так что боты. Не надо Ля-Ля.
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08.09.2021 14:27 Відповісти
Яка страшенна боротьба з корупцією в Україні! Весь світ завмер від подиву і захвату! А ті, хто за кордоном палаци мають, може їх суди найвищі арештувати можуть? Чи тільки бідолаг безгрошівних, як Віктор Янукович?
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08.09.2021 14:43 Відповісти
по 50 человек в день на взятках берете. а реальные сроки только 27 человек получили...прогресс...
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09.09.2021 11:23 Відповісти
 
 