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CNN (107) ПВК "Вагнер" (1476) Костенко Роман (171)

В існуванні спецоперації щодо "вагнерівців" не сумніваються провідні світові ЗМІ, але про це не знають лише українські правоохоронці і ТСК, - нардеп "Голосу" Костенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В існуванні спецоперації щодо

В існуванні спецоперації щодо "вагнерівців" не сумніваються навіть провідні світові ЗМІ, але про це не знають лише українські правоохоронні органи та парламентська ТСК.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав нардеп "Голосу", секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Про те, що українська спецоперація проти "вагнерівців" була, не сумніваються навіть провідні світові ЗМІ, про це не знають лише українські правоохоронні органи і парламентська ТСК", - заявив він, коментуючи статтю CNN про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців".

Також читайте: ТСК Ради взяла до уваги статтю CNN про зрив спецоперації щодо "вагнерівців". У п'ятницю заслухаємо главу ГУР Буданова, - Безугла

В існуванні спецоперації щодо вагнерівців не сумніваються провідні світові ЗМІ, але про це не знають лише українські правоохоронці і ТСК, - нардеп Голосу Костенко 01

Раніше телеканал CNN повідомив, що США були в курсі про спецоперацію із затримання 33 росіян у Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. Більше того, США також надавали допомогу для її проведення.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
От операции не отказались. Просто президент Украины позвонил Лукашенко и рассказал секретные сведения другу Путина.
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08.09.2021 14:13
+6
Украинские официальные лица не ответили на запрос CNN о комментарии к этой истории.
Но, согласно украинским источникам CNN, эта неудача стала серьезным ударом для украинской разведки, которая, по их словам, работала над тем, чтобы поймать российских подозреваемых в течение почти 18 месяцев. Источник: https://censor.net/ru/n3287026вот она - честь и совесть Украины - ее воровато-брехливое бзделоватое руководство...
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08.09.2021 14:08
+5
Герман Аксьом

CNN випустили розслідування по держзраді ермака-зеленського.
А наші непідкупні і чесні правдоруби- бігуси, лещенки і найеми зайняті, їм не до цього. Вони зайняті вилизуванням чоботів Ермака.
Американські журналісти розслідують злочини ОП, а українські сидять там на зарплаті.
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08.09.2021 15:02
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А если зебилы забашля Гроздеву и он отредактирует фильм и про зебилов там не будет ни слова, тогда что?)
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08.09.2021 14:00 Відповісти
Лукашеску слил вагнербыдло Мавзолейного барана еще до Зеленского В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 6304
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08.09.2021 14:03 Відповісти
Ну мировые СМИ могут к примеру завтра же изменить току зрения на диаметрально противоположную. Им не впервой. СМИ не могут сомневаться или не сомневаться - они озвучивают точки зрения отдельных людей или групп. Они рупоры - не более.
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08.09.2021 14:05 Відповісти
Українські спецслужби, політики, включаючи самого президента також не показник? Що тоді?
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08.09.2021 14:42 Відповісти
А нічого. Нам у всякому разі залишається тільки спостерігати що з цього вийде. Я не дуже вірю голосним заявам політиків. Подивимося що в кінцевому результаті буде. Бо наприклад чомусь премʼеру фільму за "вагнєргейт" перенесли на 2022 рік. Що далі буде побачимо.
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08.09.2021 14:46 Відповісти
А мы впереди себя детей и женщин пустим.... В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 4082Путлер такой же идиот что и Лукашенко...
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08.09.2021 14:05 Відповісти
А все такие тупые,кто готовил операцию ,что не предусмотрели сопротивления)хреновая попытка отмазать зекрысу
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08.09.2021 14:08 Відповісти
да тут все ясно. когда все нормальные люди думают о том как бы максимально обезопасить людей при проведении спецоперации, эти недоразумения наоборот решают заманить террористов на пассажирский гражданский самолет...интересно кто то другой когда либо додумался до подобного бреда...или это чисто укр.ноу хау)))
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08.09.2021 14:49 Відповісти
Да ,кстати ,Домом Профсоюзов мы,в Одессе,очень гордимся,козломордый)
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08.09.2021 14:09 Відповісти
Першин...не включай дурака,в Мире и на РАБссии сраной их хватает и без тебя капитана Жеглова..****** крутого следака рюсскава говна... В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 7414 В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 7414
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08.09.2021 14:26 Відповісти
От операции не отказались. Просто президент Украины позвонил Лукашенко и рассказал секретные сведения другу Путина.
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08.09.2021 14:13 Відповісти
Украинские официальные лица не ответили на запрос CNN о комментарии к этой истории.
Но, согласно украинским источникам CNN, эта неудача стала серьезным ударом для украинской разведки, которая, по их словам, работала над тем, чтобы поймать российских подозреваемых в течение почти 18 месяцев. Источник: https://censor.net/ru/n3287026вот она - честь и совесть Украины - ее воровато-брехливое бзделоватое руководство...
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08.09.2021 14:08 Відповісти
Мавзолейные бараны...вы были баранами еще при Сралине Хрущеве Брежневе и Андропове...с тех пор ничегшо не изменилось..... В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 3288 В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 3288
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08.09.2021 14:09 Відповісти
Фишка тут в другом....
малазийский Боинг был сбит 17 июля 2014 года...,взрыв РАБссиянского КОГАЛЫМАВИА самолета в октябре 2015 года над Синаем произошел случайно,он тоже должен упасть в Донецкой области...но упал раньше запланированного времени...,и я даже знаю почему.... В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 6170Рукожопая РАБссия...,а самолетопад на РАБссии в августе 2021 года говорит о том что РАБссия и правда тупое быдло... В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 4359
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08.09.2021 14:16 Відповісти
РАБссия недавно ликвидировала полковника аэрокосмических сил РАБссии виновного в гибели сотен людей при бомбардировке АЛЕППО в Сирии...,самолет этого негодяя упал кажись под Астраханью...,совпадение? не думаю... В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 8485
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08.09.2021 14:24 Відповісти
Скільки треба, щоб довести до суду.
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08.09.2021 14:43 Відповісти
Вагнеровцев и так можно судить.
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08.09.2021 15:24 Відповісти
Сначала - тех, кто слил операцию.
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08.09.2021 17:09 Відповісти
ВагнерБыдло Путлера хотело срубить бабла в Венесуэле В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 6271Сегодня это же быдло летит в Таджикистан...срубить бабла...
Рюсские вы и правда ДЕБИЛЫ... В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 3299
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08.09.2021 14:29 Відповісти
В дополнение: А с сего все решили, что посадить самолёт с вагнеровцами собирались в Украине? Со слов Зеленского на "1+1. И насколько его словам можно верить? Почему бы не спросить у Турции, где собирались взять наёмников? При пересадке это ведь лучше сделать.
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08.09.2021 14:35 Відповісти
Скорее всего что быдло Путлера ИХТАМНЕТов и ВагнерНетов сливает Гиркин типа Стрелков....и Христо Грозев просто сопоставляет даты преступленний Путлерской шайки не воров и жуликов начиная еще задолго до Майдана в Украине...Бабло это всегда ЗРАДА зрадная... В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 8577
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08.09.2021 14:40 Відповісти
Знают,но как же ини будут сажать Зеленского в тюрьму из кресла президента?
Вместе с регалиями?
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08.09.2021 14:53 Відповісти
Герман Аксьом

CNN випустили розслідування по держзраді ермака-зеленського.
А наші непідкупні і чесні правдоруби- бігуси, лещенки і найеми зайняті, їм не до цього. Вони зайняті вилизуванням чоботів Ермака.
Американські журналісти розслідують злочини ОП, а українські сидять там на зарплаті.
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08.09.2021 15:02 Відповісти
Відущіє міровиє СМІ у чому тільки не сумніваються... А от у небачені ніким таємно провалені спецоперації українських развєччіков вірять с полуоборота. В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 1690
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08.09.2021 15:14 Відповісти
Сами официальные лица Америки ответели, что это ложь. CNN не сказала каким способом хотели взять этих вагнеревцев. Ну не в Беларусии же, когда фюрер на Пуйла ровняеся. Пустой звон без пояснения, каким способом их могли захватить украинские силовики.
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08.09.2021 16:01 Відповісти
У жида Батьківщина лише одна - Ізраїль. Зєлєнський, випадково ставши президентом, поводить себе так як і поводив все своє життя - обслуговує власні інтереси на території тимчасового перебування. Наступить день коли ми приймемо закони про розшук і притягнення до суду таких як він куди б вони не втекли.
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08.09.2021 17:05 Відповісти
 
 