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З початку доби війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксовано проліт ворожого безпілотника, втрат немає, - штаб ООС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

Російсько-окупаційні війська з початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксовано проліт ворожого безпілотника. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

У напрямку населеного пункту Опитне російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях наших захисників.

Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Широкине окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "ОРЛАН-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ від початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС

На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

До операції Об’єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території, передали на знищення 135 вибухонебезпечних предметів та повністю відновили 4 пошкоджені будинки.

Автор: Анастасія Потіха
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а збити нема чим,чи як?постійно літають
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08.09.2021 18:27 Відповісти
ШТАБ ОС - когда ваши осы будут наконец жалить сепаров в ответ, как стальное жало у израильтян?
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08.09.2021 18:29 Відповісти
А как потом смотреть в глаза *****?
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08.09.2021 19:53 Відповісти
А ты записался Добровольцем?
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08.09.2021 20:22 Відповісти
З початку доби війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксовано проліт ворожого безпілотника, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1451

Слава рідній матері-Землі
Слава Незалежній Україні
Слава тим, хто протидіє млі
Хто не здавсь і не ховався в тіні
................................................
Слава тим, достойним, не рабам!
Що повік не стануть на коліна.
Слава тим, хто всім смертям назло
Зна, що ще не вмерла Україна !!!
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08.09.2021 18:33 Відповісти
З початку доби війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксовано проліт ворожого безпілотника, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3834
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08.09.2021 20:25 Відповісти
беспилотник запрещено что ли сбивать или я что то не понимаю
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09.09.2021 00:00 Відповісти
 
 