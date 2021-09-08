Звинувачення РФ про нібито причетність ГУР до диверсії на газопроводі в окупованому Криму - цілеспрямована провокація, - прессекретар розвідки Красний

Висунуті Росією звинувачення в нібито причетності Головного управління розвідки Міністерства оборони України до диверсії на газопроводі в окупованому Криму не відповідають дійсності і є провокацією.

Про це заявив прессекретар ГУР Микола Красний у коментарі "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Військова розвідка України вважає, що це цілеспрямована і спланована провокація, яка відбувається в загальній системі провокацій проти України і Головного управління розвідки", - сказав Красний.

Він зазначив, що на погляд ГУР, ця провокація має кілька цілей.

"По-перше, обґрунтувати ті репресивні заходи, дії, які відбуваються зараз у Криму проти кримськотатарського населення. А по-друге, ми не виключаємо, що російські окупанти шукають інші приводи для того, щоб активізувати і поширити такі репресії в Криму", - пояснив прессекретар ГУР.

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Красний вказав також, що ГУР вважає, що "зізнання" братів Асана і Азіза Ахтемова, відео яких поширила ФСБ, відбувалися під тиском.

"Щодо цих людей і їхніх начебто "зізнань", які вони дали на камеру і які російська сторона поширює, то весь цивілізований світ знає про методи, які застосовуються, про жорстокі тортури. Тому ми вважаємо, що всі свідчення, які вони дають - це все відбувалося під дуже страшним тиском. Дуже шкода цих людей, і ми вважаємо, що світова спільнота повинна долучитися до того, щоб їх звільнити з цих катівень, з цього полону", - підкреслив він.

Як повідомлялося, ФСБ РФ звинувачує заступника голови Меджлісу Джеляла і братів Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального.

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.