МОЗ очікує повернення в бюджет Програми медгарантій 5,5 млрд грн, які були забрані на закупівлю вакцин, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я очікує повернення в бюджет Програми медичних гарантій 5,5 млрд грн, які були забрані на закупівлю вакцин.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми сподіваємося, що при голосуванні змін до держбюджету нам повернуть ці гроші, які були забрані з ПМГ - 5,5, млрд, які ми забирали для того, щоб закупити імунобіологічні препарати", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування в середу.
Нагадуємо, на початку року Кабмін перерозподілив на закупівлю вакцин від COVID-19 6,5 млрд за рахунок бюджету фінансування програми медгарантій на 2021 рік.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вся жизнь впереди. ....
Велике ошуканство важливіше для плісняви.
При формировании бюджета 2022 выяснилось,что 5,458 млрд. гривен изъятых решением Кабинета министров из программы медгарантий для закупки вакцин так и не возвращены в бюджет программы, что ставит под угрозу выплаты по временной нетрудоспособности.
а куда изъяли и так понятно - на "велике крадивныцтво"
Кстати, военным уже тоже должны более 1.5 млрд. А еще недавно был миллиард.
Кололи людям лайно, сертифіковані вакцини прострочені...Чи були вони? Пам'ятаєте надвійськову секретність закупівель? В цивілізованій країні вже б подали всією братвою у ідставку. А в китаї, куди їх ломить, таких на стадіон і під кулемет! Щоб другим не повадно було. Арахамії і шмигалі першими стали б.