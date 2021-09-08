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Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про розвиток Військово-морських сил країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на указ глави держави №459/2021 від 8 вересня.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року", - випливає з документа.

Також зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування. Відповідальним за його виконання призначено секретаря РНБО Олексія Данілова.

Також читайте: РНБО ввела санкції проти секретаря виборчкому з Криму Калініної

Сам текст цього рішення РНБО є засекреченим і додається до президентського указу таємно.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
И Новинского никто не посадил в тюрьму за банкротство судостроительного завода
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08.09.2021 15:46
+14
Секрети від народу, але не від Луки і путлєра - перевірено часом.
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08.09.2021 15:44
+10
Да, ЗЕленую.
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08.09.2021 15:42
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Неужели начнём строить подводную лодку? Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины до 2031 года - Цензор.НЕТ 6250
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08.09.2021 15:41 Відповісти
Да, ЗЕленую.
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08.09.2021 15:42 Відповісти
Это правильно.
Жёлтая уже была.
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08.09.2021 15:47 Відповісти
Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року - Цензор.НЕТ 4472
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08.09.2021 16:07 Відповісти
Подводная лодка уже была
До 2020 года Украина планирует возродить подводный флот, - Гайдук
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08.09.2021 16:19 Відповісти
Пора отобрать яхты у олигархов
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08.09.2021 15:42 Відповісти
Яхту БЕДНОГО ЮРИСТА Мертветчука спрятали в офшоре
Слабо втихаря в аренду - зарабатывают на хлеб с маслом 😀😀😀
Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины до 2031 года - Цензор.НЕТ 3873
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08.09.2021 15:45 Відповісти
Одна из трёх яхт Бени Коломойского - тоже сдаются в аренду НА ХЛЕБ И МАСЛО 😀
Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року - Цензор.НЕТ 9401

Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року - Цензор.НЕТ 1691Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року - Цензор.НЕТ 6315
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08.09.2021 15:53 Відповісти
Ссылка https://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/56267a6268ec3/page_7/
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08.09.2021 15:54 Відповісти
ИНТРЕСНО - а у БАЙДЕНА есть яхта ?
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08.09.2021 15:55 Відповісти
Военно - морские силы , Вова , до твоего прихода успешно развивались , а вот сто будет дальше , пути Господни не исповедимы ! 😀
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08.09.2021 15:42 Відповісти
А что там вводить если Николаевскому судостроительному заводу крышка? Сколько кораблей Украине друзья подгонят столько у нее их и будет.
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08.09.2021 15:43 Відповісти
И Новинского никто не посадил в тюрьму за банкротство судостроительного завода
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08.09.2021 15:46 Відповісти
Секрети від народу, але не від Луки і путлєра - перевірено часом.
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08.09.2021 15:44 Відповісти
Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і воды...👍
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08.09.2021 15:44 Відповісти
побольше айлендов и марк 6 закупить и лодок резиновых побольше! И Стугны на них поставить!
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08.09.2021 15:46 Відповісти
похоже, что нашелся еще один бюджетик для распила, ну и дорог, натюрлих! Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року - Цензор.НЕТ 7608
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08.09.2021 15:47 Відповісти
Строим подлодку «Квартальный идиот»?
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08.09.2021 15:53 Відповісти
Секретное!!! О развитии ВМФ. Могу себе представить- что там такое... Надеюсь, поднять "Бисмарк" не решатся, таки воееное захоронение Германии. Да и глубина 4800. Хотя... почему бы не попробовать.
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08.09.2021 15:54 Відповісти
Ну, да, с Ямато было бы попроще, ввиду глубины. Но!!! Он несколько севернее Окинавы, а там у японцев немедленно возникнут вопросы. Само слово- "Ямато" для них священно.
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08.09.2021 16:05 Відповісти
Project Azorian (Jennifer) 5600. Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року - Цензор.НЕТ 8519
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08.09.2021 16:02 Відповісти
После того, как зеленые гомодрили оказались принимать закон о военном партнерстве со сша, все эти потуги зендона, выглядят как замыливание глаз лохам.
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08.09.2021 15:55 Відповісти
а что там такого секретного эти укурки понарешали - сколько попилить и откатить и сколько оставшихся кораблестроительных заводов уничтожить? даже здесь старается подражать свлему кумиру пуйлу с его "нацпроектами"
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08.09.2021 15:55 Відповісти
а до 2061 слабо?
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08.09.2021 15:57 Відповісти
Хіба зраднику можна мати доступ до секретів?
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08.09.2021 15:59 Відповісти
А первым делом про "секретные решения" нужно обьявление в газету Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року - Цензор.НЕТ 5281
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08.09.2021 16:00 Відповісти
Ох і сікрєтний план.... У вас там половина кремлядських агентів. Неприхованих.
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08.09.2021 16:03 Відповісти
а дерьмак в курсе Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року - Цензор.НЕТ 2100
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08.09.2021 16:03 Відповісти
полишинели введут для военморов, секретные
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08.09.2021 16:04 Відповісти
Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року - Цензор.НЕТ 5140
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08.09.2021 16:09 Відповісти
Таємно ввьол в дєйствіє надзвичанйо сікрєтний план? А чому ніхто з журналістів не згадує сікрєтний меморандум про створення до 2054 року таємної місячної бази ВМС? Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року - Цензор.НЕТ 2416
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08.09.2021 16:11 Відповісти
Скажите пожалуйста, а зеленский вернулся в Украину или ещё шатается по Америке?
Не наша ни единой информации о его возвращении.
Может я ни там ищу)))
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08.09.2021 16:25 Відповісти
Не нашла
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08.09.2021 16:27 Відповісти
За поминайте до 2031 года.. а там вилами по воде писано. Не верьте политикам, конкретные балаболы. Врут и не краснеют!

Лучше бы эти все корабли - Корветы построили в Турции. И передали бы уже готовые на 100% корабли.

Если передадут Украине не готовый корвет...то его ждет участь как и ржавые корпуса корвета на заводе в Николаеве Владимира Великого. Саботаж, диверсия и распил бабла.
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08.09.2021 17:17 Відповісти
Найвеличніший должен смотреть гораздо дальше. Почему бы не 2050? А еще круче - 2100 !

Эх, да что там, 2200 - самое то !
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08.09.2021 17:48 Відповісти
 
 