Найменша жертва COVID-19 в Україні: в Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день
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2 вересня в Київській дитячій інфекційній лікарні від COVID-19 померла дівчинка, якій виповнився 21 день.
Про це повідомила "УП" головний лікар Тетяна Камінська, інформує Цензор.НЕТ.
Дитина стала наймолодшою жертвою коронавірусної хвороби в Україні.
27 серпня дитину, якій виповнилося 15 днів, у важкому стані з дому доставила в лікарню екстрена медична допомога. У дівчинки була задишка, підвищення температури тіла та інтоксикація.
"Дитину привезли із симптомами дихальної недостатності, її госпіталізували у відділення анестезіології інтенсивної терапії", - розповідає Камінська.
Лікар пояснила, що в дівчинки був важкий респіраторний дистрес-синдром - стан, при якому кисень через легені не може потрапити в кров.
У малюка і її матері був підтверджений COVID-19. Дитину поклали в лікарню на 5 день після захворювання. Дівчинка народилася 12 серпня 2021.
За словами Камінської, мати заразилася коронавірусом через тиждень після виписки з пологового будинку.
"Дівчинка була в той же день відразу підключена до штучної вентеляція легенів, отримала обстеження і лікування у відповідності з нашим локальним протоколом надання допомоги хворим COVID-19, але незважаючи на це, її стан прогресивно погіршувався, і 2 вересня вона померла", - каже головний лікар.
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ппц...
https://www.health.gov.il/Russian/Subjects/pregnancy_and_birth/birth_and_baby/Vaccination_of_infants/Pages/default.aspx
Хоча.. Чого чекати від Свідків Ягови?..
...
поясню.
дистресс-синдром это не корона.
во вторых в результате короны,также страдают лёгкие. в этом случае в лёгких наблюдается тромбирование.
чтобы это выяснить,делают КТ,после подтверждения тромбоэмболии лёгких вводят актилизе,после которого человек начинает нормально дышать. реанимационные действия с актилизе составляют 1 час,после чего вводят гепарин и далее по инструкции.
какого хера в тромбированные лёгкие пытаться накачивать кислород?
я это знаю потому,что сам прошёл это.
Ізраїль
- Єдина країна, яка дає 3-ту дозу отрути всім віком 12 років.
- Ковідні паспорти на 12 +
- Маски та обмеження
Швеція
- Без бустерів
- Немає паспортів на Covid
- Без замків
- Без масок
Робіть висновки самі
https://www.swissinfo.ch/rus/%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C--%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8E--/45592216