"Слуга народу" Радуцький про ідею дозволити роботу ТРЦ із 80% вакцинованого персоналу: Ця пропозиція мені подобається. Чому ми маємо обмежувати людей?

Пропозицію Міністерства охорони здоров'я в разі посилення карантинних обмежень через COVID-19 дозволити працювати торгово-розважальним центрам, у яких вакциновано 80% персоналу, підтримав голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Що стосується пропозиції уряду і Міністерства охорони здоров'я розробити нову постанову, де дозволити, наприклад, навіть у "помаранчевій" зоні працювати ТРЦ за умови, що 80% персоналу вакциновані і відвідувачі повинні мати сертифікат вакцинації, то я особисто таку ідею підтримую", - сказав він журналістам у середу в кулуарах Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, такий захід дозволить популяризувати вакцинацію проти COVID-19 і підтримає вакцинованих громадян, вважає Радуцький.

"Чому ми маємо обмежувати людей, які все зробили для того, щоб у країні не було епідемії, які вакциновані? Ця пропозиція від МОЗ мені подобається", - сказав він.

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Радуцький також зазначив, що рішення про переведення освітніх закладів у режим онлайн ухвалюватимуть на місцевому рівні.

"За умови, що 80% складу вчителів вакциновані, уряд дозволить цим закладам працювати навіть у режимі "жовтої" зони. Тому сьогодні все залежить не від центральної влади, а від місцевої влади і особисто від звичайних людей", - сказав він.

При цьому Радуцький наголосив, що уряд виконав свої зобов'язання з підготовки до нового сезону COVID-19, зокрема забезпечив киснем лікарні, відведені під COVID-19, а також можливість видачі кисневих концентраторів додому.

"Сьогодні закуповується в достатній кількості обладнання для того, щоб, наприклад, концентратори видавати людям додому на рівні сімейних лікарів, якщо це не важкий стан, щоб вони могли отримувати кисневу терапію за ускладнень COVID-19 вдома в амбулаторних умовах", - сказав він.

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Радуцький висловив упевненість, що система охорони здоров'я України витримає навіть за умови 70 тис. нових випадків COVID-19 на добу, проте захворюваність на рівні 80-100 тис. нових випадків на добу "система просто фізично не може витримати".