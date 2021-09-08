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Конкурс на найкращий портрет Кадирова і його батьків "на численні прохання" оголосили в Чечні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Конкурс на найкращий портрет Кадирова і його батьків

Переможець конкурсу отримає 500 тис. рублів (182 тис. гривень).

Про проведення конкурсу повідомив глава чеченського парламенту Магомед Даудов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

За його словами, конкурс на найкраще художнє зображення сім'ї Рамзана Кадирова був оголошений "в зв'язку з численними зверненнями чеченців, які проживають за межами республіки".

"Без сумніву, серед проживаючих за кордоном чеченців дуже багато талановитих людей, особливо серед молоді. Конкурс покликаний зміцнити у них знання історії рідного краю та зберегти культурний зв'язок з Батьківщиною", - пояснив Даудов.

Переможець у кожній з трьох номінацій отримає по 500 тисяч рублів. Вони будуть виплачені з регіонального громадського фонду імені Ахмата Кадирова. Конкурс триватиме до 5 жовтня.

Також дивіться: Мечеть імені Кадирова побудують у Чечні "на численні прохання". ФОТО

Експерти вказують на "культ сім'ї Кадирова" в Чечні. На думку директора Центру аналізу та запобігання конфліктам Катерини Сокирянської, населенню нав'язуються образи матері і батька глави регіону, хоча при цьому в республіці всі розуміють, що вони служать лише просуванню образа самого Кадирова.

"Практично відразу після того, як Рамзан Ахматович утвердився в Чечні як одноосібний керівник, його сподвижники стали просувати культ його особистості. В той момент Кадирова-молодшого стали за це критикувати, в тому числі в Раді Європи, до якого тоді ще якось прислухалися, і тоді акцент зрушився в сторону батька, Ахмата-хаджі Кадирова. Сьогодні в Чечні, безумовно, існує культ особистості і Рамзана, і Ахмата Кадирова. У цілому керівництвом Чечні просувається така лінія, що Кадирови - це така особлива, зразкова, мало не Богом помазана сім'я", - резюмує вона.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Майбутній цар РФ.
У нього навіть Зеленський вибачення просив.
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08.09.2021 16:08
+9
Конкурс на лучший портрет Кадырова и его родителей "по многочисленным просьбам" объявили в Чечне - Цензор.НЕТ 9553
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08.09.2021 16:13
+7
Проте як уважніше придивитись то можна таке побачити
Конкурс на лучший портрет Кадырова и его родителей "по многочисленным просьбам" объявили в Чечне - Цензор.НЕТ 7126
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08.09.2021 16:22
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Майбутній цар РФ.
У нього навіть Зеленський вибачення просив.
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08.09.2021 16:08 Відповісти
спробуй не вибачитись.. одразу джихад..воно нам треба?)))
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08.09.2021 16:12 Відповісти
Кому, Ізраїлю?
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08.09.2021 16:19 Відповісти
а хоть бы и израэлю - с кадырова станется.
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08.09.2021 16:35 Відповісти
Думаю как раз наоборот, кадыркина ненавидят все, он держится только на куйле, как только куйло глаза закроет, кадыркина сразу за шопу возьмут.
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08.09.2021 16:13 Відповісти
А ПОРТРЕТЫ КУДА,,ДО ПОРТРЕТОВ ЛЕНИНА?
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08.09.2021 16:19 Відповісти
Можно вспомнить, что после ублюдка сралина наиболее явным приемником был ублюдок берия, и что? Пртив него ублюдочная совковая "ылита" сговорилась, арестовала, казнила и портреты все в топку. И все население было за, ибо против никто не мог ничего сказать. Тут точно также, кого назначат, того кацапы и будут обожать.
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08.09.2021 16:30 Відповісти
А кацапи кажуть що він спадкоємець ***** і мріють що він стане Сраліним-2.
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08.09.2021 16:20 Відповісти
В кацапии мнение населения никогда никого не интересовало, там царь назначается, так же и куйло себе приемника назначит.
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08.09.2021 16:27 Відповісти
А на коліна вставав?
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08.09.2021 16:16 Відповісти
Портрет где он с отцом режет глотку казламордым. Шедевральная картина
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08.09.2021 20:30 Відповісти
то есть эмигранты просят сделать портрет Кадырова? Тогда на купюре!!
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08.09.2021 16:12 Відповісти
в сто мильёнов рубелей))
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08.09.2021 16:13 Відповісти
КазаДыров и семья.
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08.09.2021 16:13 Відповісти
Конкурс на лучший портрет Кадырова и его родителей "по многочисленным просьбам" объявили в Чечне - Цензор.НЕТ 9553
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08.09.2021 16:13 Відповісти
Тю... Вже давно скульптура є і автор відомий.
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08.09.2021 16:14 Відповісти
рискуют однако...
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08.09.2021 16:14 Відповісти
Получается,можно ребенку изобразить каляки маляки на дурочка и ему это простят ? ))
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08.09.2021 16:16 Відповісти
Більше так не пиши, бо будеш вибачатись, як Зеленський.
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08.09.2021 16:18 Відповісти
Надеюсь не сдашь ? ))
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08.09.2021 16:19 Відповісти
Сам боюсь
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08.09.2021 16:21 Відповісти
Я прикрою. Будь спок.
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08.09.2021 16:22 Відповісти
🤓
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08.09.2021 16:25 Відповісти
Конкурс на лучший портрет Кадырова и его родителей "по многочисленным просьбам" объявили в Чечне - Цензор.НЕТ 1592

...
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08.09.2021 16:16 Відповісти
А це пропаганда **********!
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08.09.2021 16:19 Відповісти
так про них і конкурс))
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08.09.2021 16:29 Відповісти
А ГДЕ ПОРТРЕТЫ ДРУГИХ РОДСТВЕНИКОВ? Конкурс на лучший портрет Кадырова и его родителей "по многочисленным просьбам" объявили в Чечне - Цензор.НЕТ 5466
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08.09.2021 16:22 Відповісти
так) сімейки тут не вистарчає))
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08.09.2021 16:31 Відповісти
вах, какой бальшьой абизьян Конкурс на найкращий портрет Кадирова і його батьків "на численні прохання" оголосили в Чечні - Цензор.НЕТ 6424
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08.09.2021 16:44 Відповісти
Проте як уважніше придивитись то можна таке побачити
Конкурс на лучший портрет Кадырова и его родителей "по многочисленным просьбам" объявили в Чечне - Цензор.НЕТ 7126
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08.09.2021 16:22 Відповісти
У Кадирова проблемка з талібами вимальовується в майбутньому. Там урус мусульман абіжал аднако, а рамзанка не защитил аднако.
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08.09.2021 16:20 Відповісти
Головне зайняти холопів, якоюсь муйньою, щоб ніяка єресь в голову не лізла!
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08.09.2021 16:23 Відповісти
К задаче нужно подходить творчески и использовать в качестве материала дерьмо и лобковые волосы (для бороды).
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08.09.2021 16:25 Відповісти
Креативно, а лобкове волосся брати у поневолених кацапів?
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08.09.2021 16:27 Відповісти
а когда конкурс на лучший портрет нелоха? я думаю кусок говна нарисовать будет не сложно
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08.09.2021 16:29 Відповісти
Навіщо малювати, хай кожний виборець Янелоха подивиться в дзеркало.
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08.09.2021 16:33 Відповісти
Так уже ж.

И недорого. За 200 баксов украинские СМИ готовы вылизать интимные места ЗЕ и любого депутата СН.
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08.09.2021 16:34 Відповісти
Ну от не виходить "перестрибувати" через етапи еволюції! В Чечні середньовіччя і дрімучий феодалізм. Чеченці згодні що тейп (рід) Кадирова має право на всю повноту влади і погоджуються служити як віддані собаки. Он і мають собаче життя - чуть що дрючком в будку, фас, або втоплять як му-му... Конкурс на найкращий портрет Кадирова і його батьків "на численні прохання" оголосили в Чечні - Цензор.НЕТ 4618
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08.09.2021 16:40 Відповісти
Лучший портрэт кодырова - в некрологе.
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08.09.2021 16:52 Відповісти
Конкурс на найкращий портрет Кадирова і його батьків "на численні прохання" оголосили в Чечні - Цензор.НЕТ 9371
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08.09.2021 16:55 Відповісти
Лучше бы этот конкурс в Украине устроили.
Тут бы его так красочно разрисовали нарисовали, что просто загляденье. Конкурс на найкращий портрет Кадирова і його батьків "на численні прохання" оголосили в Чечні - Цензор.НЕТ 1942
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08.09.2021 17:04 Відповісти
Жалко, что умер датский карикатурист Курт Вестергор, чьи работы с изображением пророка Мухаммеда возмутили многих мусульман.
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08.09.2021 19:33 Відповісти
До речі ...
"Батьки" Кадирки - це цікаво , але ж вбитий на стадіоні Ахмат був головним муфтієм Ічкрерії .
Муфтії в не буває колишних . То й синуля Рамзан теж усюди пропогандує ісламізацію .

Хіба вони не в курсі , що по ШАРІАТУ малювати портрети не тільки людей , а навіть тварин це є як то кажуть великий ХАРАМ .

До речі -- усі ці "заборони" того чи іншого пророк Мухамад один к одному змалював від іудейскої Халахи , де вперше була заборона на зібраження людей й тварин .
Й саме тому жоден хасід доброго слова не скаже про маляра Марка Шагала або про Амедіо Модел"яні , хоча з секулярної точки зору обидва були євреями . А з іудейської - іудеями не були !
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08.09.2021 20:40 Відповісти
сранно, а таліби кажуть, що Коран забороняє зображати людей, співати і музику грати, талібанский емірат чи як він там має прийти і в кадирстан щоб пояснити ази віри. цікаво хто тоді буде на колінах вибачатись?
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09.09.2021 10:06 Відповісти
 
 