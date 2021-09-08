Ляшко про роботу навчальних закладів у "жовтій" зоні: Не йтимуть на карантин, якщо 80% персоналу вакциновані хоча б однією дозою

Для продовження роботи навчальних закладів за умови введення "жовтої" зони карантину повинні бути вакциновані від коронавірусу 80% співробітників хоча б першою дозою.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Робота навчальних закладів у жовтому рівні не буде обмежуватися за умови 80% вакцинованих хоча б однієї дозою", - сказав Ляшко.

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