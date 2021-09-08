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Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці

Окружний суд чеського міста Пльзень засудив до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму 27-річного Лукаша Новачека за участь у бойових діях в 2015 році на сході України разом з російсько-окупаційними військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Згідно з матеріалами справи, Новачек поїхав на Донбас в липні 2015 року, де брав активну участь у діяльності бойовиків так званої "Донецької народної республіки".

Новачек був засуджений за теракт і участь в організованій злочинній групі. Вирок не остаточний, обвинувачений відразу заявив про подання апеляції і весь час стверджує, що не брав участі в бойових діях.

Сам Новачек розповів ще кільком людям, які дали свідчення в суді, що він брав участь у бойових діях в Україні. На думку суду, свідки не знали один одного. Пізніше Новачек сказав, що просто хвалився.

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У медичному висновку також зазначено, що причиною того, що чоловік звернувся до психіатра, було те, що він воював в Україні та страждав від проблем з психічним здоров'ям.

Докази також містять фотографії і відео, зняті на його мобільний телефон, де він позує у формі бойовиків зі зброєю. На одному з відеороликів, знятих біля Донецького аеропорту, він говорить про свою присутність ламаною російською мовою. Він стверджує, що хотів боротися з українськими "фашистами" і говорить, що йому соромно бачити, що українці роблять з мирним населенням.

Новачек у суді заявив, що не брав участі в бойових діях, а тільки працював на кухні. "Я поїхав туди, щоб побачити дівчину на ім'я Наташа, з якою познайомився в соціальній мережі. Мене почали вмовляти вступити в армію Новоросії. Я не хотів там вмирати, тому ми домовилися, що я буду просто цивільним службовцем, допомагатиму на кухні тощо. Я здав свій паспорт після приїзду", - розповів він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+29
У нас бы дали три года условно или обменяли на таксиста
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08.09.2021 13:40
+8
Наташя беспроигрышный вариант Гражданин Чехии, воевавший против Украины на Донбассе, получил 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 1094
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08.09.2021 13:44
+8
Это фантастика.. я ни разу не слышал о том чтобы какая ни будь украинская женщина перетащила бы сюда европейского жениха в то время как отсюда туда они бегут тысячами.. а этот чел утверждает что ради лднровской бабы сытую Чехию покинул и на войну пошел Гражданин Чехии, воевавший против Украины на Донбассе, получил 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 735 хоть бери и плачь о последнем романтике Гражданин Чехии, воевавший против Украины на Донбассе, получил 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 2276
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08.09.2021 13:49
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У нас бы дали три года условно или обменяли на таксиста
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08.09.2021 13:40 Відповісти
В Чехії цьому дебілу ніхто не давав?
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08.09.2021 13:43 Відповісти
Наташя беспроигрышный вариант Гражданин Чехии, воевавший против Украины на Донбассе, получил 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 1094
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08.09.2021 13:44 Відповісти
Это если просто ее шпилить для удовольствия а если искренне влюбиться в нее то можно сесть на 20 лет или встрять в кое что и покруче.
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08.09.2021 14:06 Відповісти
За милых дам, за милых дам, я даже Родину продам (с) Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 9949
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08.09.2021 14:11 Відповісти
получил 20 лет тюрьмы.- Но живой. Не всем так повело.Израильские наёмники в Украину приехали радостные и весёлые-грабить, убивать, насиловать.Уехали скучные и грустные-двухсотыми. Т.е. ВСУ убитыми. Их фамилии есть в интернете.
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08.09.2021 13:44 Відповісти
Что ты наделал? Ты только что гордых рабсиян евреями назвал... Те из них, которые кадыровцы, могут и дырку развальцевать.
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08.09.2021 13:50 Відповісти
Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз".
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08.09.2021 14:02 Відповісти
Израильские наемники в Украине? Что ты куришь и где берешь?
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08.09.2021 14:07 Відповісти
См.Ряды ополченцев Донбасса пополняют иностранные добровольцы. 30 августа 2014.Чему удивляться , если: Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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08.09.2021 14:15 Відповісти
Ну из за редких идиотов счет которым считанные единицы мне кажется не корректно преподносить эту войну чуть ли не как третью мировую Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 8601
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08.09.2021 14:20 Відповісти
Таки да. Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
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08.09.2021 14:26 Відповісти
Да, и это обязательно должно означать что его войска воюют на Донбассе за сепаратистов Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 3250
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08.09.2021 14:29 Відповісти
Возможно, и поэтому: Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета, - прокуратура АРК.
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08.09.2021 14:35 Відповісти
И поэтому если на Донбассе были израилитяне которых при этом с ваших слов там еще и разгромили просто обязаны были остаться следы ввиду многочисленных военнопленных граждан Израиля бойцов ЧВК или регулярных войск и израильской военной техники.. а фантазировать про разного рода чуть ли не инопланетные войска из других галактик это кроме воспаленного больного воображения не нужно ничего.
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08.09.2021 14:41 Відповісти
Ну да, ну да. Украинские пограничники сбили российский беспилотник "З астава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона./ Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет ./Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату над позициями ВСУ, ранен один воин.
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08.09.2021 14:45 Відповісти
по состоянию на 2015 г. около 30 разведывательных комплексов «Застава» - произведенных в России лицензионных версий израильских Bird Eye 400 после подписания в 2012-ом контракта с компанией Israel Aerospace Industries (IAI). Известно о двух БПЛА «Застава», потерянных над Донбассом (зав.№355 и зав.№405).[1][2]
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08.09.2021 14:47 Відповісти
Короче я уже понял что для вас наличие одного израильского беспилотника причем произведенного в РФ означает войну Украины с Израилем а наличие одного чешского наемника войну Украины с Чехией, со всем миром воюем короче Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 5434
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08.09.2021 14:49 Відповісти
См.08.09.2021 14:26
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08.09.2021 14:54 Відповісти
У них у всіх по 5 паспортів, можливо й українські мають. москалі-с..!
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08.09.2021 15:13 Відповісти
Ну приведенная тобой в пример публика вообще на войну не пойдет никогда Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 4766 представил Беню в окопе рассмеялся Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 4766
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08.09.2021 15:16 Відповісти
хороший срок за работу на «кухне» Гражданин Чехии, воевавший против Украины на Донбассе, получил 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 194
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08.09.2021 13:45 Відповісти
Новина стара, чехам більше за нас треба, у нас би вже на якусь посаду пристроїли
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08.09.2021 13:45 Відповісти
а у нас поцЗедент таких отдает )(уйлу
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08.09.2021 13:46 Відповісти
Это фантастика.. я ни разу не слышал о том чтобы какая ни будь украинская женщина перетащила бы сюда европейского жениха в то время как отсюда туда они бегут тысячами.. а этот чел утверждает что ради лднровской бабы сытую Чехию покинул и на войну пошел Гражданин Чехии, воевавший против Украины на Донбассе, получил 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 735 хоть бери и плачь о последнем романтике Гражданин Чехии, воевавший против Украины на Донбассе, получил 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 2276
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08.09.2021 13:49 Відповісти
Теперь у чувака лет 20 на раздумье будет... Нормуль 27 + 20 = Просраную жизнь (с большой буквы) даже если лет через 12-15 отпустят... *******, ВСЕМ ПУСТЬ ПОКАЖУТ!!! ЖИЗНЬ *****...НА.. Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 3634
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08.09.2021 14:07 Відповісти
Дофига и трошки...но пенсы Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 7926 Она его перетаскивает сюда, здесь они покупают частный дом в селе или садовом кооперативе, пенсию он получает британскую, а живут здесь вдвоем по нашим ценам..копаются себе в огородике ухаживают за смородинкой и имеют больше наши лохи которые здесь работают и ееле еле сводят концы с концами...
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08.09.2021 14:12 Відповісти
Асвабадителе хренов!
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08.09.2021 13:50 Відповісти
В італійському підручнику на карті зобразили Україну як частину Росії...Україна-Русь, Русь-Україна...
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08.09.2021 13:51 Відповісти
Спецлужбы Чехии слили в инет крыс Путлера которые взрывали военный склад в Чехии...,шкандал набирает обороты....********* в шоке...тиа наше быдло следов не оставляет,а Боширов и Петров случайные пассажиры на РАБссии... Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 3741Сами себя палят...и виноваты Порошенко и Бандера....
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08.09.2021 13:57 Відповісти
On 6 May 1945, near the end of the Second World War, Plzeň was liberated from Nazi Germany by the 16th Armored Division of General George Patton's 3rd Army.
a West German homing pigeon was lost near the Czechoslovak border. It returned two days later, bearing a strong anticommunist message, signed "Unbowed Pilsen." The bird, named Leaping Lena, was taken to the United States, where it was celebrated as a Cold War hero
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08.09.2021 14:03 Відповісти
Я поехал туда, чтобы увидеть девушку по имени Наташа, с которой познакомился в социальной сети Источник: https://censor.net/ru/n3287050\\\\\\\\\\

поиграть на балалайке научиться, хлестать с горла и спать в говне - неоригинален боевик. и да - у нас бы получил пару лет если был бы местным, а если был бы пойман, то выслали бы.(хотя 2 года и 20 лет это как бы разница довольно "более большая", так что просил бы "политубежище" - фошисты, не выдавацте меня взад, а то помру в тюрьме, а у вас отсижу два года и таки научусь играть на наташе, ой, на балалайке))
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08.09.2021 14:04 Відповісти
Це той що вчиться на своїх помилках. Он Жераф Депердьє теж наслухався дурниць про рускє мір, отримав громадянство та навіть хату придбав у мухосранську, але коли через 5 років його спитали коли він знову приїде на московію, він відповів що якщо йому закортить пожити у хліві, він так далеко більше не поїде.
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08.09.2021 15:23 Відповісти
Это у нас с ними цацкаются , на поруки берут , а , в Турции посадят вора в сан с дерьмом и возят ..........
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08.09.2021 14:31 Відповісти
А власть Украины по прежнему считает кремлевских комуно-фашистов братьями славянами.
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08.09.2021 15:37 Відповісти
У нас би трешку дали.
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08.09.2021 16:04 Відповісти
Он был на кухне а Наташа воевала...
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08.09.2021 17:23 Відповісти
Перед бабами решил повыстебываться, мол какой я был Рэмбо в Украине. На этом и погорел. Громадянин Чехії, який воював проти України на Донбасі, отримав 20 років в'язниці - Цензор.НЕТ 1559
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08.09.2021 18:43 Відповісти
 
 