"Жодна вакцина, термін придатності якої минув, не буде використана на території України", - головний санлікар Кузін

В Україні є вакцини проти коронавірусу, термін придатності яких закінчується вже восени цього року. МОЗ планує максимально ефективно їх використати. Водночас речовинами, термін придатності яких минув, у країні не будуть робити щеплення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фактам ICTV повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Якщо казати про терміни придатності вакцин в Україні, то це жовтень-листопад для майже 3 млн доз AstraZeneca на обласних складах, а також приблизно 1,1 млн вакцини Pfizer, яка має термін придатності до кінця листопада і до кінця грудня… У середньому Україна робить 120-150 тис. щеплень впродовж однієї доби і майже мільйон упродовж тижня. Тому цю кількість реально використати до кінця терміну придатності", – зазначив Ігор Кузін.

За його словами, вакцини перерозподілятимуть між регіонами, щоб максимально не втратити жодної дози.

"Якщо у якомусь регіоні вакцина має ризик бути невикористаною до кінцевого терміну зберігання, вона розподіляється до тих регіонів, де вона використовується більш активно. Жодна вакцина з простроченим терміном придатності не буде використана на території України", – додав він.

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Водночас першою використовуватиметься у країні саме така вакцина, термін придатності якої добігає кінця.

За словами головного санітарного лікаря України зрозуміло, що найближчим часом в Україні вакцинуватимуть проти коронавірусу речовинами від AstraZeneca та Pfizer.