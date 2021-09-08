Штам коронавірусу "Дельта" може спричиняти тяжкий перебіг хвороби у дітей і підлітків, - учені
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Штам коронавірусу "Дельта" відрізняється від інших варіантів Covid-19 тим, що вважається більш заразним і небезпечним для людини.
Про це йдеться в дослідженні американських центрів із контролю і профілактики захворювань (CDC), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
Зазвичай зараження коронавірусом призводить до більш легкої форми захворювання у дітей і підлітків, ніж у дорослих, але важка форма може виникати у дітей і підлітків при зараженні "Дельта"-варіантом, а також може потребувати госпіталізації і підтримки в відділенні інтенсивної терапії.
Статистика показує, що невакциновані підлітки потрапляють на лікарняне ліжко значно частіше за людей, які отримали щеплення від коронавірусу.
"Відповідно до першого дослідження, нещеплених підлітків госпіталізують у 10 разів частіше, ніж щеплених. Інше дослідження показало, що при штамі "Дельта" відсоток інфікованих дітей із тяжким перебігом COVID не збільшився і сягнув 20%, порівнюючи з 10-25% із серпня 2020 року по липень 2021 року", - говориться в дослідженні, що спирається на статистику.
Частота госпіталізацій та звернень дітей до приймальних відділень лікарень значно підвищилася. Найбільше зросли надходження до лікарень дітей у віці 4 роки і молодше (в 10 разів), ніж у червні 2021 року.
Нові дані вказують на важливість вакцинації для захисту дітей від інфекції. Однак на відмінності між регіонами могли вплинути й інші фактори: маски і соціальна дистанція.
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мішаєтє людЯм півасік спакойна папіть!
Ученым таким классно быть - как синоптиком - Завтра в Виллабаджо может быть ветер(или не может)).
головне вірити "іхсвпердам"