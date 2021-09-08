Невакциновані хворіють COVID-19 у 10-14 разів частіше за тих, хто зробив щеплення, - МОЗ ФРН

Невакциновані люди інфікуються коронавірусом у 10-14 разів частіше, ніж ті, хто зробив щеплення, і перебіг захворювання у них набагато важчий.

Про це заявив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан на брифінгу в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рівень захворюваності серед невакцинованих - у 10-14 разів вищий, ніж серед вакцинованих", - наголосив міністр.

За його словами, в палатах інтенсивної терапії німецьких лікарень понад 95% пацієнтів становлять ті, хто не зробив щеплення.

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Голова німецького МОЗ зауважив, що рішення вакцинуватися є особистим і добровільним, але це стосується інших людей, тому експерти і влада закликають співгромадян зробити щеплення. У зв'язку з цим Шпан сподівається на успіх кампанії з пропаганди вакцинації, яка буде проведена наступного тижня, щоб переконати якомога більше людей робити цю процедуру.

Інакше не можна гарантувати, що не буде нової перевантаження системи охорони здоров'я, наголосив міністр.

Разом із тим президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер звернув увагу на те, що протягом двох останніх тижнів кількість пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії, подвоїлася, зараз їх у Німеччині понад 1300; причому переважна більшість пацієнтів лікарень зараз - люди у віці 35-49 років. Він нагадав, що RKI в липні попереджав: уникнути четвертої хвилі пандемії можливо буде, якщо рівень вакцинації населення становитиме не менш як 85%. "Ми не досягли такого рівня, четверта хвиля почалася; зараз питання, як вона буде розвиватися", - сказав професор.

При цьому, за його словами, завдяки вакцинації вдалося запобігти 38 тисячам смертей від COVID-19.

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Зараз принаймні однією дозою вакциновані 66% населення ФРН, двома - 61,6,%. При цьому, згідно з опитуванням, не хочуть робити щеплення близько 10 відсотків жителів Німеччини, з яких половина є переконаними противниками вакцинації.

За останню добу в країні підтверджено 13 565 випадків інфікування, госпіталізовано 499 осіб, померло 35 інфікованих.

Усього з початку пандемії в Німеччині підтверджено 4 030 681 випадок захворювання, померло 92 448 осіб.

Як повідомлялося, за даними Worldometer у світі станом на ранок 8 вересня зафіксовано 222 761 594 випадки зараження коронавірусом, зокрема 4 599 807 летальних, одужали 199 282 413 осіб.

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