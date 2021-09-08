"Слуга народу" Арахамія під час сьогоднішнього засідання Ради планував з Єрмаком візит до Афін: "А в неділю зустрінемося з їхнім прем'єром", - ЗМІ. ФОТО

У середу, 8 вересня, голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія пропонував главі Офісу Президента Андрію Єрмаку програму поїздки в Афіни (Греція).

Відповідне листування вдалося зафіксувати Буквам, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Арахамія розповів Єрмаку про захід, який заплановано на п'ятницю. Зазначається, що він відбудеться на рівні глав держав і урядів Кіпру, Франції, Греції, Італії, Мальти, Португалії та Іспанії.

Очевидно, плануванням поїздки в Афіни займається Арахамія.

"Пропоную такий формат: у п'ятницю ми прилетимо і зустрітися можемо з кимось із цих ... Субота-неділя там, а в неділю в другій половині (дня. - Ред.) зустрінемося з їхнім прем'єром. Вони (інші учасники заходу. - Ред.) як раз роз'їдуться. Прем'єр просто не може вкластися в один день", - написав Арахамія.

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Єрмак не відповів на пропозицію нардепа.





