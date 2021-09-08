З початку доби війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксовано проліт ворожого безпілотника, втрат немає, - штаб ООС. ВIДЕО
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Російсько-окупаційні війська з початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксовано проліт ворожого безпілотника. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
У напрямку населеного пункту Опитне російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях наших захисників.
Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі населеного пункту Широкине окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "ОРЛАН-10" з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
До операції Об’єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території, передали на знищення 135 вибухонебезпечних предметів та повністю відновили 4 пошкоджені будинки.
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