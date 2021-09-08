У Полтаві взяли під варту дівчину, яка з арбалета стріляла в педагогів
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У середу, 8 вересня, полтавський суд обрав запобіжний захід 19-річній Таїсії Петровій, яка днями з арбалета поранила двох викладачів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти.ICTV".
Дівчині призначили утримання під вартою 60 діб - до 5 листопада включно - без права внесення застави.
Запобіжний захід підозрюваній у замаху на вбивство педагогів обрали в Київському районному суді міста.
Як повідомлялося, у понеділок, 6 вересня дівчина відкрила на території школи стрілянину з арбалета і поранила двох вчителів.
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Вышла Маша пострелять,
Раз два три четыре пять
стрельчиха