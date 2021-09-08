Конкурс на найкращий портрет Кадирова і його батьків "на численні прохання" оголосили в Чечні

Переможець конкурсу отримає 500 тис. рублів (182 тис. гривень).

Про проведення конкурсу повідомив глава чеченського парламенту Магомед Даудов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

За його словами, конкурс на найкраще художнє зображення сім'ї Рамзана Кадирова був оголошений "в зв'язку з численними зверненнями чеченців, які проживають за межами республіки".

"Без сумніву, серед проживаючих за кордоном чеченців дуже багато талановитих людей, особливо серед молоді. Конкурс покликаний зміцнити у них знання історії рідного краю та зберегти культурний зв'язок з Батьківщиною", - пояснив Даудов.

Переможець у кожній з трьох номінацій отримає по 500 тисяч рублів. Вони будуть виплачені з регіонального громадського фонду імені Ахмата Кадирова. Конкурс триватиме до 5 жовтня.

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Експерти вказують на "культ сім'ї Кадирова" в Чечні. На думку директора Центру аналізу та запобігання конфліктам Катерини Сокирянської, населенню нав'язуються образи матері і батька глави регіону, хоча при цьому в республіці всі розуміють, що вони служать лише просуванню образа самого Кадирова.

"Практично відразу після того, як Рамзан Ахматович утвердився в Чечні як одноосібний керівник, його сподвижники стали просувати культ його особистості. В той момент Кадирова-молодшого стали за це критикувати, в тому числі в Раді Європи, до якого тоді ще якось прислухалися, і тоді акцент зрушився в сторону батька, Ахмата-хаджі Кадирова. Сьогодні в Чечні, безумовно, існує культ особистості і Рамзана, і Ахмата Кадирова. У цілому керівництвом Чечні просувається така лінія, що Кадирови - це така особлива, зразкова, мало не Богом помазана сім'я", - резюмує вона.