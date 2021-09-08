"Слуга народу" Радуцький про ідею дозволити роботу ТРЦ із 80% вакцинованого персоналу: Ця пропозиція мені подобається. Чому ми маємо обмежувати людей?
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Пропозицію Міністерства охорони здоров'я в разі посилення карантинних обмежень через COVID-19 дозволити працювати торгово-розважальним центрам, у яких вакциновано 80% персоналу, підтримав голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
"Що стосується пропозиції уряду і Міністерства охорони здоров'я розробити нову постанову, де дозволити, наприклад, навіть у "помаранчевій" зоні працювати ТРЦ за умови, що 80% персоналу вакциновані і відвідувачі повинні мати сертифікат вакцинації, то я особисто таку ідею підтримую", - сказав він журналістам у середу в кулуарах Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім того, такий захід дозволить популяризувати вакцинацію проти COVID-19 і підтримає вакцинованих громадян, вважає Радуцький.
"Чому ми маємо обмежувати людей, які все зробили для того, щоб у країні не було епідемії, які вакциновані? Ця пропозиція від МОЗ мені подобається", - сказав він.
Радуцький також зазначив, що рішення про переведення освітніх закладів у режим онлайн ухвалюватимуть на місцевому рівні.
"За умови, що 80% складу вчителів вакциновані, уряд дозволить цим закладам працювати навіть у режимі "жовтої" зони. Тому сьогодні все залежить не від центральної влади, а від місцевої влади і особисто від звичайних людей", - сказав він.
При цьому Радуцький наголосив, що уряд виконав свої зобов'язання з підготовки до нового сезону COVID-19, зокрема забезпечив киснем лікарні, відведені під COVID-19, а також можливість видачі кисневих концентраторів додому.
"Сьогодні закуповується в достатній кількості обладнання для того, щоб, наприклад, концентратори видавати людям додому на рівні сімейних лікарів, якщо це не важкий стан, щоб вони могли отримувати кисневу терапію за ускладнень COVID-19 вдома в амбулаторних умовах", - сказав він.
Радуцький висловив упевненість, що система охорони здоров'я України витримає навіть за умови 70 тис. нових випадків COVID-19 на добу, проте захворюваність на рівні 80-100 тис. нових випадків на добу "система просто фізично не може витримати".
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Він вже на небі. Звідки ви пишите, неук?
Культурні люди такими речами не цікавляться.
а в ВерховнойЗраде??? так может не вакцинированных лишать мандата???
1. Всі вакцини зроблені проти уханьського штаму Wuhan-Hu-1, який спричиняв захворювання Covid19.
2. Уханьського штаму вже немає, його витиснули інші мутації коронавірусу SARS-CoV-2, серед яких сьогодні домінує штам Дельта.
3. Дельта суттєво відрізняється від Wuhan-Hu-1 та дає іншу ніж Covid19 картину захворювання.
4. Дельта спричиняє не надто важкий (порівняно з Covid19) перебіг хвороби з симптомами схожими на застуду, не відбиває смак та нюх.
5. Дельта резистентний проти вакцин від Wuhan-Hu-1. Більше того, стосовно Дельти вакцина проти уханьського вірусу діє так, що вироблені вакциною антитіла, посилюють інфекцію - зв'язуються з поверхнею вірусів, але не можуть їх нейтралізувати. Вони навпаки полегшують проникнення вірусу в клітини господаря, тим самим сприяючи його поширенню і розмноженню.
6. Вакциновані більш активно розносять штам Дельта, т.я. організм не вакцинованих швидше синтезує антитіла саме для Дельта і нейтралізує вірус, в той час, як натренований вакцинами на минулі штами організм вакцинованих, спочатку синтезує антитіла на минулі штами, які не дають користі, а вже після тривалого часу і ускладнень тільки починає виробляти потрібні антитіла. А якщо ще вакцинованих не будуть обмежувати, то вони взагалі стають активними розповсюджувачами нових штамів коронавірусів.
А щодо іспанки, то нагадаю, що це грип H1N1 і він потім повертався у 60-х роках, ну і 12 років тому... Так, він зараз менш летальний, ніж іспанка, але все рівно від нього помирає немало людей - навіть незважаючи на те, що викликану ним пневмонію зараз можна лікувати антибіотиками, а в часи іспанки навіть пеніциліну ще не біло!