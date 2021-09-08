УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15087 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
1 505 10
опалення (348) прем'єр (275) опалювальний сезон (548) Денис Шмигаль (2697)

Україна на 80% готова до опалювального сезону. Все йде відповідно до графіків, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна на 80% готова до опалювального сезону. Все йде відповідно до графіків, - Шмигаль

Готовність України до опалювального сезону на сьогодні становить 80%. Запаси газу достатні для його проходження.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз у нас готовність понад 80%. Все йде відповідно до графіків", - сказав він.

Шмигаль нагадав, що місцева влада, як в попередні роки, буде приймати рішення, коли саме стартує опалювальний сезон.

"Саме органи місцевого самоврядування тепер відповідають за встановлення тарифів на тепло і гарячу воду", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Держкомісія ТЕБ та НС розгляне встановлення "жовтого" рівня епіднебезпеки на всій території України, - Шмигаль. ВIДЕО

За його словами, "Нафтогаз" продає підприємствам теплокомуненерго газ по 7,42 гривень за кубометр в рамках трирічного контракту.

"Така ціна дозволяє місцевим керівникам не підвищувати тарифи на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні", - додав прем'єр.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украина на 80% готова к отопительному сезону. Все идет в соответствии с графиками, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6229
показати весь коментар
08.09.2021 13:37 Відповісти
более того...если шмыгалка говорит что повышать не будут - 99,9 % шо брешет ( а всю вину сбросит на местные власти)
показати весь коментар
08.09.2021 14:02 Відповісти
А ещё больше будет виноват Порох. Украина на 80% готова к отопительному сезону. Все идет в соответствии с графиками, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 532
показати весь коментар
08.09.2021 14:08 Відповісти
Готовность это 100%. Так что не готова.
показати весь коментар
08.09.2021 13:38 Відповісти
Предлагаю степень готовности снизить до 73%, но топить зебилами. Украина на 80% готова к отопительному сезону. Все идет в соответствии с графиками, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3237
показати весь коментар
08.09.2021 13:38 Відповісти
Это конечно очень хорошо но печально то что раньше это была норма а сейчас это уже достижение которое преподносится как некая победа Украина на 80% готова к отопительному сезону. Все идет в соответствии с графиками, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3869
показати весь коментар
08.09.2021 13:38 Відповісти
Температура в квартирах в процессе прохождения отопительного сезона будет уточнятся по факту.

ШМЫГАЛЬ
показати весь коментар
08.09.2021 14:35 Відповісти
Т.е. пока только 20% (каждый 5-й) украинцев замерзнут зимой? Україна на 80% готова до опалювального сезону. Все йде відповідно до графіків, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2340
показати весь коментар
08.09.2021 15:35 Відповісти
Просто дайте людям легально отключиться от отопления и не ***** моzги.
показати весь коментар
08.09.2021 19:43 Відповісти
а люди готовы к тарифам ??? черти сраные своим отоплением только в долги загоняете... и отключится не даете ублюдки...
показати весь коментар
09.09.2021 11:19 Відповісти
 
 