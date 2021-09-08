Без металобрухту ми втратимо металургію, потрібно запровадити мораторій на його експорт, - нардеп
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Україна має заборонити експорт металобрухту, щоб зберегти вітчизняну металургію, для якої брухт є необхідною сировиною.
Про це заявив народний депутат з фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський, передає Цензор.НЕТ.
"Навколо нас всі країни, і дружні, і ворожі, здійснюють заходи для того, щоб обмежити експорт металобрухту. Тому що всі розуміють декілька речей. Що, по-перше, без металобрухту металургії в принципі не існує. Не існує технології, яка дозволяє виплавляти сталь без металобрухту. І оскільки металургія для кожної з цих країн важлива, то кожен свою стратегічну сировину у себе намагається захистити. І Україні потрібно робити так само, бо це важливо з економічної точки зору", - розповів Кисилевський.
Він також зазначив, що металобрухт є ключовою сировиною для декарбонізації в металургії, оскільки його використання дозволяє суттєво знизити викиди СО2. Тож, зважаючи на наміри України приєднатися до Європейського зеленого курсу, влада має зробити все необхідне, щоб вітчизняні металургійні підприємства мали потрібну сировину для роботи.
"Якщо ми дозволимо вивезти цю сировину, яка дозволяє декарбонізувати металургію, то просто ми у самих себе забираємо майбутнє. Тобто, ми самих себе позбавляємо навіть теоретичної можливості в майбутньому декарбонізувати фундаментальну галузь української промисловості", - наголосив Кисилевський.
На думку депутата, уряд має негайно суттєво обмежити експорт брухту, який останнім часом вивозиться в надзвичайно великих обсягах – на сьогодні цьогорічний експорт брухту вже в 10 разів перевищив показники минулого року.
"У законі України про металобрухт так і написано, що металобрухт є стратегічною сировиною. Але тепер потрібно ці декларації підтвердити конкретними діями", - підсумував Кисилевський.
Раніше Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою ввести до 2024 року заборону на експорт металобрухту, в зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт призвело до різкого зростання його експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.
Водночас голова правління "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявив, що дефіцит металобрухту вже змушує промпідприємства скорочувати виробництво, і закликав ввести заборону на експорт брухту.
Будь ласка, зачекайте...
недели не проходит чтоб не завывали...
б) економлять на інноваціях
в) економлять на ціні металолому
г) економлять на вартості вантабоперевещень
д) отримують повернення ПДВ з б'юджету при експорті продукції за кордон.
Про які збитки плачуться мільярдери, які бпгатіють в рази навіть під час війни?
сразу видно кто "неполучает" ахметкины деньги в ковертах
Это же что за такая отрасль - отечественная металлугрия, которая существует только за счёт металлолома?
Во всём мире добывают руду а потом перерабатывают для металлугрии.
А у нас привыкли к халяве - к металлолому.
Да хай уж тогда загнётся такая металлургия, которая принадлежит халявщикам, которые ничего не хотят вкладывать в добычу руды а только деньги на халяву хотят получать.
Тем более нашим металлургам платят в 10 раз меньшие зарплаты чем на западе.
https://www.youtube.com/watch?v=GL8jwKKJRkM
"Отечественная металлургия" это символ и пример нынешнего воровства и стяжательства местных олигархов.
1.Добывать руду не хотят для своих металлургический предпрриятий. То есть ни копейки не хотят вкладывать в будущее своих предприятий
2. Работникам на своих отечественных металлургических предприятиях платят жалкие гроши по сравнению с металлургами на западных предприятиях.
3. Не хотят платить реальную цену за металлолом для своих предприятий. А поэтому металлолом продают туда, где за него платят вменяемую цену - то есть на западе.
Это рынок.
Итог - местные олигархи ничего не хотят делать, вкладывать в развитие своих предприятий, не хотят работникам платить нормальные зарплаты, хотят на шару металлолом... в итоге - будут банкроты из за своей генетической жадности.
Скоти.
Да ограничить экспорт и металлолома и всей продукции металлургии ... иначе не спасем страну .....хех.
Вот тебе пятак, на водку - и пашшол отседа вон!!