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газопровід (376) Крим (12755) окупація (5829) розвідка (3615) репресії (1609) диверсія (275)

Звинувачення РФ про нібито причетність ГУР до диверсії на газопроводі в окупованому Криму - цілеспрямована провокація, - прессекретар розвідки Красний

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Звинувачення РФ про нібито причетність ГУР до диверсії на газопроводі в окупованому Криму - цілеспрямована провокація, - прессекретар розвідки Красний

Висунуті Росією звинувачення в нібито причетності Головного управління розвідки Міністерства оборони України до диверсії на газопроводі в окупованому Криму не відповідають дійсності і є провокацією.

Про це заявив прессекретар ГУР Микола Красний у коментарі "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Військова розвідка України вважає, що це цілеспрямована і спланована провокація, яка відбувається в загальній системі провокацій проти України і Головного управління розвідки", - сказав Красний.

Він зазначив, що на погляд ГУР, ця провокація має кілька цілей.

"По-перше, обґрунтувати ті репресивні заходи, дії, які відбуваються зараз у Криму проти кримськотатарського населення. А по-друге, ми не виключаємо, що російські окупанти шукають інші приводи для того, щоб активізувати і поширити такі репресії в Криму", - пояснив прессекретар ГУР.

Також читайте: Канада закликала Росію звільнити затриманих в окупованому Криму кримських татар та всіх українських політв'язнів

Красний вказав також, що ГУР вважає, що "зізнання" братів Асана і Азіза Ахтемова, відео яких поширила ФСБ, відбувалися під тиском.

"Щодо цих людей і їхніх начебто "зізнань", які вони дали на камеру і які російська сторона поширює, то весь цивілізований світ знає про методи, які застосовуються, про жорстокі тортури. Тому ми вважаємо, що всі свідчення, які вони дають - це все відбувалося під дуже страшним тиском. Дуже шкода цих людей, і ми вважаємо, що світова спільнота повинна долучитися до того, щоб їх звільнити з цих катівень, з цього полону", - підкреслив він.

Як повідомлялося, ФСБ РФ звинувачує заступника голови Меджлісу Джеляла і братів Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального.

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
не хватило у гэбни ума подумать о том, что так ювелирно продырявить трубу можно только спецоборудованием , предварительно отключив её от газоснабжения Звинувачення РФ про нібито причетність ГУР до диверсії на газопроводі в окупованому Криму - цілеспрямована провокація, - прессекретар розвідки Красний - Цензор.НЕТ 2536
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08.09.2021 18:04
+2
А от і даремно. На мою думку, подібні диверсіі слід проводити, але не в Криму, який належить Україні, а на всратій Московії. Я би розпочав з Варонєжа, наприклад. Він і так вже зачекався...
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08.09.2021 18:08
+1
Що візитівку Яроша знайшли та сині в"єтнамки з дворучною пилою???)))
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08.09.2021 17:57
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Так Зорян или Шкиряк, кацапам горя наробив. Обвинения РФ о якобы причастности ГУР к диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму - целенаправленная провокация, - пресс-секретарь разведки Красный - Цензор.НЕТ 944
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08.09.2021 17:41 Відповісти
Якийсь Несторович.
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08.09.2021 17:52 Відповісти
...газопровод поджигать это тупня кацапская, бессмысленная напрочь...диверсии на газопроводах никто делать не будет, да еще и летом, никакого смысла, устраняется легко и быстро.... Обвинения РФ о якобы причастности ГУР к диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму - целенаправленная провокация, - пресс-секретарь разведки Красный - Цензор.НЕТ 7789
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08.09.2021 17:53 Відповісти
Що візитівку Яроша знайшли та сині в"єтнамки з дворучною пилою???)))
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08.09.2021 17:57 Відповісти
не хватило у гэбни ума подумать о том, что так ювелирно продырявить трубу можно только спецоборудованием , предварительно отключив её от газоснабжения Звинувачення РФ про нібито причетність ГУР до диверсії на газопроводі в окупованому Криму - цілеспрямована провокація, - прессекретар розвідки Красний - Цензор.НЕТ 2536
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08.09.2021 18:04 Відповісти
А от і даремно. На мою думку, подібні диверсіі слід проводити, але не в Криму, який належить Україні, а на всратій Московії. Я би розпочав з Варонєжа, наприклад. Він і так вже зачекався...
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08.09.2021 18:08 Відповісти
Диверсии на газопроводе? Это кацапская фишка... Это они отрабатывают подготовку населения, что скоро "украинские диверсанты" повредят трубу или где то в Украине или в кацапии, которая идет в Украину... Ничего нового...
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08.09.2021 18:23 Відповісти
Ну, скажем так, на России пытают вообще везде де факто, а в этих ведомствах пытают, используя наследиие и опыт дидов из НКВД и КГБ, при чем, методы, которые используют, таковы, что ужасно страшное Гестапо тихонько отдыхает в сторонке.
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08.09.2021 18:09 Відповісти
Кацапський собака бреше,караван іде.
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08.09.2021 18:09 Відповісти
я не панимаю пачему зебилы ишо не в афуении ???
ведь газ Европе уже 670...
слуги не хотят порадовать мудрый сикоко будет (в гривнах) 1 Гкал тепла для 73 %, этой осенью?
фуйло залезло на спасскую и наблюдает как там все дёргаются ?

какие там прогнозы по закачке у мамывитренко ?
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08.09.2021 18:17 Відповісти
Звинувачення РФ про нібито причетність ГУР до диверсії на газопроводі в окупованому Криму - цілеспрямована провокація, - прессекретар розвідки Красний - Цензор.НЕТ 5839
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08.09.2021 19:37 Відповісти
Жаль что это только кацапская провокация! Лучше было бы правдой.
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08.09.2021 22:04 Відповісти
 
 