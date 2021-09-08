Невакциновані хворіють COVID-19 у 10-14 разів частіше за тих, хто зробив щеплення, - МОЗ ФРН
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Невакциновані люди інфікуються коронавірусом у 10-14 разів частіше, ніж ті, хто зробив щеплення, і перебіг захворювання у них набагато важчий.
Про це заявив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан на брифінгу в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Рівень захворюваності серед невакцинованих - у 10-14 разів вищий, ніж серед вакцинованих", - наголосив міністр.
За його словами, в палатах інтенсивної терапії німецьких лікарень понад 95% пацієнтів становлять ті, хто не зробив щеплення.
Голова німецького МОЗ зауважив, що рішення вакцинуватися є особистим і добровільним, але це стосується інших людей, тому експерти і влада закликають співгромадян зробити щеплення. У зв'язку з цим Шпан сподівається на успіх кампанії з пропаганди вакцинації, яка буде проведена наступного тижня, щоб переконати якомога більше людей робити цю процедуру.
Інакше не можна гарантувати, що не буде нової перевантаження системи охорони здоров'я, наголосив міністр.
Разом із тим президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер звернув увагу на те, що протягом двох останніх тижнів кількість пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії, подвоїлася, зараз їх у Німеччині понад 1300; причому переважна більшість пацієнтів лікарень зараз - люди у віці 35-49 років. Він нагадав, що RKI в липні попереджав: уникнути четвертої хвилі пандемії можливо буде, якщо рівень вакцинації населення становитиме не менш як 85%. "Ми не досягли такого рівня, четверта хвиля почалася; зараз питання, як вона буде розвиватися", - сказав професор.
При цьому, за його словами, завдяки вакцинації вдалося запобігти 38 тисячам смертей від COVID-19.
Зараз принаймні однією дозою вакциновані 66% населення ФРН, двома - 61,6,%. При цьому, згідно з опитуванням, не хочуть робити щеплення близько 10 відсотків жителів Німеччини, з яких половина є переконаними противниками вакцинації.
За останню добу в країні підтверджено 13 565 випадків інфікування, госпіталізовано 499 осіб, померло 35 інфікованих.
Усього з початку пандемії в Німеччині підтверджено 4 030 681 випадок захворювання, померло 92 448 осіб.
Як повідомлялося, за даними Worldometer у світі станом на ранок 8 вересня зафіксовано 222 761 594 випадки зараження коронавірусом, зокрема 4 599 807 летальних, одужали 199 282 413 осіб.
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Сертификаты о вакцинации приносят нехилый доход.
Пока люди платят - надо хапать.
б этом сообщает The Times.
Мужчина утверждал, что нужно «доверять своей иммунной системе». Он заявлял, что хочет выработать антитела к вирусу самостоятельно, а не с помощью вакцины.
Лоренсон ночью 23 июня опубликовал видео, в котором рассказывал о головной боли и повышенной температуре.
«В 30 лет у меня был обычный грипп - это было худшее, что я когда-либо переживал. Сейчас не так уж и плохо. Если это коронавирус и он будет хуже [гриппа] - я с радостью это переживу и получу антитела... Конечно, я бы хотел сам выработать антитела, а не делать прививку», - рассказал мужчина.
Он также сказал, что не обращался к врачам. На следующий день в видео Лесли отметил, что чувствует себя довольно плохо, ночью у него была лихорадка. Однако мужчина продолжал подчеркивать, что COVID-19 не отличается от гриппа и «бояться тут нечего». Это было последнее видео Лоренсона.
2 июля его нашли мертвым дома. 35-летняя дочь умершего Карла Ходженс сказала, что отцу «промыли мозги» в YouTube и других социальных сетях. По ее словам, он считал, что от вакцин умрет больше людей, чем от коронавируса.
Партнерка Лесли, 56-летняя ****** Митчелл, у которой тоже диагностировали коронавирусное заболевание и госпитализировали, рассказала, что мужчина постоянно отговаривал ее и других от вакцинации."
https://hromadske.ua/ru/posts/58-letnij-britanec-kotoryj-v-socsetyah-prizyval-lyudej-ne-vakcinirovatsya-umer-ot-covid-19
Если бы он обратился в больницу, то может 2.07 опубликовал бы пост, как его выписали здоровым и счастливым.