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Рада закликала міжнародне співтовариство не визнавати результати виборів до Держдуми РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада закликала міжнародне співтовариство не визнавати результати виборів до Держдуми РФ

Верховна Рада звернулася до міжнародного співтовариства щодо незаконної підготовки виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема на пленарному засіданні в середу народні депутати проголосували за проєкт постанови про Звернення ВРУ до міжнародного співтовариства у зв'язку з незаконною підготовкою виборів до Державної Думи Російської Федерації в окупованій АР Крим і Севастополі та із залученням до голосування громадян України з окупованої частини Донецької і Луганської областей .

За таке рішення проголосували 318 нардепів.

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Автор: Наталя Джума
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Я ЭТУ РАДУ Н Е ПРИЗНАЮ КАК ВЛАСТЬ !!!!!!!!!!

СПЛОШНОЕ ВОРЬЁ !!!!!!!!!!!!!
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08.09.2021 13:17 Відповісти
Правильное решение.Раху нужно загнать в угол.Сделать изгоем без всех возможностей современности. Пока не разложится до трупа.
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08.09.2021 13:24 Відповісти
Это не только к госдупе относится... Рада закликала міжнародне співтовариство не визнавати результати виборів до Держдуми РФ - Цензор.НЕТ 6589
Рада закликала міжнародне співтовариство не визнавати результати виборів до Держдуми РФ - Цензор.НЕТ 7880
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08.09.2021 13:47 Відповісти
 
 