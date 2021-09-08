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Новини Політика України
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призначення (1019) політика (3335) США (14460) Північний потік (1369) Данніган (2)

Білий дім призначив критика "Північного потоку" Данніган куратором з політики США щодо України, Центральної та Східної Європи, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Білий дім призначив критика

Білий дім доручив професійному дипломату Робін Данніган стежити за політикою щодо Центральної та Східної Європи в Держдепартаменті США.

Про це повідомили Radio Liberty в пресслужбі Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Данніган обійняла нову посаду 7 вересня. Останні три роки вона працювала у посольстві США у Відні, спершу на посаді заступника голови місії, а згодом — повіреного у справах Австрії.

З 2014 до 2017 року Данніган працювала заступницею секретаря з питань енергетичної дипломатії Бюро енергетичних ресурсів Держдепартаменту. Тепер дипломатка буде сприяти формуванню політики щодо України, Білорусі й Молдови, а також Польщі, Угорщини та Чехії.

Зазначається, що Данніган була критиком планів Росії побудувати газопровід "Північний потік-2" до Німеччини дном Балтійського моря. Вона зазначила, що газопровід загрожує добробуту та ресурсам України, а також Європі.

Також читайте: До кінця тижня до Києва приїде старший радник з енергобезпеки США Хохштайн для обговорення проблематики "Північного потоку-2", - Зеркаль

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Звучить обнадійливо.
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08.09.2021 14:54
+2
Дедушка добро на запуск трубы дал - теперь можно "критика трубы" назначить, чтобы всем легче стало.
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08.09.2021 15:44
+2
Белый дом поручил профессиональному дипломату следить за политикой в отношении Украины. Украина назначила следить за отношениями с США человека без образования дипломата и без опыта какой-либо работы в дип.учреждениях-в качестве Посла, о котором США не очень то знают, потому как Президенту США верительные грамоты не вручались.Что в США думают об Украине в связи с этим??
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08.09.2021 18:08
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08.09.2021 14:54 Відповісти
От Байден прокремлівський! Трамп би когось із Газпрома призначив!
(с)
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08.09.2021 15:41 Відповісти
Бюрократи-призначенці не мають властноі думки! Що означає це «призначили критика»?)))
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08.09.2021 15:01 Відповісти
Белый дом поручил профессиональному дипломату следить за политикой в отношении Украины. Украина назначила следить за отношениями с США человека без образования дипломата и без опыта какой-либо работы в дип.учреждениях-в качестве Посла, о котором США не очень то знают, потому как Президенту США верительные грамоты не вручались.Что в США думают об Украине в связи с этим??
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08.09.2021 18:08 Відповісти
назначение ,после Байденовского решения равносильно тому,что критику ,пора перестать критиковать решение Байдена давшего согласие на завершение строительства трубы
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08.09.2021 15:11 Відповісти
Дедушка добро на запуск трубы дал - теперь можно "критика трубы" назначить, чтобы всем легче стало.
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08.09.2021 15:44 Відповісти
потужне стримування кацапської агресії) просто прорив!
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08.09.2021 16:35 Відповісти
Обход Украины и лишение ее прибыли в размере $2-3 млрд в год в виде платы за транзит
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08.09.2021 16:52 Відповісти
Почему Украина может зарабатывать на транзите, а немцы нет?
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08.09.2021 17:31 Відповісти
не немцы а море
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08.09.2021 17:35 Відповісти
Потому, что труба проходит через нейтральные воды...
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08.09.2021 18:08 Відповісти
Транзит через Германию в страны ЕС
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08.09.2021 19:10 Відповісти
Думаю, что плата за транзит по територии Германии оговорена в контракте, или же включена в какую-нибудь скидку по цене....
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08.09.2021 19:46 Відповісти
Коломойський недоотримає за транзит російського газу ви хотіли сказати? Що первинне, і що вдруге в згоді США на СП-2? Первинним було проведення "реформи" Нафтогазу на користь Коломоского. Коли Байден дізнався, що всю вигоду від транзиту російського газу отримає Коломойський, він погодився на запуск СП-2. На його думку не тільки олігархи України мають право на прибуток, але і бізнесмени Німеччини.
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08.09.2021 17:39 Відповісти
Я думаю, что существуют способы переубеждения политиков и не такого ранга. Вспоминаем Шредера. Білий дім призначив критика "Північного потоку" Данніган куратором з політики США щодо України, Центральної та Східної Європи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 418 Білий дім призначив критика "Північного потоку" Данніган куратором з політики США щодо України, Центральної та Східної Європи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 418 Білий дім призначив критика "Північного потоку" Данніган куратором з політики США щодо України, Центральної та Східної Європи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 418
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08.09.2021 18:11 Відповісти
 
 