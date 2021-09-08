МОЗ очікує повернення в бюджет Програми медгарантій 5,5 млрд грн, які були забрані на закупівлю вакцин, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я очікує повернення в бюджет Програми медичних гарантій 5,5 млрд грн, які були забрані на закупівлю вакцин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сподіваємося, що при голосуванні змін до держбюджету нам повернуть ці гроші, які були забрані з ПМГ - 5,5, млрд, які ми забирали для того, щоб закупити імунобіологічні препарати", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування в середу.

Нагадуємо, на початку року Кабмін перерозподілив на закупівлю вакцин від COVID-19 6,5 млрд за рахунок бюджету фінансування програми медгарантій на 2021 рік.

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