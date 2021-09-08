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Зеленський у вересні знову полетить у США: Відвідає засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський цьогоріч знову відвідає Сполучені Штати Америки. Новий візит відбудеться вже в кінці вересня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.
"Готуємо візит до Нью-Йорка", - розповів Никифоров.
Представник президента наголосив, що Зеленський їде в США, щоб взяти участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН.
Генасамблея ООН наступного вівторка, 14 вересня, відкриє свою 76 сесію. Загальні дебати ГА ООН будуть проходити з 21 вересня по 27 вересня 2021 року.
Топ коментарі
+13 Vladimir Soukhov
показати весь коментар08.09.2021 15:26
+9 Игорь Бех
показати весь коментар08.09.2021 15:22
+9 Vladimir Soukhov
показати весь коментар08.09.2021 15:27
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на укрпочту надежды нет - посылки воруют
Вы себе вообще представляете сколько Зеленский налетал бы, если б е все эти ограничения и локдауны? Все планы на президенство переломало. Он бы в Украине и не бывал бы, ну а че - он же Президент, обьясняли бы они, его дело - международные отношения, а внутренние дела "решал" бы кабмин.
Вовка бы утряс все меморандумы и с занзибаром о кокосах, и с сейшелами о военной поддержке, и с Испанией об установлении памятных табличек в Барселоне и на Мадейре. И все на шару, самое главное!
Эйнштейна бы не выбрали президентом - он такой нудный и даже не носит носки, не говоря о том шо не умеет на рояле играть не только лишь не пальцами, но и не палками