"Слуга народу" Арахамія під час сьогоднішнього засідання Ради планував з Єрмаком візит до Афін: "А в неділю зустрінемося з їхнім прем'єром", - ЗМІ. ФОТО
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У середу, 8 вересня, голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія пропонував главі Офісу Президента Андрію Єрмаку програму поїздки в Афіни (Греція).
Відповідне листування вдалося зафіксувати Буквам, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, Арахамія розповів Єрмаку про захід, який заплановано на п'ятницю. Зазначається, що він відбудеться на рівні глав держав і урядів Кіпру, Франції, Греції, Італії, Мальти, Португалії та Іспанії.
Очевидно, плануванням поїздки в Афіни займається Арахамія.
"Пропоную такий формат: у п'ятницю ми прилетимо і зустрітися можемо з кимось із цих ... Субота-неділя там, а в неділю в другій половині (дня. - Ред.) зустрінемося з їхнім прем'єром. Вони (інші учасники заходу. - Ред.) як раз роз'їдуться. Прем'єр просто не може вкластися в один день", - написав Арахамія.
Єрмак не відповів на пропозицію нардепа.
Будь ласка, зачекайте...
Вам стільки і не дадуть.
Не державний візит, а пародія...
Який же це цирк...
просто розважальна подорож за державний кошт (як вони розсмакували та звикли за останній час), а зустрічі аби з ким для того, щоб виглядало як "візит".
"Суббота-воскресенье там" - а это собственно имелся в виду отдых.
Кроме того ни Арахимия ни Ермак НЕ ИМЕЮТ ПРАВА представлять Украину на международном уровне - они никто!
Туда должен лететь либо премьер, либо кто то из министров - этто именно их уровень компетенции и прав!!!
Дослідження "Європейського інституту" вказують на те, що протягом першого кварталу 2021 року інвестори вклали в економіку України 78,2 мільярда гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей показник впав на 9,5%. Загалом у 2020 році Україна отримала 419,8 мільярда гривень в якості вкладень, тоді як у 2019 році ця цифра була на 38,2% більшою.
За даними Держстату, відтік інвестицій відбувся майже у всіх секторах економіки. Найбільше втратили наступні галузі: Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 79,6%; Інформація та телекомунікації - 29%; Фінансова та страхова діяльність - 24%; Торгівля - 21,9%; Будівництво - 19,2%; Промисловість - 12,4%.*
У "Європейському інституті" наголосили на тому, що після виборів і повної зміни влади в 2019 році, українцям і міжнародній спільноті обіцяли швидкі ринкові реформи, ув'язнення корупціонерів та перезавантаження інститутів влади. Проте, ці сподівання змінилися на розчарування від незрозумілої кадрової політики, яка часто впроваджувалася на користь олігархів, відпопулістичних заяв і некомпетентності представників влади президента України Володимира Зеленського.
.На думку "Європейського інституту", ставлення іноземних партнерів і їх реакція на дії влади є чітким маркером роботи команди Володимира Зеленського.