Порошенко про рішення ЄС продовжити санкції проти РФ: Влада повинна підвищувати ціну Кремля за війну проти України

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав рішення європейських партнерів продовжити санкції проти країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Вітаю рішення послів держав-членів ЄС про чергове продовження обмежувальних заходів Євросоюзу проти Росії за підрив територіальної цілісності і суверенітету України", - йдеться в повідомленні.

За словами п'ятого президента, влада України повинна працювати над посиленням санкційного фронту.

"Вже сім років зберігається закладений нами спадок консолідованої протидії агресії та потужний режим західних санкцій. Нинішня влада повинна працювати над посиленням санкційного фронту, зміцненням трансатлантичної коаліції та підвищенням ціни для Кремля за злочини проти України", – переконаний Порошенко.

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