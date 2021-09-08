"Жодна вакцина, термін придатності якої минув, не буде використана на території України", - головний санлікар Кузін
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В Україні є вакцини проти коронавірусу, термін придатності яких закінчується вже восени цього року. МОЗ планує максимально ефективно їх використати. Водночас речовинами, термін придатності яких минув, у країні не будуть робити щеплення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фактам ICTV повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
"Якщо казати про терміни придатності вакцин в Україні, то це жовтень-листопад для майже 3 млн доз AstraZeneca на обласних складах, а також приблизно 1,1 млн вакцини Pfizer, яка має термін придатності до кінця листопада і до кінця грудня… У середньому Україна робить 120-150 тис. щеплень впродовж однієї доби і майже мільйон упродовж тижня. Тому цю кількість реально використати до кінця терміну придатності", – зазначив Ігор Кузін.
За його словами, вакцини перерозподілятимуть між регіонами, щоб максимально не втратити жодної дози.
"Якщо у якомусь регіоні вакцина має ризик бути невикористаною до кінцевого терміну зберігання, вона розподіляється до тих регіонів, де вона використовується більш активно. Жодна вакцина з простроченим терміном придатності не буде використана на території України", – додав він.
Водночас першою використовуватиметься у країні саме така вакцина, термін придатності якої добігає кінця.
За словами головного санітарного лікаря України зрозуміло, що найближчим часом в Україні вакцинуватимуть проти коронавірусу речовинами від AstraZeneca та Pfizer.
Будь ласка, зачекайте...
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Похоже они решили перебить срок годности и продать дальше)))
Но это не точно.
Хто там із зелебобів про сраліна та китайську систему варнякав? Вже давно б привселюдно НА СТАДІОНІ відрубали спочатку руки, а потім голову!
При температурі від -25°C до -15°C (температура звичайної морозильної камери) до 2 тижнів. Причому після такого зберігання препарат все ще можна повернути до ультрахолодної морозильної камери.
СМИ рекламу создают,
Не жалеет ни эмира,
Ни других- как мухи мрут.
Вот и Байден выступает-
Любят доллары у США,
И народ ему внимает,
Смотрят в страхе ,не дыша!
Нет других болезней ныне,
Только дельта и ковид,
Скоро будет как в пустыне,
Сгинут люди все как вид
Тут бы радоватся тихо,
На естественный отбор
Закрутили очень лихо
Но с вакциной перебор
Ни Будды вам ни Аллаха
В один голос все вопят
И психоз на почве страха
Пробирает всех до пят!
Карабасы подганяют
Буратин в страну чудес
Только я не понимаю,
Где здесь правда и прогрес.