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Новини Політика України
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нерухомість (323) Клочко Андрій (38)

До придбання матір'ю нерухомості не маю жодного стосунку. Їй допомагає моя забезпечена сестра, - "слуга народу" Клочко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До придбання матір'ю нерухомості не маю жодного стосунку. Їй допомагає моя забезпечена сестра, -

Нардеп "Слуги народу" Андрій Клочко запевняє, що не спілкується з матір'ю щодо фінансових питань і не має жодного стосунку до придбання нею нерухомості на 14,5 млн грн.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я – повнолітня людина, з батьками не мешкаю вже 14 років, маю свою сім'ю. До придбання нерухомості, про яку повідомили журналісти, не маю жодного стосунку. Це стосується лише моєї мами і моєї сестри. Щось коментувати за них вважаю некоректним. Я не спілкуюся з батьками і сестрою щодо будь-яких фінансових питань. Вони, так само, як і я, повнолітні й дієздатні люди, щоб самостійно вирішувати питання щодо купівлі-продажу нерухомості", - пише Клочко.

"Моя сестра допомагає мамі, вона є забезпеченою людиною і має медичний бізнес, її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії. Вони здатні забезпечити себе і здійснювати операції з нерухомістю без моєї допомоги і тим більше – згоди", - додав нардеп..

"Єдине, що я знаю, – і мама, і сестра продали помешкання, що перебували в їхній власності, і купили інші – додавши власні накопичення та мій подарунок, який я зробив ще 2018 року, продавши двокімнатну квартиру у Броварах", - стверджує парламентар.

Також дивіться: Мати "слуги народу" Клочка за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
К приобретению матерью недвижимости не имею никакого отношения. Ей помогает моя обеспеченная сестра, - "слуга народа" Клочко - Цензор.НЕТ 9491
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08.09.2021 15:16
+38
странно было бы, если бы сестра была не обеспеченной)
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08.09.2021 15:13
+32
абрыдались фсе )))
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08.09.2021 15:15
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странно было бы, если бы сестра была не обеспеченной)
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08.09.2021 15:13 Відповісти
та сестра у него эта... учитель.. нищенствует на зарплате в 4000 баксов в месяц.. До придбання матір'ю нерухомості не маю жодного стосунку. Їй допомагає моя забезпечена сестра, - "слуга народу" Клочко - Цензор.НЕТ 6484
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08.09.2021 15:34 Відповісти
😅🤣😂🤣😅😆
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08.09.2021 22:48 Відповісти
...а він голодує, сердешний!?
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08.09.2021 15:13 Відповісти
абрыдались фсе )))
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08.09.2021 15:15 Відповісти
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08.09.2021 15:15 Відповісти
К приобретению матерью недвижимости не имею никакого отношения. Ей помогает моя обеспеченная сестра, - "слуга народа" Клочко - Цензор.НЕТ 9491
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08.09.2021 15:16 Відповісти
Риба гниє з голови :
К приобретению матерью недвижимости не имею никакого отношения. Ей помогает моя обеспеченная сестра, - "слуга народа" Клочко - Цензор.НЕТ 8493
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08.09.2021 15:17 Відповісти
К приобретению матерью недвижимости не имею никакого отношения. Ей помогает моя обеспеченная сестра, - "слуга народа" Клочко - Цензор.НЕТ 4197
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08.09.2021 15:18 Відповісти
Ай, красиво!
Ай, молодец! Всю правду-матку сказал, и все поверили!
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08.09.2021 15:14 Відповісти
хароший сынок (так мы сначала подумали))))
гафно сынок ))) так быстро от маменьки отказался ))) не общаемся, не помогаю...гнида!
гнида брехливая!!!
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08.09.2021 15:14 Відповісти
Он совершеннолетний мальчик и у него морда красная такая...
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08.09.2021 15:15 Відповісти
Какие однообразные фамилии ! Клочко,кличко,сволочко ))
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08.09.2021 15:15 Відповісти
семочко..))
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08.09.2021 16:01 Відповісти
що за дурні пред'яви. тут у 50% такі призвіща. ви що з Удмуртії ?
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08.09.2021 17:03 Відповісти
верю этой морде навсегда и безоговорочно))))
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08.09.2021 15:15 Відповісти
Пропоную в наступники зелеплуту!
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08.09.2021 15:17 Відповісти
и начала сестра это делать именно тогда когда этот боров стал слугой уродов
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08.09.2021 15:16 Відповісти
та ну))) совпадение ж )))
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08.09.2021 15:17 Відповісти
Слёзы умиления выступают на глазах. Это вам не Петины "барыги". К приобретению матерью недвижимости не имею никакого отношения. Ей помогает моя обеспеченная сестра, - "слуга народа" Клочко - Цензор.НЕТ 5998
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08.09.2021 15:17 Відповісти
Нагадайте тому пОЦієнту про його сотоварісча
А, цей пОЦієнт вже не любить скорость разом із мамою!
К приобретению матерью недвижимости не имею никакого отношения. Ей помогает моя обеспеченная сестра, - "слуга народа" Клочко - Цензор.НЕТ 6824
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08.09.2021 15:17 Відповісти
А у сесты есть обеспеченный муж. А у мужа обеспеченный трахаль из Армении-Ашот.
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08.09.2021 15:17 Відповісти
Какіє ваші доказательства!?
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08.09.2021 15:22 Відповісти
Фотофакти траханья где?
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08.09.2021 15:24 Відповісти
впроголодь живет аж репа треснет...
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08.09.2021 15:19 Відповісти
божья роса, прямо от производителя!
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08.09.2021 15:19 Відповісти
кінець епохи бідностя як ніяк. для обраних
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08.09.2021 15:20 Відповісти
І у гетьманцева така ж фігня. Голий- босий синочка, при зажравшійся матусі.
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08.09.2021 15:20 Відповісти
этот прямо килограммами серит в глаза зебилам!
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08.09.2021 15:28 Відповісти
До придбання матір'ю нерухомості не маю жодного стосунку. Їй допомагає моя забезпечена сестра, - "слуга народу" Клочко - Цензор.НЕТ 6294
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08.09.2021 15:32 Відповісти
Саакашвили в Грузии изгнал толстых ментов из МВД. Надо такое правило применить к мордатым депутатам
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08.09.2021 15:39 Відповісти
та да. сразу и поверили. так и было. атвичаю
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08.09.2021 15:39 Відповісти
Та там не сімейка,там цілий Клондайк!
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08.09.2021 15:41 Відповісти
может попросится у его мамы чтобы "усыновили"?? такая порядочная и честная семья...
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08.09.2021 15:45 Відповісти
Ага,а вся это помощь "сестры" совпала вдруг с периодом,когда сынуля стал депутатом и присосался к корыту.Прям чудеса!! Надеюсь проклятые зеленые твари (и все остальные кацапы) за все зло ответят.
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08.09.2021 15:50 Відповісти
- Это машина в угоне, на ней перебиты номера.
- Мне выдали её для следственных действий, вот разрешение.
- У вас на заднем сиденье снайперская винтовка лежит.
- Я охотник на крупного зверя, вот свидетельство.
- У вас в багажнике труп!
- Покойный завещал похоронить его вдали от дома, вот справка.
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08.09.2021 15:51 Відповісти
Сестру-в студию!
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08.09.2021 15:55 Відповісти
Ви тільки подивіться на цю мордяку та свинячі очі, ну як вони можуть брехати?
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08.09.2021 15:59 Відповісти
а че до этого обеспеченная сестра не помогала, а как только он стал депутатом...
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08.09.2021 16:06 Відповісти
А что, так можно было?!!!!
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08.09.2021 16:15 Відповісти
Вот пусть налоговая поработает и разберется, откуда и главное зачем бабушке это все.
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08.09.2021 16:15 Відповісти
На фронт Кабана, а мама с сестрой пусть подволонтерят вместо бесконечных покупок недвижимости
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08.09.2021 16:16 Відповісти
На фронт?!!! А згодишся бути поряд з ним в шанцях?
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08.09.2021 18:36 Відповісти
Старенькая мама сама наворовала, я ей не помогал!...
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08.09.2021 16:23 Відповісти
Всё видно и понятно по честному свинному рылу...
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08.09.2021 16:24 Відповісти
Это свинство никогда не закончится, пока таких мразей не начнут отстреливать, раз власть та которая должна это контролировать не будет ничего делать. У чувака морда уже репается и он ссыт прямым текстом - я не я, хате не моя... До придбання матір'ю нерухомості не маю жодного стосунку. Їй допомагає моя забезпечена сестра, - "слуга народу" Клочко - Цензор.НЕТ 7341
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08.09.2021 16:44 Відповісти
_Ссут в глаза! И вот эти бандиты - очень хотят знать чего и сколько имеется у простого народа... И народу готовят на шею удавку под названием Дия. А бораны только ушаме хлопают...
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08.09.2021 16:44 Відповісти
Смотришь на все эти одинаковые зеленые нагло-сытые тупые рожи и прямо почти веришь: "НЕ ВРУТ"...
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08.09.2021 17:02 Відповісти
"К приобретению матерью недвижимости не имею никакого отношения. Ей помогает моя обеспеченная сестра".

Он забыл добавить - "А сестру обеспечиваю я". ))
Как-то странно совпало, что все эти покупки по годам совпали со сроком его депутатства.
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08.09.2021 17:10 Відповісти
та не..у сестрьі обеспеченьій муж,а вот хто его обеспечивает це питання
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08.09.2021 17:30 Відповісти
Просто мы, украинцы (народ Украині) не умеем строить логические цепочки если A=B=C, то и A=C....И так во всем До придбання матір'ю нерухомості не маю жодного стосунку. Їй допомагає моя забезпечена сестра, - "слуга народу" Клочко - Цензор.НЕТ 6602
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08.09.2021 18:32 Відповісти
а что так можно было? подумал янукович)))
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08.09.2021 17:19 Відповісти
проверить у всей цепочки родственников ВСЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ- всё остальное КОНФИСКОВАТЬ! Этому упитанному слуге пожизненно запретить работу в госслужбах Украины!
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08.09.2021 18:24 Відповісти
Да не учи ученых....Это и так всем понятно. Таков "краина мрий"..... До придбання матір'ю нерухомості не маю жодного стосунку. Їй допомагає моя забезпечена сестра, - "слуга народу" Клочко - Цензор.НЕТ 5898
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08.09.2021 18:30 Відповісти
Как это все смешно и печально.... До придбання матір'ю нерухомості не маю жодного стосунку. Їй допомагає моя забезпечена сестра, - "слуга народу" Клочко - Цензор.НЕТ 4182
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08.09.2021 18:29 Відповісти
Питання залишились ті самі. Чи є у бабусі права і хто зараз їздить на теслі? Хто платить за комунальні послуги купленої нерухомості? Де живе бабуся, або нафіга їй стільки житла? Які у неї доходи і пенсія?
А щодо бізнеса сестри і її чоловіка у податкової уже дані є. Цікаво, чи дозволили ці доходи, в тому числі від продажі власної нерухомості, якщо таке було, одномоментно (в один рік) витратити більше півмільона доларів.
Насправді, питань набагато більше, але відповідь одна - корупція.
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08.09.2021 21:13 Відповісти
Кто-нибудь верит этим зеленым тварям?
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09.09.2021 05:00 Відповісти
А почему сестра оформляет на маму а не на себя?))

Неужели для того чтобы после смерти мамы поделить это имущество с братом?
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09.09.2021 07:10 Відповісти
 
 