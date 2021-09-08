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Без металобрухту ми втратимо металургію, потрібно запровадити мораторій на його експорт, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Без металобрухту ми втратимо металургію, потрібно запровадити мораторій на його експорт, - нардеп

Україна має заборонити експорт металобрухту, щоб зберегти вітчизняну металургію, для якої брухт є необхідною сировиною.

Про це заявив народний депутат з фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський, передає Цензор.НЕТ.

"Навколо нас всі країни, і дружні, і ворожі, здійснюють заходи для того, щоб обмежити експорт металобрухту. Тому що всі розуміють декілька речей. Що, по-перше, без металобрухту металургії в принципі не існує. Не існує технології, яка дозволяє виплавляти сталь без металобрухту. І оскільки металургія для кожної з цих країн важлива, то кожен свою стратегічну сировину у себе намагається захистити. І Україні потрібно робити так само, бо це важливо з економічної точки зору", - розповів Кисилевський.

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Він також зазначив, що металобрухт є ключовою сировиною для декарбонізації в металургії, оскільки його використання дозволяє суттєво знизити викиди СО2. Тож, зважаючи на наміри України приєднатися до Європейського зеленого курсу, влада має зробити все необхідне, щоб вітчизняні металургійні підприємства мали потрібну сировину для роботи.

"Якщо ми дозволимо вивезти цю сировину, яка дозволяє декарбонізувати металургію, то просто ми у самих себе забираємо майбутнє. Тобто, ми самих себе позбавляємо навіть теоретичної можливості в майбутньому декарбонізувати фундаментальну галузь української промисловості", - наголосив Кисилевський.

На думку депутата, уряд має негайно суттєво обмежити експорт брухту, який останнім часом вивозиться в надзвичайно великих обсягах – на сьогодні цьогорічний експорт брухту вже в 10 разів перевищив показники минулого року.

"У законі України про металобрухт так і написано, що металобрухт є стратегічною сировиною. Але тепер потрібно ці декларації підтвердити конкретними діями", - підсумував Кисилевський.

Раніше Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою ввести до 2024 року заборону на експорт металобрухту, в зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт призвело до різкого зростання його експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.

Водночас голова правління "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявив, що дефіцит металобрухту вже змушує промпідприємства скорочувати виробництво, і закликав ввести заборону на експорт брухту.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
проблема высосана из пальца. Есть рынок и рыночная цена на тот или иной ресурс или услуги. Кто-то хочет скупать что-то нахаляву, не по рыночным механизмам, а продавать готовую продукцию уже по рыночным ценам?
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08.09.2021 12:29
+9
задрали вы свои металлоломом!
недели не проходит чтоб не завывали...
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08.09.2021 12:28
+7
бєз міталалома ми патіряєм бандіта ахмєтова. ну і хй з ним.
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08.09.2021 12:35
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задрали вы свои металлоломом!
недели не проходит чтоб не завывали...
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08.09.2021 12:28 Відповісти
Вспоминается история с RAB-тарифами. То же было до тех пор, пока не ввели.
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08.09.2021 12:31 Відповісти
Какое недели. Каждый день ахметовские шавки здесь воют что нужно запретить металоприем кроме металоприемок Ахметова, которые принимают металолом по 20 копеек, вместо рыночной цены.
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08.09.2021 12:58 Відповісти
Когда запрещен экспорт,все остальные тоже скупают металл по ахметкиным ценам
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08.09.2021 14:25 Відповісти
Так зерно вивезли,тваринництва немає,соняшник вивезли, олія ціна-космос, а вони про Ахмєтку переживають
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08.09.2021 13:04 Відповісти
проблема высосана из пальца. Есть рынок и рыночная цена на тот или иной ресурс или услуги. Кто-то хочет скупать что-то нахаляву, не по рыночным механизмам, а продавать готовую продукцию уже по рыночным ценам?
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08.09.2021 12:29 Відповісти
у *кто-то* есть вполне конкретное имя - гудок.
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08.09.2021 12:48 Відповісти
І Пінчук. Його канали теж плачуться.
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08.09.2021 13:38 Відповісти
В мене немає металургійного заводу,в державній власності не впевнений що е.А чому слуги так піклуються про Ахметова та Пінчука? Це е лобіювання.Нехай піднімає ціни на лом так працює ринок.
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08.09.2021 12:30 Відповісти
металолом это наследие совка уймитесь уже наконец то
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08.09.2021 12:30 Відповісти
Чье наследие?) Магазины в совке тоже были, и больницы, и все виды промышленности. Весь мир наследие совка? Уже незнают куда тот бедолажный сысысыры приплести и обвинить его во всех бедах. А сбор и продажа лома, процветает во всем мире, так для справки.
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08.09.2021 12:44 Відповісти
а кокакола в совке была? а? то та шах и мат тебе таварисщь
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08.09.2021 12:47 Відповісти
Кокаколы не было, а пепсикола была. Без металобрухту ми втратимо металургію, потрібно запровадити мораторій на його експорт, - нардеп - Цензор.НЕТ 9887
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08.09.2021 12:58 Відповісти
и секаса не было
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08.09.2021 14:16 Відповісти
Ога. А новых строителей коммунизма рожали по постановлению партии и правительства. Без металобрухту ми втратимо металургію, потрібно запровадити мораторій на його експорт, - нардеп - Цензор.НЕТ 7737
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08.09.2021 14:30 Відповісти
Последнюю бутылку хлеба у людей забирают.
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08.09.2021 12:31 Відповісти
А нардєпь заробив в Рижого бабла.
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08.09.2021 12:37 Відповісти
Мало того, якби нардєп був власником пункту прийому-збору металоломі, то теж би продавав цей лом за кордон. 😊 Чому? Бо там платять більше. А про конкуренцію плакатись теж не чесно. Металурги на Заході отримують зарплатню в рази вищу. Отже Пінчуки з Ахметовими в порівнянні із західними металургами: а) економлять на робочій силі
б) економлять на інноваціях
в) економлять на ціні металолому
г) економлять на вартості вантабоперевещень
д) отримують повернення ПДВ з б'юджету при експорті продукції за кордон.
Про які збитки плачуться мільярдери, які бпгатіють в рази навіть під час війни?
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08.09.2021 13:47 Відповісти
А хто з олігархів у нас має металургічні заводи?
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08.09.2021 12:33 Відповісти
А нехер было его составами вывозить за копейки за границу. Ахмет этим только и занимался. В Донбассе наплодил приемок,которые поощрялись ментами для воровства у частников,садовых участков. ВЫкрали и вывезли все что можно. А теперь скулит ? - Пошел нахер,ублюдок. Когда ты уже сдохнешь,****...
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08.09.2021 12:34 Відповісти
Ты в своем уме? Ахметка скупает металл за копейки и против его вывоза за бугор ,где платят рыночные цены. Ты или не в курсе дел или ахметовская шавка.
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08.09.2021 14:29 Відповісти
Я говорю про прежние его дела. Если ты в уме.
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08.09.2021 14:30 Відповісти
Об этом заявил депутат из фракции "Слуга народа"
сразу видно кто "неполучает" ахметкины деньги в ковертах Без металлолома мы потеряем металлургию, нужно ввести мораторий на его экспорт, - нардеп - Цензор.НЕТ 807
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08.09.2021 12:35 Відповісти
Укради люк-внеси вклад в отечественную металлургию.)
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08.09.2021 12:35 Відповісти
бєз міталалома ми патіряєм бандіта ахмєтова. ну і хй з ним.
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08.09.2021 12:35 Відповісти
Его нужно было ввести 30 лет назад.
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08.09.2021 12:35 Відповісти
Украина должна запретить экспорт металлолома, чтобы сохранить отечественную металлургию, для которой лом является необходимым сырьем.

Это же что за такая отрасль - отечественная металлугрия, которая существует только за счёт металлолома?
Во всём мире добывают руду а потом перерабатывают для металлугрии.
А у нас привыкли к халяве - к металлолому.
Да хай уж тогда загнётся такая металлургия, которая принадлежит халявщикам, которые ничего не хотят вкладывать в добычу руды а только деньги на халяву хотят получать.
Тем более нашим металлургам платят в 10 раз меньшие зарплаты чем на западе.
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08.09.2021 12:36 Відповісти
Так рабсила тоже ресурс, ещё более важный, чем металлом, а если она дешёвая, так олигархи вообще пальчики оближут. Так что, вначале давайте запретим вывоз металлолома, а следующим шагом - запрет выезда заробитчан в Польшу и т.п.
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08.09.2021 12:37 Відповісти
Ціни на продукти космічні, але мама нардепа живе добре.
https://www.youtube.com/watch?v=GL8jwKKJRkM
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08.09.2021 12:38 Відповісти
И чьи интересы предстаяет депутат?
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08.09.2021 12:45 Відповісти
Нет уж, пусть сдохнет такая "отечественная металлургия".
"Отечественная металлургия" это символ и пример нынешнего воровства и стяжательства местных олигархов.
1.Добывать руду не хотят для своих металлургический предпрриятий. То есть ни копейки не хотят вкладывать в будущее своих предприятий
2. Работникам на своих отечественных металлургических предприятиях платят жалкие гроши по сравнению с металлургами на западных предприятиях.
3. Не хотят платить реальную цену за металлолом для своих предприятий. А поэтому металлолом продают туда, где за него платят вменяемую цену - то есть на западе.
Это рынок.
Итог - местные олигархи ничего не хотят делать, вкладывать в развитие своих предприятий, не хотят работникам платить нормальные зарплаты, хотят на шару металлолом... в итоге - будут банкроты из за своей генетической жадности.
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08.09.2021 12:46 Відповісти
А покупать металлолом по рыночным ценам не по понятиям ? Европейские заводы покупают , при том они платят ещё и зарплаты в 10 раз выше , платят выше налоги , платят громадные экологические выплаты , платят более высокие цены за электроэнергию и воду , не имеют льгот на жд перевозки , а многие даже и сырьё полностью импортируют. И ничего. Живут. А наши хотят всё за счёт народа и бесплатно , потому как надо содержать яхты , самолёты , самые дорогие квартиры в Лондоне и финансировать партии , чтобы быть всегда у кормушки.
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08.09.2021 12:49 Відповісти
а почему к металлолому не применяют формулу Роттердам+ ?
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08.09.2021 12:54 Відповісти
Поставте нормальну ціну на лом - і не буде експорту.
Скоти.
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08.09.2021 12:55 Відповісти
Халявного металобрухту всеодно не чекайте , пановє олігархи Без металобрухту ми втратимо металургію, потрібно запровадити мораторій на його експорт, - нардеп - Цензор.НЕТ 9584 .. Забороною експорту ви нчіого не доб'єтесь . Або піднімай-тє закупівельні ціни на нього , або нехай іржавіє й далі , десь в землі .
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08.09.2021 12:55 Відповісти
Його, метало-брухту, практично не залишилось. Може тільки попиляти на метал обладнання ТЕЦ, з яких ахмет все вичавив і тепер намагається продати. Без металобрухту ми втратимо металургію, потрібно запровадити мораторій на його експорт, - нардеп - Цензор.НЕТ 7579
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08.09.2021 12:58 Відповісти
Как електроенергию так Ахметка хочет нам впаривать по рыночной цене а как металолом у людей покупать хочет по льготам. Как ета гнида интиукраинская уже за***ла. Когда оно уже нажрется
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08.09.2021 13:02 Відповісти
У нас хіба не було заборони на вивіз?
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08.09.2021 13:10 Відповісти
денежку занесли на скулеж.
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08.09.2021 13:12 Відповісти
А також заборонити імпорт і експорт електроенергії і підвищення тарифів.Якщо нема ринку то не повинно бути ніде. Без металобрухту ми втратимо металургію, потрібно запровадити мораторій на його експорт, - нардеп - Цензор.НЕТ 2248
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08.09.2021 13:21 Відповісти
Бутусов, можливо звернеш увагу на те, що твій сайт перетворюється на інфопомийку..
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08.09.2021 14:11 Відповісти
\\Ограничить экспорт металлолома. Потому что все понимают несколько вещей. Что, во-первых, без металлолома металлургии в принципе не существует. Не существует технологии, которая позволяет выплавлять сталь без металлолома.\\

Да ограничить экспорт и металлолома и всей продукции металлургии ... иначе не спасем страну .....хех.
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08.09.2021 14:15 Відповісти
Даешь металлолом по 0,50 Грн. за кг , а металлопрокат по 100 Грн. за кг !!! Вот тогда и заживем!!! Довыбирались бараны, что производим только бананы и рабов!
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08.09.2021 14:46 Відповісти
Сколько можно этим клоунам объяснять, что им нужно открыть свои фирменые пункты по приёму лома чёрного и цветного по цене 10 -12 гривень, и цветного алюминий 60 грн, латунь 220 гривень, бронза 220, медь 310 гривень, нержавеющая сталь 60 гривень и т.д.И тогда люди к вам потянутся и нанесут милионы тон.
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08.09.2021 17:08 Відповісти
Експорт металобрухту потрібно заборонити раз і назавжди. Перш за все це екологія в країні, збереження енергоресурсів та водних запасів. Без металобрухту ми втратимо металургію, потрібно запровадити мораторій на його експорт, - нардеп - Цензор.НЕТ 6791
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08.09.2021 17:12 Відповісти
А платити за металобрухт не пробували?
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08.09.2021 17:18 Відповісти
"платити" - то вже й "коники".
Вот тебе пятак, на водку - и пашшол отседа вон!!
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08.09.2021 17:21 Відповісти
Рекордні ціни на метал на світових ринках падають, але надприбутки дуже не хочеться втрачати
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08.09.2021 21:27 Відповісти
 
 