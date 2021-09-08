Невідворотність покарання за корупцію в Україні стає нормою. ВАКС ухвалив 45 вироків, 27 осіб отримали реальні терміни, - Танасевич

За два роки роботи Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив вироки трьом народним депутатам, двом депутатам місцевих рад, реальне покарання у вигляді позбавлення волі отримали 27 корупціонерів.

Про це заявила глава ВАКС Олена Танасевич в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"На теперішній час ухвалено 45 вироків, з яких 7 є виправдувальними, 38– обвинувальними, а ще 1 – в частині пред’явленого обвинувачення є виправдувальним, а в іншій частині обвинувальним", - розповіла Танасевич.

За її словами, серед обвинувальних вироків 14 ухвалені на підставі угод про визнання провини.

"Реальне покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 9 років призначено 27 особам. Наразі у провадженні першої інстанції Вищого антикорупційного суду перебувають 184 кримінальні провадження за обвинуваченням 440 осіб", - уточнила Танасевич.

При цьому вона додала: "За два роки обвинувальні вироки винесені стосовно трьох народних депутатів і двох депутатів місцевих рад, вироки щодо колишніх і нинішніх міністрів не ухвалювалися".

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За словами глави ВАКС, очікування українців від діяльності суду - це кількість вироків.

"Але я не втомлююсь повторювати, що правосуддя нашвидкуруч без ретельного дослідження та аналізу доказів вочевидь не в інтересах громадянського суспільства. Ми прагнемо не гучних овацій, а досягнення мети кримінального провадження: щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був засуджений", - запевнила глава суду.

Вона наголосила, що специфіка роботи суду дозволяє побачити реальні результати лише в довгостроковій перспективі.

"Але вже зараз можна констатувати, що невідворотність покарання за корупцію в Україні стає нормою", - резюмувала глава ВАКС.