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Порошенко про рішення ЄС продовжити санкції проти РФ: Влада повинна підвищувати ціну Кремля за війну проти України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко про рішення ЄС продовжити санкції проти РФ: Влада повинна підвищувати ціну Кремля за війну проти України

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав рішення європейських партнерів продовжити санкції проти країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Вітаю рішення послів держав-членів ЄС про чергове продовження обмежувальних заходів Євросоюзу проти Росії за підрив територіальної цілісності і суверенітету України", - йдеться в повідомленні.

За словами п'ятого президента, влада України повинна працювати над посиленням санкційного фронту.

"Вже сім років зберігається закладений нами спадок консолідованої протидії агресії та потужний режим західних санкцій. Нинішня влада повинна працювати над посиленням санкційного фронту, зміцненням трансатлантичної коаліції та підвищенням ціни для Кремля за злочини проти України", – переконаний Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ за окупацію Криму та агресію на Донбасі, - журналіст Йозвяк

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Если бы Зеля был президентом Украины еще в 2014 году. -- нам бы было хана.
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08.09.2021 16:50
+14
В 2014-м этот писькотряс никому не был нужен. А в 2019-м понадобился бене, чтобы вернуть утраченное.
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08.09.2021 16:53
+11
Проте зелена пліснява наполеглево та завзято втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєень" Московію !!!)))
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08.09.2021 16:52
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Если бы Зеля был президентом Украины еще в 2014 году. -- нам бы было хана.
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08.09.2021 16:50 Відповісти
В 2014-м этот писькотряс никому не был нужен. А в 2019-м понадобился бене, чтобы вернуть утраченное.
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08.09.2021 16:53 Відповісти
Чому нікому ,москальня з задоволеням слухала гундосики про недолугу Україну та українців !!!)))
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08.09.2021 17:00 Відповісти
клован тогда был сильно занят обслуживанием в сауне фуйла и компании, а в перерывах - поливанием грязью Украины и ВСУ
Порошенко о решении ЕС продлить санкций против РФ: Власть должна повышать цену Кремля за войну против Украины - Цензор.НЕТ 8014
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08.09.2021 16:54 Відповісти
Ну почему хана? Западная Украина была бы независимой - уже получила бы пдч и перспективу членства в ЕС. Вся остальная Украина, кроме вертухаев - смотрела сватов где-то за уралом в холодных бараках, а в Днепр, Киев, Харьков и Одессу навезли бы "великоросов" взамен украинцев.
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08.09.2021 16:54 Відповісти
І Західну теж пошматували б !!!Сила України в незалежності та соборності !!!))))))
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08.09.2021 16:58 Відповісти
Вот я о том-же. Пропала бы Украина. И Западная Украина не однородна. Зеленая пошесть и там голоса набрала, особенно в Закарпатье.
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08.09.2021 16:59 Відповісти
Порошенко о решении ЕС продлить санкций против РФ: Власть должна повышать цену Кремля за войну против Украины - Цензор.НЕТ 2861 Super Gut----Це вже тхне сепаратизмом !!!)))
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08.09.2021 17:01 Відповісти
и как, спасло это Западную Украину в 40..41 гг от нашествия совдепии?
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08.09.2021 17:15 Відповісти
Проте зелена пліснява наполеглево та завзято втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєень" Московію !!!)))
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08.09.2021 16:52 Відповісти
Петя ты по рождению дурак
- или всю жизнь тренировался?
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08.09.2021 17:10 Відповісти
ти скільки іноземних мов знаєш?
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08.09.2021 17:13 Відповісти
він запитував не того, на кого ти подумав.
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08.09.2021 19:46 Відповісти
Сегодня обезьяна агрохимия расскрыла истинное лицо зе-упырей одним заявлением:

"слуга народа" не будет голосовать за обращение к США о статусе основного союзника"

Кому там не хватало доказательств, что зе-упыри шестярят на кремль?
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08.09.2021 16:58 Відповісти
73%
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08.09.2021 17:00 Відповісти
Они и не проголосовали.
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08.09.2021 17:00 Відповісти
Вистава лялькового балагана за кремлівським сценарієм триває !!!)))
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08.09.2021 17:03 Відповісти
как посоветует Петро приветствовать депутатов ,которые сегодня провалили голосование,которое могло обеспечетить в перспективе безопасность Украины и ее народа от дальнейшей рашистской оккупации?
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08.09.2021 19:23 Відповісти
У нас НЕТ в стране власти: есть преступное ОПГ с паспортами эрэфии в нагрудном кармане...
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09.09.2021 00:46 Відповісти
 
 