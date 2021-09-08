У порту Чорноморська побудують новий пірс для прийому великотоннажних суден, - Кубраков

У порту "Чорноморськ" на Одещині з'явиться двосторонній пірс завдовжки майже 340 метрів, а також два причали по 290 метрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що це дозволить приймати великотоннажні судна типу Panamax і збільшить можливості агроекспорту.

"Цей проєкт обговорювався 13 років, і, нарешті ми можемо сказати, що він буде втілений. А це – 40 мільйонів доларів прямих інвестицій, більше експортних можливостей для українських виробників, нові робочі місця. Завдяки укладеному договору і держава, і інвестор мають гарантії та чітко визначені зобов’язання", - йдеться в повідомленні.

За договором, будівництвом нового пірсу з причалами займеться СП "Рісо Термінал", яка є дочірньою компанією Швейцарської RISOIL S.A. Асоціація морських портів своєю чергою має провести днопоглиблювальні роботи, збільшивши глибину до 15 метрів.

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"Таким чином, в Україні з’явиться ще один двосторонній причал, який здатен приймати та якісно обробляти великотоннажні судна, які життєво необхідні для нашого агроекспорту", - зазначив Кубраков.

За його словами, порт Чорноморська потребував днопоглиблення ще 15 років тому, і відтоді питання постійно порушувалося міністерством і керівництвом портів.

"Це важливий крок до розвитку портової інфраструктури. Нагадаю, майже 17 млрд грн капітальних інвестицій у найближчі 5 років мають бути спрямовані на розвиток портів. Інакше ми не те що втратимо якісь потенційні можливості, але й почнемо втрачати обсяги експорту так само швидко, як ми втратили портовий транзит", - підсумував міністр.

Раніше президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 30. Інфраструктура" розповів про плани розвитку морських портів України за програмою "Велике будівництво". Зокрема, йдеться про передачу портів у концесію і розвиток річкового транспорту.

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