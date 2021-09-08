До придбання матір'ю нерухомості не маю жодного стосунку. Їй допомагає моя забезпечена сестра, - "слуга народу" Клочко

Нардеп "Слуги народу" Андрій Клочко запевняє, що не спілкується з матір'ю щодо фінансових питань і не має жодного стосунку до придбання нею нерухомості на 14,5 млн грн.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я – повнолітня людина, з батьками не мешкаю вже 14 років, маю свою сім'ю. До придбання нерухомості, про яку повідомили журналісти, не маю жодного стосунку. Це стосується лише моєї мами і моєї сестри. Щось коментувати за них вважаю некоректним. Я не спілкуюся з батьками і сестрою щодо будь-яких фінансових питань. Вони, так само, як і я, повнолітні й дієздатні люди, щоб самостійно вирішувати питання щодо купівлі-продажу нерухомості", - пише Клочко.

"Моя сестра допомагає мамі, вона є забезпеченою людиною і має медичний бізнес, її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії. Вони здатні забезпечити себе і здійснювати операції з нерухомістю без моєї допомоги і тим більше – згоди", - додав нардеп..

"Єдине, що я знаю, – і мама, і сестра продали помешкання, що перебували в їхній власності, і купили інші – додавши власні накопичення та мій подарунок, який я зробив ще 2018 року, продавши двокімнатну квартиру у Броварах", - стверджує парламентар.

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