Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року
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Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про розвиток Військово-морських сил країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на указ глави держави №459/2021 від 8 вересня.
"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року", - випливає з документа.
Також зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування. Відповідальним за його виконання призначено секретаря РНБО Олексія Данілова.
Сам текст цього рішення РНБО є засекреченим і додається до президентського указу таємно.
Топ коментарі
+19 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар08.09.2021 15:46
+14 Oljik
показати весь коментар08.09.2021 15:44
+10 Кот Бегемот b96e8d54
показати весь коментар08.09.2021 15:42
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Будь ласка, зачекайте...
Жёлтая уже была.
До 2020 года Украина планирует возродить подводный флот, - Гайдук
Слабо втихаря в аренду - зарабатывают на хлеб с маслом 😀😀😀
Не наша ни единой информации о его возвращении.
Может я ни там ищу)))
Лучше бы эти все корабли - Корветы построили в Турции. И передали бы уже готовые на 100% корабли.
Если передадут Украине не готовый корвет...то его ждет участь как и ржавые корпуса корвета на заводе в Николаеве Владимира Великого. Саботаж, диверсия и распил бабла.
Эх, да что там, 2200 - самое то !