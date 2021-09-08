УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14827 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
2 121 53
вакцина (3528) карантин (16095) МОЗ (3881) ТРЦ (60) Радуцький Михайло (274) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

"Слуга народу" Радуцький про ідею дозволити роботу ТРЦ із 80% вакцинованого персоналу: Ця пропозиція мені подобається. Чому ми маємо обмежувати людей?

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пропозицію Міністерства охорони здоров'я в разі посилення карантинних обмежень через COVID-19 дозволити працювати торгово-розважальним центрам, у яких вакциновано 80% персоналу, підтримав голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Що стосується пропозиції уряду і Міністерства охорони здоров'я розробити нову постанову, де дозволити, наприклад, навіть у "помаранчевій" зоні працювати ТРЦ за умови, що 80% персоналу вакциновані і відвідувачі повинні мати сертифікат вакцинації, то я особисто таку ідею підтримую", - сказав він журналістам у середу в кулуарах Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, такий захід дозволить популяризувати вакцинацію проти COVID-19 і підтримає вакцинованих громадян, вважає Радуцький.

"Чому ми маємо обмежувати людей, які все зробили для того, щоб у країні не було епідемії, які вакциновані? Ця пропозиція від МОЗ мені подобається", - сказав він.

Також читайте: Ляшко про роботу навчальних закладів у "жовтій" зоні: Не йтимуть на карантин, якщо 80% персоналу вакциновані хоча б однією дозою

Радуцький також зазначив, що рішення про переведення освітніх закладів у режим онлайн ухвалюватимуть на місцевому рівні.

"За умови, що 80% складу вчителів вакциновані, уряд дозволить цим закладам працювати навіть у режимі "жовтої" зони. Тому сьогодні все залежить не від центральної влади, а від місцевої влади і особисто від звичайних людей", - сказав він.

При цьому Радуцький наголосив, що уряд виконав свої зобов'язання з підготовки до нового сезону COVID-19, зокрема забезпечив киснем лікарні, відведені під COVID-19, а також можливість видачі кисневих концентраторів додому.

"Сьогодні закуповується в достатній кількості обладнання для того, щоб, наприклад, концентратори видавати людям додому на рівні сімейних лікарів, якщо це не важкий стан, щоб вони могли отримувати кисневу терапію за ускладнень COVID-19 вдома в амбулаторних умовах", - сказав він.

Також читайте: Поки зарано говорити про запровадження "жовтої" зони в Києві та області, найбільш проблемні - Львівщина, Вінниччина і Буковина, - "слуга народу" Радуцький

Радуцький висловив упевненість, що система охорони здоров'я України витримає навіть за умови 70 тис. нових випадків COVID-19 на добу, проте захворюваність на рівні 80-100 тис. нових випадків на добу "система просто фізично не може витримати".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
"Нажаль, підручники з вірусології ніхто не читає", - вірусолог пояснила, чому вакцинація зараз викликає більш важкій стан перенесення короновірусної хвороби.

1. Всі вакцини зроблені проти уханьського штаму Wuhan-Hu-1, який спричиняв захворювання Covid19.
2. Уханьського штаму вже немає, його витиснули інші мутації коронавірусу SARS-CoV-2, серед яких сьогодні домінує штам Дельта.
3. Дельта суттєво відрізняється від Wuhan-Hu-1 та дає іншу ніж Covid19 картину захворювання.
4. Дельта спричиняє не надто важкий (порівняно з Covid19) перебіг хвороби з симптомами схожими на застуду, не відбиває смак та нюх.
5. Дельта резистентний проти вакцин від Wuhan-Hu-1. Більше того, стосовно Дельти вакцина проти уханьського вірусу діє так, що вироблені вакциною антитіла, посилюють інфекцію - зв'язуються з поверхнею вірусів, але не можуть їх нейтралізувати. Вони навпаки полегшують проникнення вірусу в клітини господаря, тим самим сприяючи його поширенню і розмноженню.
6. Вакциновані більш активно розносять штам Дельта, т.я. організм не вакцинованих швидше синтезує антитіла саме для Дельта і нейтралізує вірус, в той час, як натренований вакцинами на минулі штами організм вакцинованих, спочатку синтезує антитіла на минулі штами, які не дають користі, а вже після тривалого часу і ускладнень тільки починає виробляти потрібні антитіла. А якщо ще вакцинованих не будуть обмежувати, то вони взагалі стають активними розповсюджувачами нових штамів коронавірусів.
показати весь коментар
08.09.2021 15:39
+7
а в министерстве здравоохранения уже есть 80 % вакцинированных?
а в ВерховнойЗраде??? так может не вакцинированных лишать мандата???
показати весь коментар
08.09.2021 15:29
+7
Это называется просто: придушить. При этом- чужими руками. Руками чертей- владельцев этих ТРЦ, которые поставят персонал, и без того загнанный в угол, в позу раком. И скажут: вакцинируйтесь!!! И не просто скажут, а именно придушат и заставят. Все- твари.
показати весь коментар
08.09.2021 15:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Четырех хасидов из Умани вывезли в Израиль в тяжелом состоянии. Может быть поэтому?
показати весь коментар
08.09.2021 15:24 Відповісти
они вакцинированы были?
показати весь коментар
08.09.2021 15:26 Відповісти
Хасідов вакцина не захіщає, а цадік Нахман береже!
показати весь коментар
08.09.2021 15:29 Відповісти
я хз, кто такой цадик нахман, но он, по ходу, попал на немалые деньги
показати весь коментар
08.09.2021 15:33 Відповісти
Йому вже ***** ваші гроші
Він вже на небі. Звідки ви пишите, неук?
показати весь коментар
08.09.2021 15:36 Відповісти
я правильно понимаю, что любой украинец должен быть в курсе, кто это такой, чтобы считаться "не неуком"?
показати весь коментар
08.09.2021 15:39 Відповісти
Конечно
показати весь коментар
08.09.2021 15:42 Відповісти
Прізвище у нього нецензурне, як і все, що там відбувається.
Культурні люди такими речами не цікавляться.
показати весь коментар
08.09.2021 16:01 Відповісти
Та Ви не переймайтеся.ЬЛЯ мабуть просто глузує. "Слуга народа" Радуцкий об идее разрешить работу ТРЦ с 80% вакцинированного персонала: Это предложение мне нравится. Почему мы должны ограничивать людей? - Цензор.НЕТ 2185
показати весь коментар
08.09.2021 15:41 Відповісти
Я зрозумів
показати весь коментар
08.09.2021 15:45 Відповісти
Ха..Цадику уже пох.С 1810 года на все пох. "Слуга народа" Радуцкий об идее разрешить работу ТРЦ с 80% вакцинированного персонала: Это предложение мне нравится. Почему мы должны ограничивать людей? - Цензор.НЕТ 3350
показати весь коментар
08.09.2021 15:36 Відповісти
та... и ну его нах
показати весь коментар
08.09.2021 16:03 Відповісти
"Слуга народа" Радуцкий об идее разрешить работу ТРЦ с 80% вакцинированного персонала: Это предложение мне нравится. Почему мы должны ограничивать людей? - Цензор.НЕТ 3502
показати весь коментар
08.09.2021 15:33 Відповісти
Хасиди не вакцинуються. Так здається..
показати весь коментар
08.09.2021 15:30 Відповісти
"Слуга народа" Радуцкий об идее разрешить работу ТРЦ с 80% вакцинированного персонала: Это предложение мне нравится. Почему мы должны ограничивать людей? - Цензор.НЕТ 5842
показати весь коментар
08.09.2021 15:45 Відповісти
колятся и ещё как . особенно после того как все ихние главные объявили вакцинацию кошерной . ну и кроме того если верить мвд то в Украину пускают только вакцинированных хасидов
показати весь коментар
08.09.2021 17:12 Відповісти
Разве пускают не вакцинированных?
показати весь коментар
08.09.2021 15:43 Відповісти
У них світові сертифікати, бабло перемагає навіть віруси
показати весь коментар
08.09.2021 15:46 Відповісти
Есть такой момент. Но человек слаб, его легко победить даже липовым сертификатом
показати весь коментар
08.09.2021 15:50 Відповісти
И парой-тройкой уже не липовых купюр
показати весь коментар
08.09.2021 15:51 Відповісти
Хасиди часто ігнорують вакцинацію...
показати весь коментар
08.09.2021 16:01 Відповісти
нет . они игнорируют карантины но не вакцинацию .
показати весь коментар
08.09.2021 17:13 Відповісти
а в министерстве здравоохранения уже есть 80 % вакцинированных?
а в ВерховнойЗраде??? так может не вакцинированных лишать мандата???
показати весь коментар
08.09.2021 15:29 Відповісти
Радуцькому подобається число 80%. Дивно, чому саме 80%? Наче 73% для "слуги" більш зворушливе значення "Слуга народа" Радуцкий об идее разрешить работу ТРЦ с 80% вакцинированного персонала: Это предложение мне нравится. Почему мы должны ограничивать людей? - Цензор.НЕТ 3381
показати весь коментар
08.09.2021 15:43 Відповісти
Радуцький хозяїн "Бориса". І нардеп з СН.
показати весь коментар
08.09.2021 15:33 Відповісти
Така практика вже діє практично по всій Європі. Не знаю, як штати і Канада.
показати весь коментар
08.09.2021 15:31 Відповісти
"Нажаль, підручники з вірусології ніхто не читає", - вірусолог пояснила, чому вакцинація зараз викликає більш важкій стан перенесення короновірусної хвороби.

1. Всі вакцини зроблені проти уханьського штаму Wuhan-Hu-1, який спричиняв захворювання Covid19.
2. Уханьського штаму вже немає, його витиснули інші мутації коронавірусу SARS-CoV-2, серед яких сьогодні домінує штам Дельта.
3. Дельта суттєво відрізняється від Wuhan-Hu-1 та дає іншу ніж Covid19 картину захворювання.
4. Дельта спричиняє не надто важкий (порівняно з Covid19) перебіг хвороби з симптомами схожими на застуду, не відбиває смак та нюх.
5. Дельта резистентний проти вакцин від Wuhan-Hu-1. Більше того, стосовно Дельти вакцина проти уханьського вірусу діє так, що вироблені вакциною антитіла, посилюють інфекцію - зв'язуються з поверхнею вірусів, але не можуть їх нейтралізувати. Вони навпаки полегшують проникнення вірусу в клітини господаря, тим самим сприяючи його поширенню і розмноженню.
6. Вакциновані більш активно розносять штам Дельта, т.я. організм не вакцинованих швидше синтезує антитіла саме для Дельта і нейтралізує вірус, в той час, як натренований вакцинами на минулі штами організм вакцинованих, спочатку синтезує антитіла на минулі штами, які не дають користі, а вже після тривалого часу і ускладнень тільки починає виробляти потрібні антитіла. А якщо ще вакцинованих не будуть обмежувати, то вони взагалі стають активними розповсюджувачами нових штамів коронавірусів.
показати весь коментар
08.09.2021 15:39 Відповісти
Потрудитесь назвать "Учебник" и конкретного "вирусолога" .
показати весь коментар
08.09.2021 15:43 Відповісти
Натисніть на посилання в дописі (виділено синім кольором).
показати весь коментар
08.09.2021 15:46 Відповісти
Першоджерело - мураєвський ukrlife - дякую, не треба...
показати весь коментар
08.09.2021 16:02 Відповісти
Наша родина перевірила це на собі. В кінці 2020 року ми перхворіли на минулорічний штам, дочка перенесла найлегше, майже без симптомів, температура знизилася за пару днів. В цьому році дочка прийняла на роботі 2 дози файзера і в серпні цього року їй діагностували Дельту. Ми з дружиною не вакціновані - в нас обійшлося тільки діареєю кілька днів, а в дочки температура 37 тримається ще й досі, не кажучи про інші ускладнення. Після 2 доз файзера Дельта переноситься важче ніж у не вакцинованих.
показати весь коментар
08.09.2021 16:35 Відповісти
Ну загалом статистика говорить інше: вакциновані хворіють легше - просто подивіться на кількість смертей від Дельти у Британії, Німеччині чи інших країнах, де зараз нова хвиля якраз з Дельтою...
показати весь коментар
08.09.2021 16:50 Відповісти
У Британії і Німеччині великій відсоток вакцинованих у порівнянні з більшістю країн світу. Може тому в них така важка ситуація з Дельтою.
показати весь коментар
08.09.2021 17:06 Відповісти
любой вирус мутирует в сторону большей заразности и меньшей летальности - это просто азы вирусологии . можете прочитать в любом учебнике . испанка от которой действительно умирали и та за полтора года сошла на нет
показати весь коментар
08.09.2021 17:17 Відповісти
Я вірю, але я не впевнений, що саме Дельта - уже той штам, від якого менша летальність. Подивіться, що від Дельти в Індії творилося...

А щодо іспанки, то нагадаю, що це грип H1N1 і він потім повертався у 60-х роках, ну і 12 років тому... Так, він зараз менш летальний, ніж іспанка, але все рівно від нього помирає немало людей - навіть незважаючи на те, що викликану ним пневмонію зараз можна лікувати антибіотиками, а в часи іспанки навіть пеніциліну ще не біло!
показати весь коментар
08.09.2021 17:20 Відповісти
в Индии процент умирающих сейчас наверное самый малый . насчёт испанки - то что это был грипп утверждается всего лишь на одном эксгумированным в наше время на Аляске который умер во время эпидемии и у которого нашли вирус гриппа и стали считать что причина именно в нём . вирусная пневмония которая возникает если вирус гриппа опускается в лёгкие не лечится даже сейчас ни чем. включая и антибиотики
показати весь коментар
08.09.2021 20:04 Відповісти
Як встановлюється "кількість смертей від дельти"?
показати весь коментар
08.09.2021 21:52 Відповісти
любой вирусолог скажет, что весь ваш ковидопсихоз не более чем тысячная разновидность орви. На раз-два-три- - комментарий исчезнет ))
показати весь коментар
08.09.2021 16:11 Відповісти
Это называется просто: придушить. При этом- чужими руками. Руками чертей- владельцев этих ТРЦ, которые поставят персонал, и без того загнанный в угол, в позу раком. И скажут: вакцинируйтесь!!! И не просто скажут, а именно придушат и заставят. Все- твари.
показати весь коментар
08.09.2021 15:40 Відповісти
Не тільки їх! Всіх хто хоче працювати!
показати весь коментар
08.09.2021 15:43 Відповісти
Так и есть. Только что на рынок смотался. Там- никого!!! Просто никого, а мне нужна была олия домашняя, душистая. Стою... матерюсь... самокатик громко "Раммштайн" играет... ну и подходит тётя и спрашивает- что нужно? Я ей отвечаю. Говорит она: езжай в хозяйственный, за углом, вот туда и показывает. Спроси олию, тебе продадут. И точно! Продали! Нормально, да? Нас превращают к каких-то подпольщиков. И, вроде как- не оккупация...
показати весь коментар
08.09.2021 15:49 Відповісти
Выжить должны только паразиты!
показати весь коментар
08.09.2021 17:04 Відповісти
Замість "зелених чоловічків" прийшли зелені дурікі
показати весь коментар
08.09.2021 15:52 Відповісти
В нормальних містах люди гуляють вулицями і площами, а в нас сраними те-ер-це, бо вулиці непридатні для відпочинку.
показати весь коментар
08.09.2021 15:52 Відповісти
По ходу "слугам" подобається усе, чим можно ущемити простих українців
показати весь коментар
08.09.2021 15:56 Відповісти
Та ущемить уже пройденный этап. Как мне видится, речь пошла об уничтожении, никак не менее.
показати весь коментар
08.09.2021 16:00 Відповісти
мне нравится./ В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ. Радуцкий на нарах понравится многим .
показати весь коментар
08.09.2021 16:00 Відповісти
Вы же пошутили, верно? Понятия Радуцкий и Нары- никак не совместимы. Этот черт еще нужен кому-то... Его главные свершения ещё впереди...
показати весь коментар
08.09.2021 16:02 Відповісти
Это тот, который Бубочке анализы делал? Ну да, такие люди нужны всегда.
показати весь коментар
08.09.2021 16:49 Відповісти
Не голосуйте за коронобесов. Продажные крадуцкие торгуют нашим здоовьем с харантией
показати весь коментар
08.09.2021 16:34 Відповісти
И какая связь между "вакцинировались" и "нет эпидемии"?
показати весь коментар
08.09.2021 17:03 Відповісти
..Вітаю .... функціонери НІЯКИХ гарантій НЕ дають .. страховки НЕМА ... будьте ПИЛЬНІ Люди .. https://www.facebook.com/stasys.buitkus/videos/1169271513550031
показати весь коментар
08.09.2021 17:44 Відповісти
 
 