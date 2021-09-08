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Глава Євроради Мішель нагадав Путіну про підтримку Євросоюзом територіальної цілісності України і Грузії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава Євроради Мішель нагадав Путіну про підтримку Євросоюзом територіальної цілісності України і Грузії

Глава Європейської ради Шарль Мішель під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним підтвердив територіальну цілісність України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мішель написав у твіттері.

"Підтвердив підтримку ЄС територіальної цілісності України і Грузії", - написав Мішель.

За його словами, під час розмови співрозмовники також обговорювали події в Афганістані та їх вплив на регіон.

"ЄС і Росія зацікавлені в регіональній стабільності", - зазначив Мішель.

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"Засудив використання Білоруссю зброї незаконної міграції проти держав-членів ЄС", - уточнив також глава Європейської ради.

Автор: Анастасія Потіха
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"ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности", - отметил пошутил Мишель...
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08.09.2021 16:39 Відповісти
Эти Мишели и остальная банда- просто троллят. При этом- не Тупина, как уже очевидно. Они нас троллят. Пять раз в неделю. Подлость и свинство.
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08.09.2021 16:39 Відповісти
Пуйлу аж в Сибіру заікалось, так він злякався
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08.09.2021 16:41 Відповісти
Що оленевода на ексцес сподвіг!
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08.09.2021 16:43 Відповісти
Один напомнил, второй - снова забыл (или забил)... Капец новость.
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08.09.2021 16:42 Відповісти
Глава Євроради Мішель нагадав Путіну про підтримку Євросоюзом територіальної цілісності України і Грузії - Цензор.НЕТ 6200
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08.09.2021 16:43 Відповісти
И не-поддержке территориальной целостности Сербии.
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08.09.2021 16:56 Відповісти
 
 