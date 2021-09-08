Найменша жертва COVID-19 в Україні: в Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день

2 вересня в Київській дитячій інфекційній лікарні від COVID-19 померла дівчинка, якій виповнився 21 день.

Про це повідомила "УП" головний лікар Тетяна Камінська, інформує Цензор.НЕТ.

Дитина стала наймолодшою жертвою коронавірусної хвороби в Україні.

27 серпня дитину, якій виповнилося 15 днів, у важкому стані з дому доставила в лікарню екстрена медична допомога. У дівчинки була задишка, підвищення температури тіла та інтоксикація.

"Дитину привезли із симптомами дихальної недостатності, її госпіталізували у відділення анестезіології інтенсивної терапії", - розповідає Камінська.

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Лікар пояснила, що в дівчинки був важкий респіраторний дистрес-синдром - стан, при якому кисень через легені не може потрапити в кров.

У малюка і її матері був підтверджений COVID-19. Дитину поклали в лікарню на 5 день після захворювання. Дівчинка народилася 12 серпня 2021.

За словами Камінської, мати заразилася коронавірусом через тиждень після виписки з пологового будинку.

"Дівчинка була в той же день відразу підключена до штучної вентеляція легенів, отримала обстеження і лікування у відповідності з нашим локальним протоколом надання допомоги хворим COVID-19, але незважаючи на це, її стан прогресивно погіршувався, і 2 вересня вона померла", - каже головний лікар.

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