УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14827 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Листування нардепів у Раді
4 193 18
візит (1295) Греція (351) Арахамія (1000) Єрмак Андрій (1229)

"Слуга народу" Арахамія під час сьогоднішнього засідання Ради планував з Єрмаком візит до Афін: "А в неділю зустрінемося з їхнім прем'єром", - ЗМІ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У середу, 8 вересня, голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія пропонував главі Офісу Президента Андрію Єрмаку програму поїздки в Афіни (Греція).

Відповідне листування вдалося зафіксувати Буквам, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Арахамія розповів Єрмаку про захід, який заплановано на п'ятницю. Зазначається, що він відбудеться на рівні глав держав і урядів Кіпру, Франції, Греції, Італії, Мальти, Португалії та Іспанії.

Очевидно, плануванням поїздки в Афіни займається Арахамія.

"Пропоную такий формат: у п'ятницю ми прилетимо і зустрітися можемо з кимось із цих ... Субота-неділя там, а в неділю в другій половині (дня. - Ред.) зустрінемося з їхнім прем'єром. Вони (інші учасники заходу. - Ред.) як раз роз'їдуться. Прем'єр просто не може вкластися в один день", - написав Арахамія.

Також читайте: "Слуга народу" Арахамія про спецоперацію щодо "вагнерівців": Це не предмет для обговорення у ЗМІ - в ТСК всі отримали допуск до держтаємниці і можуть це розглядати

Єрмак не відповів на пропозицію нардепа.

Слуга народу Арахамія під час сьогоднішнього засідання Ради планував з Єрмаком візит до Афін: А в неділю зустрінемося з їхнім премєром, - ЗМІ 01
Слуга народу Арахамія під час сьогоднішнього засідання Ради планував з Єрмаком візит до Афін: А в неділю зустрінемося з їхнім премєром, - ЗМІ 02
Слуга народу Арахамія під час сьогоднішнього засідання Ради планував з Єрмаком візит до Афін: А в неділю зустрінемося з їхнім премєром, - ЗМІ 03

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
Предлагает следующий формат: в пятницу мы прилетим и встретиться можем с кем-то из этих ... Суббота-воскресенье там, а в воскресенье во второй половине (дня. - Ред.) встретимся с их премьером. Они (другие участники мероприятия. - Ред.) как раз разъедутся. Премьер просто не может уложиться в один день", - написал Арахамия.

Не державний візит, а пародія...
Який же це цирк...
показати весь коментар
08.09.2021 15:09
+7
А дураки пусть покупают путевки в Грецию. Хорошо пристроились.
показати весь коментар
08.09.2021 15:12
+6
це і не є державний візит.
просто розважальна подорож за державний кошт (як вони розсмакували та звикли за останній час), а зустрічі аби з ким для того, щоб виглядало як "візит".
показати весь коментар
08.09.2021 15:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Реб'ята, навіть не мрійте витратити стільки ж коштів ЄС як греки.
Вам стільки і не дадуть.
показати весь коментар
08.09.2021 15:08 Відповісти
Предлагает следующий формат: в пятницу мы прилетим и встретиться можем с кем-то из этих ... Суббота-воскресенье там, а в воскресенье во второй половине (дня. - Ред.) встретимся с их премьером. Они (другие участники мероприятия. - Ред.) как раз разъедутся. Премьер просто не может уложиться в один день", - написал Арахамия.

Не державний візит, а пародія...
Який же це цирк...
показати весь коментар
08.09.2021 15:09 Відповісти
це і не є державний візит.
просто розважальна подорож за державний кошт (як вони розсмакували та звикли за останній час), а зустрічі аби з ким для того, щоб виглядало як "візит".
показати весь коментар
08.09.2021 15:40 Відповісти
Так и есть оно-ж написало что встречаться с кем-то, будет только по прилету "в пятницу" (все равно день пересран...) и перед отлетом "в воскресенье во второй половине дня".
"Суббота-воскресенье там" - а это собственно имелся в виду отдых.
Кроме того ни Арахимия ни Ермак НЕ ИМЕЮТ ПРАВА представлять Украину на международном уровне - они никто!
Туда должен лететь либо премьер, либо кто то из министров - этто именно их уровень компетенции и прав!!!
показати весь коментар
08.09.2021 16:50 Відповісти
Путін з шойгу в тайгу, а ці в Афіни. Бешкетники.)
показати весь коментар
08.09.2021 15:10 Відповісти
чи в тайгу, чи знов ботокс підлити треба )))
показати весь коментар
08.09.2021 15:12 Відповісти
На о.Лесбос им захотелось. Как не крути ,а ****** они ещё те.
показати весь коментар
08.09.2021 15:20 Відповісти
А дураки пусть покупают путевки в Грецию. Хорошо пристроились.
показати весь коментар
08.09.2021 15:12 Відповісти
А клован? А клован будет вмазаный валяться все выходные. Он нам нужен? Поедем,развлечёмся. Ленку-попердолило возьмём.
показати весь коментар
08.09.2021 15:13 Відповісти
А кто им разрешает наши деньги на эти поездки тратить?
показати весь коментар
08.09.2021 15:35 Відповісти
Бидло, яке це обрало.
показати весь коментар
08.09.2021 18:23 Відповісти
Сладкое слово-Халява.
показати весь коментар
08.09.2021 15:51 Відповісти
Глава фракции и руководитель офиса президента - вот кто руководит страной. Зачем нам президент, премьер, спикер - это все мишура ... Дожились.
показати весь коментар
08.09.2021 16:01 Відповісти
ментальнi кацапи, що одне, що iнше...агент козирь та мавпа з сухумi.
показати весь коментар
08.09.2021 16:03 Відповісти
За інформацією ЗМІ, Україна другий рік поспіль втрачає мільярдні інвестиції. Інвестори все менше готові вкладати гроші в українську економіку.
Дослідження "Європейського інституту" вказують на те, що протягом першого кварталу 2021 року інвестори вклали в економіку України 78,2 мільярда гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей показник впав на 9,5%. Загалом у 2020 році Україна отримала 419,8 мільярда гривень в якості вкладень, тоді як у 2019 році ця цифра була на 38,2% більшою.
За даними Держстату, відтік інвестицій відбувся майже у всіх секторах економіки. Найбільше втратили наступні галузі: Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 79,6%; Інформація та телекомунікації - 29%; Фінансова та страхова діяльність - 24%; Торгівля - 21,9%; Будівництво - 19,2%; Промисловість - 12,4%.*
У "Європейському інституті" наголосили на тому, що після виборів і повної зміни влади в 2019 році, українцям і міжнародній спільноті обіцяли швидкі ринкові реформи, ув'язнення корупціонерів та перезавантаження інститутів влади. Проте, ці сподівання змінилися на розчарування від незрозумілої кадрової політики, яка часто впроваджувалася на користь олігархів, відпопулістичних заяв і некомпетентності представників влади президента України Володимира Зеленського.
.На думку "Європейського інституту", ставлення іноземних партнерів і їх реакція на дії влади є чітким маркером роботи команди Володимира Зеленського.
показати весь коментар
08.09.2021 16:27 Відповісти
Шпана дорвалась до казны.
показати весь коментар
08.09.2021 16:55 Відповісти
ну, пора, турыст!

"Слуга народу" Арахамія під час сьогоднішнього засідання Ради планував з Єрмаком візит до Афін: "А в неділю зустрінемося з їхнім прем'єром", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7606
показати весь коментар
08.09.2021 17:49 Відповісти
 
 