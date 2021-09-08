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Буданов (345) ВР (11730) ТСК (343) США (14460) ПВК "Вагнер" (1476) Безугла (208)

ТСК Ради взяла до уваги статтю CNN про зрив спецоперації щодо "вагнерівців". У п'ятницю заслухаємо главу ГУР Буданова, - Безугла

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ТСК Ради взяла до уваги статтю CNN про зрив спецоперації щодо

ТСК ВРУ з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України взяла до уваги статтю CNN про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців".

Про це в коментарі "Цензор.НЕТ" сказала голова комісії, нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

"Щодо того, чи брали участь (у спецоперації. - Ред.) Штати, там же йдеться про джерела. Фактично це результати бесіди. Навіть щодо тієї статті був коментар від США, що ні", - зазначила вона.

За словами Безуглої, в п'ятницю відбудеться закрите засідання ТСК, на якому планують заслухати главу військової розвідки Кирила Буданова.

"Ми будемо заслуховувати всі деталі щодо роботи ГУР у цьому напрямку", - наголосила глава комісії і додала: "Готуючись до цього засідання, ТСК працювала над питанням "вагнерівців" усе літо. Ми контактували з відомствами. Обговорили з ними, яку інформацію можна донести суспільству. Але важливо пам'ятати: ТСК не ухвалює вирок. Звичайно, це політика, але потрібно уникнути упередженого ставлення в цій ситуації".

Політик вважає, що немає необхідності створювати окрему комісію щодо "вагнерівців", про що сьогодні заявили в "Європейській Солідарності". Безугла також розповіла, що комісія планує найближчим часом закрити питання "вагнерівців" і перейти до Іловайська.

Також читайте: Стаття CNN про "вагнерівців" - це сигнал, який може означати невдоволення адміністрації США позицією Зеленського під час візиту, - нардеп "ЄС" Княжицький

Раніше телеканал CNN повідомив, що США були в курсі про спецоперацію із затримання 33 росіян у Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. Більше того, США також надавали допомогу для її проведення.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bellingcat: "Українська влада ухвалила незрозумілі рішення, у результаті операцію щодо "Вагнера" не було реалізовано"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Пам"ятаю як Арестович і Буданов цілий годинний ролик доказували, що спецоперації не було... Тепер сміливо можна називати цих обох не дивлячись на їх заслуги ганебними словами. Бо обидва продались зеленій владі, яка руйнує Україну з усіх боків.
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08.09.2021 13:01
+10
..Нуланд была на грани матерного окрика!.. Ермак - вожак стаи Зеленского... - Чорновил / Новости

https://www.youtube.com/watch?v=UJK8l-fRpOc

тут він говорить про те , чи скоро буде інфа з Держдепу про реакцію на Єрмака над вовою
Так от цей матеріал CNN й є доказ реакціі США вови на візит з Єрмаком
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08.09.2021 13:07
+7
Залил бельма да упал с берёзы. А так,да-выполнял служебный долг.))
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08.09.2021 13:08
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Глава МЧС рашки погиб сегодня на учениях в Норильске ВСК Рады взяла во внимание статью CNN о срыве спецоперации по "вагнеровцам". В пятницу заслушаем главу ГУР Буданова, - Безуглая - Цензор.НЕТ 1556
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08.09.2021 12:57 Відповісти
Мар"яна Безумна підтверджує своє погоняло
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08.09.2021 13:03 Відповісти
я десь чув що в неї ще є одне поганяло - севрюга
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08.09.2021 13:37 Відповісти
Моя дружина називає її Щелепою. ТСК Ради взяла до уваги статтю CNN про зрив спецоперації щодо "вагнерівців". У п'ятницю заслухаємо главу ГУР Буданова, - Безугла - Цензор.НЕТ 7705
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08.09.2021 13:45 Відповісти
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений. Как сообщили в ведомстве, Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасши жизнь человека на межведомственных учениях. ( рашескому пафосу нет равных)))

Как сообщалось, Зиничев находился в Красноярском крае с рабочим визитом, где совместно с губернатором региона Александром Уссом он проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске, которая должна заработать уже в конце текущего года.
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08.09.2021 13:06 Відповісти
Залил бельма да упал с берёзы. А так,да-выполнял служебный долг.))
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08.09.2021 13:08 Відповісти
випил, упал и умер на бойовом посту.
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08.09.2021 13:39 Відповісти
Пам"ятаю як Арестович і Буданов цілий годинний ролик доказували, що спецоперації не було... Тепер сміливо можна називати цих обох не дивлячись на їх заслуги ганебними словами. Бо обидва продались зеленій владі, яка руйнує Україну з усіх боків.
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08.09.2021 13:01 Відповісти
там ще гордон топив, а смешко взагалі заходився у гніві на бутусова. Кондратюк з видом професіонала взагалі сумнівався в розумових здатностях журналістів. І шо, де ця братія. Нема тільки вітер за ними гуляє у Шустера.
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08.09.2021 13:41 Відповісти
Крутиться, як вуж на пательні!
Припікає, підгорає!
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08.09.2021 13:01 Відповісти
Если бы комиссия работала объективно, то после "вагнеровцев" переходить нужно было бы не к Илловайску, а к офису президента. Уже понятно, как они "закроют вопрос".
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08.09.2021 13:06 Відповісти
..Нуланд была на грани матерного окрика!.. Ермак - вожак стаи Зеленского... - Чорновил / Новости

https://www.youtube.com/watch?v=UJK8l-fRpOc

тут він говорить про те , чи скоро буде інфа з Держдепу про реакцію на Єрмака над вовою
Так от цей матеріал CNN й є доказ реакціі США вови на візит з Єрмаком
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08.09.2021 13:07 Відповісти
ТЕ ЩО ВИЩЕ , ТАРАС ГОВОРИВ ЩЕ В ТРАВНІ!
А ОСЬ ЦЕ ЗАРАЗ.

Чорновил: при каких обстоятельствах США УЙДУТ из Украины: Если Зеленский...
https://www.youtube.com/watch?v=i67L6OTc9yI
США приняли мафиозную власть Украины в лице Ермака за столом

Висновок Тараса - США признали российского агента мафиози Руководителем страны , так захотел Зеленский .
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08.09.2021 13:14 Відповісти
Отличная и плодотворная поездка)) нам рассказывают. ВСК Рады взяла во внимание статью CNN о срыве спецоперации по "вагнеровцам". В пятницу заслушаем главу ГУР Буданова, - Безуглая - Цензор.НЕТ 1640
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08.09.2021 13:08 Відповісти
В дитинстві батьки Безуглої зекономили на логопедів.
Не якісне дитинчя, по версії однопартіці, забув її призвище...
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08.09.2021 13:09 Відповісти
Третьякова ))))
ВСК Рады взяла во внимание статью CNN о срыве спецоперации по "вагнеровцам". В пятницу заслушаем главу ГУР Буданова, - Безуглая - Цензор.НЕТ 7557

...
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08.09.2021 13:14 Відповісти
Некачественные дети слушают моргенчлена и инстасамку ВСК Рады взяла во внимание статью CNN о срыве спецоперации по "вагнеровцам". В пятницу заслушаем главу ГУР Буданова, - Безуглая - Цензор.НЕТ 4716
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08.09.2021 13:15 Відповісти
про самку/инста не надо ))) *****...до сих пор тошнит ))))
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08.09.2021 13:17 Відповісти
Внебрачная дачька третьяковой походу, тоже страшненькая и тоже рыжая
ВСК Рады взяла во внимание статью CNN о срыве спецоперации по "вагнеровцам". В пятницу заслушаем главу ГУР Буданова, - Безуглая - Цензор.НЕТ 281
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08.09.2021 13:20 Відповісти
но зато ... но зато....(блин как беден мой словарный запас))))
(видео)
https://youtu.be/reMLFPgI9XY

Безуглая не смогла ответить, сколько стран входят в НАТО
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08.09.2021 13:27 Відповісти
Ведущая на ТРК Уркаина тоже какой-та гомункул ВСК Рады взяла во внимание статью CNN о срыве спецоперации по "вагнеровцам". В пятницу заслушаем главу ГУР Буданова, - Безуглая - Цензор.НЕТ 3902
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08.09.2021 13:28 Відповісти
это отдельная тема)))))))
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08.09.2021 13:31 Відповісти
Безуглая не только безуглая, но еще и безмозглая ТСК Ради взяла до уваги статтю CNN про зрив спецоперації щодо "вагнерівців". У п'ятницю заслухаємо главу ГУР Буданова, - Безугла - Цензор.НЕТ 5098
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08.09.2021 13:34 Відповісти
Саме вона! Яке огидне "обличчя"
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08.09.2021 13:15 Відповісти
найвищий сорт (ну воно так само собі вважає))))
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08.09.2021 13:19 Відповісти
М. Безуглая!! Ви бачили її на каналах ТВ? Щось середнє між Пєструхіною і Шаріковим в "очісткі".
ВСК Рады взяла во внимание статью CNN о срыве спецоперации по "вагнеровцам". В пятницу заслушаем главу ГУР Буданова, - Безуглая - Цензор.НЕТ 3330
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08.09.2021 13:16 Відповісти
на этом деле вскрылась не одна консерва .... Помню как Смешко и Наливайченко (два бывших руководителя СБУ) доказывали Бутусову, что дела "вагнеровцев" быть не может, на эфире у Савика Шустера.... ))))
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08.09.2021 13:39 Відповісти
у Наливайченка раніше були ( в часи Ющенка) здорові думки, а як сів біля бабусі української корупції почав верзти дурниці.
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08.09.2021 13:45 Відповісти
от подобаються мені ходи Єрмака, взяв безуглу, посадили на теми шпіонаж, боротьби з шпіонажем. Піде щось не так, так він скаже, так вона ж безугла а може і безумна. Хто зна самі з нею розбирайтесь.
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08.09.2021 13:47 Відповісти
Пока стадо 73% верит всему этому звездежу, никакого резонанса не будет
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09.09.2021 08:43 Відповісти
нары наближаються!
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17.11.2021 21:33 Відповісти
 
 