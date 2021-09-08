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Школи в Івано-Франківській області з 13 вересня переходять на дистанційне навчання, у звичайному режимі працюватимуть тільки 15

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Школи в Івано-Франківській області з 13 вересня переходять на дистанційне навчання, у звичайному режимі працюватимуть тільки 15

В Івано-Франківській області з понеділка, 13 вересня, школи перейдуть на дистанційне навчання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Онищук.

Все через високі показники захворюваності на коронавірус і низький рівень імунізації педагогів. На сьогодні в області імунізовані менш, ніж третину педагогів. Місцева влада закликає вчителів до вакцинації, інакше навчання так і буде тривати онлайн.

"З понеділка навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання, оскільки ключовою умовою для проведення звичного режиму навчання є вакцинація понад 80% педагогів. На сьогодні в області провакциновані 29% вчителів, 15 шкіл на Прикарпатті імунізували своїх педагогів на 80%, тобто, 15 шкіл Прикарпаття навчатимуться в звичайному режимі", - зазначила вона.

Також читайте: Якщо епідситуація погіршиться, то працюватимуть тільки ті школи, в яких понад 80% вчителів вакцинувалися, - Ляшко

Автор: Анастасія Потіха
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Все из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом и низкого уровня иммунизации педагогов.Источник: https://censor.net/ru/n3287127

Чому влада за літо не підготувала школи до навчального року?
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08.09.2021 17:45 Відповісти
тебе можна загнати на укольчик?
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08.09.2021 19:46 Відповісти
...проста МЕТА - знищити Вчителів і лікарів ... Станіславці КОГО Ви вибрали ? ..
https://www.facebook.com/stasys.buitkus/videos/1169271513550031
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08.09.2021 17:47 Відповісти
Вони самі себе вибрали. Якщо від виборів би щось залежало то ніхто б нас на вибори не пускав. Не я сказав -Марк Твен.
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08.09.2021 17:52 Відповісти
..Зе.ко БАНДА пішла в НАСТУП на Громадян .. НІЯКИХ підстав для таких дій НЕМА .. робіть ВИСНОВКИ..
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08.09.2021 17:50 Відповісти
Як нема підстав? Якщо у вас щось ще є то це вже підстава згеноцидити всіх.
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08.09.2021 17:53 Відповісти
..згоден ... Час Людського і Божого Суду до цих УБЛЮДКІВ прийде...
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08.09.2021 17:55 Відповісти
можнва пустити на очне навчання вакцинованих вчителів, а іеші можуть через інет викладати. просто у педкоронованих не вистачає логістичних знань то так закрутити або лінь!
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08.09.2021 19:48 Відповісти
Просто для дітей заочне навчання -хєрня., во імя хворих фантазій психопатів!
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09.09.2021 10:01 Відповісти
Подавайте в суды.есть конституция это самый главный закон.
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08.09.2021 20:27 Відповісти
Да кто счас смотрит на эту конституцию? Конституцию задвинули в дальний угол и прикрыли бумажками, шоб не отсвечивала
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08.09.2021 21:50 Відповісти
По-перше: дистанційна освіта є освітою майбутнього. СРСР проґавив НТР революції 1950-х-1980-хх.рр, що й стало однією з головних причин його занепаду. Дистанційна освіта з широким використанням можливостей вебтехнологій - це теж НТР революція. Якщо українське суспільство цього не зрозуміє, воно залишиться на узбіччі цивілізації.

По-друге: Про шкоду ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ, ЯКА ЗВІЛЬНЯЄ ВЕЛИКІ МІСТА ВІД СКУПЧЕНЬ ЛЮДЕЙ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ найбільше волають:

-водії маршруток (бракує пасажирів);

-власники арендованих квартир (бракує квартирантів);

- торгаші бухлом, цигарками і наркотою (бракує клієнтів).
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14.09.2021 11:39 Відповісти
 
 