Речник МЗС Ніколенко про демонтаж пам'ятного знака на честь дружби з Москвою: Дружба на танках не будується

Реакція міністерства закордонних справ РФ на демонтаж пам'ятного знака про дружбу Києва і Москви на вулиці Маршала Якубовського викликає здивування, поборники історичних зв'язків досі не зрозуміли, що дружба на танках не будується.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Розв'язана з Москви збройна агресія проти України забрала тисячі українських життів, десятки тисяч людей залишилися з покаліченими долями, сотні тисяч змушені жити в умовах перманентної загрози життю та здоров'ю на окупованих територіях. Пам'ятний знак, встановлений у 2001 році, не відображає реалій сьогодення", - сказав Ніколенко.

Речник МЗС додав, що в Києві знайдеться місце для іншого монумента, який зафіксує покаяння РФ за горе, принесене нею на українську землю.

"Упевнений, що в Києві знайдеться місце для іншого монумента: зафіксувати покаяння Росії за все те горе, яке вона принесла на українську землю. Виправляти історичні помилки ніколи не пізно", - наголосив Ніколенко.

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Як повідомлялося, столичні комунальники демонтували пам'ятний знак на вулиці Маршала Якубовського, 8, встановлений на честь дружби Києва з Москвою.

Пізніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що "те, що сталося, викликає лише жаль". За її словами, "нинішній київський режим наполегливо нав'язує населенню України ненависть до всього, що пов'язане або хоча б має стосунок до Росії".