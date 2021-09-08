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МОЗ очікує повернення в бюджет Програми медгарантій 5,5 млрд грн, які були забрані на закупівлю вакцин, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

МОЗ очікує повернення в бюджет Програми медгарантій 5,5 млрд грн, які були забрані на закупівлю вакцин, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я очікує повернення в бюджет Програми медичних гарантій 5,5 млрд грн, які були забрані на закупівлю вакцин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сподіваємося, що при голосуванні змін до держбюджету нам повернуть ці гроші, які були забрані з ПМГ - 5,5, млрд, які ми забирали для того, щоб закупити імунобіологічні препарати", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування в середу.

Нагадуємо, на початку року Кабмін перерозподілив на закупівлю вакцин від COVID-19 6,5 млрд за рахунок бюджету фінансування програми медгарантій на 2021 рік.

Також читайте: Ляшко про роботу навчальних закладів у "жовтій" зоні: Не йтимуть на карантин, якщо 80% персоналу вакциновані хоча б однією дозою

Автор: Анастасія Потіха
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Велике ошуканство важливіше для плісняви.
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08.09.2021 17:11 Відповісти
попросту говоря - великий деребан от клоуна продолжается:
При формировании бюджета 2022 выяснилось,что 5,458 млрд. гривен изъятых решением Кабинета министров из программы медгарантий для закупки вакцин так и не возвращены в бюджет программы, что ставит под угрозу выплаты по временной нетрудоспособности.
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08.09.2021 17:33 Відповісти
и ляшко явно врет - изъятых НЕ "для закупки вакцин", а "из программы медгарантий на закупку вакцин"..
а куда изъяли и так понятно - на "велике крадивныцтво"
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08.09.2021 17:35 Відповісти
Так их уже и не платят. Задолженность в 3 млрд. и в 2-3 месяца. Как и по безработице.

Кстати, военным уже тоже должны более 1.5 млрд. А еще недавно был миллиард.
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08.09.2021 17:39 Відповісти
Якось так скрєпнеєнько, па усскі аднако...Туда сюда ...всє шмиг шмиг...аль
Кололи людям лайно, сертифіковані вакцини прострочені...Чи були вони? Пам'ятаєте надвійськову секретність закупівель? В цивілізованій країні вже б подали всією братвою у ідставку. А в китаї, куди їх ломить, таких на стадіон і під кулемет! Щоб другим не повадно було. Арахамії і шмигалі першими стали б.
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08.09.2021 17:15 Відповісти
намутят намутят... рыбу половят...и клянчат а потом ждут гуманитарной т.е. подарочной партии от международных организаций и правительств других стран (чаще соседей)
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08.09.2021 17:18 Відповісти
Можете і не чекати, "миші" вже з*їли.
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08.09.2021 20:44 Відповісти
 
 