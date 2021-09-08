Школи в Івано-Франківській області з 13 вересня переходять на дистанційне навчання, у звичайному режимі працюватимуть тільки 15

В Івано-Франківській області з понеділка, 13 вересня, школи перейдуть на дистанційне навчання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Онищук.

Все через високі показники захворюваності на коронавірус і низький рівень імунізації педагогів. На сьогодні в області імунізовані менш, ніж третину педагогів. Місцева влада закликає вчителів до вакцинації, інакше навчання так і буде тривати онлайн.

"З понеділка навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання, оскільки ключовою умовою для проведення звичного режиму навчання є вакцинація понад 80% педагогів. На сьогодні в області провакциновані 29% вчителів, 15 шкіл на Прикарпатті імунізували своїх педагогів на 80%, тобто, 15 шкіл Прикарпаття навчатимуться в звичайному режимі", - зазначила вона.

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