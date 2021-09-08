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хабар (3990) Київ (13830) підкуп (274) Нацполіція (13920) Правоохоронні органи (2660)

Слідчому київської поліції намагалися дати 30 тис. дол. хабаря за закриття справи. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Києві при спробі дати хабар слідчому поліції затримано чоловіка. Зловмисник запропонував поліцейському 30 тис. доларів, щоб "відкупити" себе і брата від кримінальної відповідальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Слідчому київської поліції намагалися дати 30 тис. дол. хабаря за закриття справи 01

У Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції в м.Києві звернувся слідчий Печерського управління поліції, який повідомив про пропозицію хабаря одним із фігурантів досудового розслідування, розпочатого за ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

"Щоб вирішити питання перекваліфікації кримінального провадження стосовно себе, непритягнення до кримінальної відповідальності його брата і повернення вилученого обладнання нарколабораторії, чоловік пропонував слідчому 30 000 доларів. Правоохоронці затримали зловмисника у службовому кабінеті слідчого під час передачі частини обіцяної суми - 5000 доларів", - ідеться в повідомленні.

Слідчому київської поліції намагалися дати 30 тис. дол. хабаря за закриття справи 02
Слідчому київської поліції намагалися дати 30 тис. дол. хабаря за закриття справи 03

За підкуп посадової особи чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
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Топ коментарі
+3
Следователю киевской полиции пытались дать 30 тыс. долл. взятки за закрытие дела - Цензор.НЕТ 8967
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08.09.2021 18:11
+2
Що образився що мало чи злякався що свої за демпінг здадуть !!!)))
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08.09.2021 18:13
+2
А может подсказали, что так хотели поймать его)))
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08.09.2021 18:27
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Следователю киевской полиции пытались дать 30 тыс. долл. взятки за закрытие дела - Цензор.НЕТ 8967
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08.09.2021 18:11 Відповісти
Орли!!!!)))
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08.09.2021 18:14 Відповісти
разница в один год Слідчому київської поліції намагалися дати 30 тис. дол. хабаря за закриття справи - Цензор.НЕТ 1105
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08.09.2021 18:26 Відповісти
Що образився що мало чи злякався що свої за демпінг здадуть !!!)))
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08.09.2021 18:13 Відповісти
$30 тисяч слідаку - це геть не демпінг.
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08.09.2021 18:23 Відповісти
Залежить від вартості справи !!!)))
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08.09.2021 18:25 Відповісти
Вислужився слідакще буде не раз жаліти.
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08.09.2021 18:16 Відповісти
А может подсказали, что так хотели поймать его)))
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08.09.2021 18:27 Відповісти
Тогда бы этих двух не задерживали за дачу взятки.
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08.09.2021 18:31 Відповісти
Ну это своя ментовская контора, а тех могли представлять или СБУшники, или ДБРовцы))) Там все сложно) Задержание одного моего знакомого, лет 15 назад, показали по всем центральным каналам Украины) Он через неделю был дома) Цена вопроса всего 60 тыс баксов)
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08.09.2021 18:45 Відповісти
Але совість буде чиста, а твоя дитина можливо не стане наркоманом
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08.09.2021 23:55 Відповісти
конкурентов топят
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08.09.2021 18:23 Відповісти
Нужно было в криптовалюте.
Уже можно и хрен докажешь. Слідчому київської поліції намагалися дати 30 тис. дол. хабаря за закриття справи - Цензор.НЕТ 8537
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08.09.2021 18:27 Відповісти
Мутная история, следователь за такие деньги ещё и ботинки почистит, вовремя обнаруженная подстава скорее всего.
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08.09.2021 21:55 Відповісти
дал бы сразу всё..- и проехали тему без гвоздей..
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09.09.2021 01:02 Відповісти
 
 