УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15125 відвідувачів онлайн
Новини Події
4 026 35
Полтава (358) поранення (2656) суд (8037)

У Полтаві взяли під варту дівчину, яка з арбалета стріляла в педагогів

Новини Цензор.НЕТ Події

У Полтаві взяли під варту дівчину, яка з арбалета стріляла в педагогів

У середу, 8 вересня, полтавський суд обрав запобіжний захід 19-річній Таїсії Петровій, яка днями з арбалета поранила двох викладачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти.ICTV".

Дівчині призначили утримання під вартою 60 діб - до 5 листопада включно - без права внесення застави.

Запобіжний захід підозрюваній у замаху на вбивство педагогів обрали в Київському районному суді міста.

Як повідомлялося, у понеділок, 6 вересня дівчина відкрила на території школи стрілянину з арбалета і поранила двох вчителів.

Також дивіться: Дівчина стріляла з арбалета на території школи в Полтаві: поранено двох учителів. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Да там "мальвина" еще та...
В Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета стреляла в педагогов - Цензор.НЕТ 5327
показати весь коментар
08.09.2021 13:04
+2
Стрелявшая из арбалета
показати весь коментар
08.09.2021 13:08
+2
Наигралась в компе, понравилось
показати весь коментар
08.09.2021 14:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Она наш *Росляков* на минималках
показати весь коментар
08.09.2021 13:02 Відповісти
Если кто не знает Росляков это школьник крымчанин расстрелявший из ружья более 20 учеников и преподавателей.
показати весь коментар
08.09.2021 13:04 Відповісти
Да там "мальвина" еще та...
В Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета стреляла в педагогов - Цензор.НЕТ 5327
показати весь коментар
08.09.2021 13:04 Відповісти
Это чьо(((
показати весь коментар
08.09.2021 13:07 Відповісти
Стрелявшая из арбалета
показати весь коментар
08.09.2021 13:08 Відповісти
Фуу!
показати весь коментар
08.09.2021 13:11 Відповісти
"Отряд самоубийц!"-наказатьна...)))
показати весь коментар
08.09.2021 13:18 Відповісти
Наигралась в компе, понравилось
показати весь коментар
08.09.2021 14:19 Відповісти
будующих солдат армии рф и уже состоявшихся псов режима
показати весь коментар
08.09.2021 13:06 Відповісти
Я не сторонник демонизации всех подряд по национальным, расовым и религиозным принципам.
показати весь коментар
08.09.2021 13:08 Відповісти
ну тут более системные принципы чем выше тобой упомянутое
показати весь коментар
08.09.2021 13:12 Відповісти
Ну системы тоже дело такое не постоянное.. пример та же Россия времен царя где во всех школах *Закон Божий* был обязательный предмет и тем не менее потом эти самые школьники против этого *помазанника Божия* царя взбунтовались и пошли те самые церкви активно рушить.
показати весь коментар
08.09.2021 13:17 Відповісти
а церковь шо?
показати весь коментар
08.09.2021 13:25 Відповісти
Элита той системы на которой держался царский режим.
показати весь коментар
08.09.2021 13:28 Відповісти
я поняла, я говорю церковь что предприняла, обратилась за помощью к папе римскому а он выразил глубокую озабоченность? или как?
показати весь коментар
08.09.2021 13:31 Відповісти
Причем тут папа? Папа Римский это другая опера, это католицизм.. а что могла церковь когда в стране снесли этого самого царя, началась гражданская война и рухнула вся старая система?
показати весь коментар
08.09.2021 13:35 Відповісти
а что могла церковь? странный вопрос много чего моглаВ Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета стреляла в педагогов - Цензор.НЕТ 2578 даже и царя снести если приказ свыше поступил бы и он таки поступил, возможно, тут надо разбираться, а это к сожалению невозможно в данной ситуации, так как тут уголь идет то с ротердама то с африки то с казахстана то с марса
показати весь коментар
08.09.2021 13:44 Відповісти
Церковь это религиозная структура а не военная поэтому не могла уже ничего так как дивизий и полков за собой не имела но была структурой заточенной под идеологическую обработку полуграмотного населения в чем проиграла и так ситуация вышла из под контроля.
показати весь коментар
08.09.2021 14:02 Відповісти
Нож "кукри" я так понимаю нужен был, что б освежевать подранков? В Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета стреляла в педагогов - Цензор.НЕТ 7285
показати весь коментар
08.09.2021 13:03 Відповісти
В Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета стреляла в педагогов - Цензор.НЕТ 1206
показати весь коментар
08.09.2021 13:21 Відповісти
Арбалет-это шо за оружиие?))))
показати весь коментар
08.09.2021 13:03 Відповісти
средневековое оружие положившее конец эпохи рыцарства.
показати весь коментар
08.09.2021 13:05 Відповісти
Бери ниже, Китай на арбалетах целую империю себе построил. Передовое оружие того времени, а это еще до нашей эры
показати весь коментар
08.09.2021 13:06 Відповісти
Чингіс-хан коли завойовував Китай не помітив, що у переможених була передова зброя
показати весь коментар
08.09.2021 13:26 Відповісти
не Китай, а Корея.
показати весь коментар
08.09.2021 14:14 Відповісти
В Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета стреляла в педагогов - Цензор.НЕТ 312 что за вопрос тупой? тиктокер что ли?
показати весь коментар
08.09.2021 13:07 Відповісти
Боже упаси...
показати весь коментар
08.09.2021 13:09 Відповісти
Нет, это *** игрушка!! Болтом в задницу получил бы , посмотрел бы я на тебя как бы ты запел - этожедети, развеарбалет оружие?? И в жопе стрела торчит!!! В Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета стреляла в педагогов - Цензор.НЕТ 2647
показати весь коментар
08.09.2021 14:35 Відповісти
откуда познания арболетоф?:
показати весь коментар
08.09.2021 14:39 Відповісти
Отомстила за низкие оценки и оскорбления...есть хорошие учителя и в хороших точно не стреляют с арбалета.
показати весь коментар
08.09.2021 13:11 Відповісти
Ну так, в неї ж низькі оцінки тільки до 4 класу були, коли вона у цій школі навчалася 10 років тому, а потім в іншій в неї тільки високі оцінки були.
показати весь коментар
08.09.2021 13:55 Відповісти
Нет, это
Вышла Маша пострелять,
Раз два три четыре пять
показати весь коментар
08.09.2021 14:23 Відповісти
какое убийство, она их просто попугала
показати весь коментар
08.09.2021 13:24 Відповісти
Свободу Робін Гуду!
показати весь коментар
08.09.2021 14:13 Відповісти
хорошо, что эта сумасшедшая ружжо не взяла, а то был бы "керченский стрелок".
стрельчиха
показати весь коментар
08.09.2021 22:15 Відповісти
 
 