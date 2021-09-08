Слідчому київської поліції намагалися дати 30 тис. дол. хабаря за закриття справи. ФОТО

У Києві при спробі дати хабар слідчому поліції затримано чоловіка. Зловмисник запропонував поліцейському 30 тис. доларів, щоб "відкупити" себе і брата від кримінальної відповідальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції в м.Києві звернувся слідчий Печерського управління поліції, який повідомив про пропозицію хабаря одним із фігурантів досудового розслідування, розпочатого за ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

"Щоб вирішити питання перекваліфікації кримінального провадження стосовно себе, непритягнення до кримінальної відповідальності його брата і повернення вилученого обладнання нарколабораторії, чоловік пропонував слідчому 30 000 доларів. Правоохоронці затримали зловмисника у службовому кабінеті слідчого під час передачі частини обіцяної суми - 5000 доларів", - ідеться в повідомленні.





За підкуп посадової особи чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.