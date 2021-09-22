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Офіс Зеленського вважає, що CNN поширив дезінформацію про "вагнергейт" в інтересах Росії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс Зеленського вважає, що CNN поширив дезінформацію про

Джерела CNN в Офісі Президента вважають неавторитетними, а сам матеріал - "перекладом англійською мовою старої російської дезінформації.

Про це в коментарі виданню Ліга.нет заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подоляк заявив, що "анонімні й безпосадні джерела" не мають репутації цінності. Він вважає, що при такому змісті треба звертати увагу не на те, що саме опубліковано CNN, а на синхронність із заявою ФСБ.

"Не минуло й кількох годин, як уже й офіційний представник ФСБ (ага, тієї самої) похвалив CNN за цей матеріал. Що там сказано? Усе як завжди. Обов'язкові анонімні відставники", - сказав він.

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На думку Подоляка, реакція ФСБ - сигнал для всієї російської системи пропаганди, що і як потрібно відпрацьовувати. "Тепер вони "розженуть" цю історію з посиланням на CNN", - вважає радник голови ОП.

Він також заявляє, що ситуація "говорить сама за себе", адже вона сталася напередодні зустрічі лідера Росії Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Подоляк каже, що історія про спецоперацію із затримання вагнерівців уперше була опублікована 6 серпня в російському виданні "Комсомольська правда".

Також читайте: В існуванні спецоперації щодо "вагнерівців" не сумніваються провідні світові ЗМІ, але про це не знають лише українські правоохоронці і ТСК, - нардеп "Голосу" Костенко

На його думку, до цієї історії нічого нового в розслідуванні CNN не додав, а українські журналісти, політики або колишні співробітники спецслужб "підставили CNN, забезпечивши переклад англійською мовою старої російської дезінформації".

Автор матеріалу CNN Меттью Ченс раніше висвітлював візит Зеленського на Донбас, президент давав йому коментарі.

Раніше телеканал CNN повідомив, що США знали про спецоперацію із затримання 33 росіян у Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року, і надавали допомогу в її проведенні.

Варто зазначити, що радник глави ОП Подоляк раніше працював піарником Юри Єнакієвського.
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Топ коментарі
+101
за то сам бубочка сказал правду, когда признался в госизмене !
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08.09.2021 18:46
+85
Офіс Зеленського вважає, що CNN поширив дезінформацію про "вагнергейт" в інтересах Росії - Цензор.НЕТ 2124
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08.09.2021 18:59
+66
А это что? Как это еще назвать?
Кстати, так операции же по его словам вообще вообще никогда не было. Он же целый год доказывал что это фейк. Ну и? Заврался и обосрался по самое нихочу.
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08.09.2021 19:03
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то было то ***** не было, АЛЛЁ вы там уже определитесь!!!))
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09.09.2021 10:57 Відповісти
Учитывая рейтинги Зеленского, как бы нам не получить второго путина (по срокам президентства)?!
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09.09.2021 11:07 Відповісти
Оббрехати, зв'язатися з CNN, клепка є...?Пам'ятаєте, що ці хлопці робили з Трампом? А як заговорять "голоса" белінгкету, розвідники, учасники спецоперації...?СБУ, ДБР, ГПУ, ГРУ, ВР -якщо є злочин, не дайте злиняти ворогам...! Війна, вбивають найкращих а на самому верху ХТО????
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13.09.2021 05:10 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

Извините))))))

Офіс Зеленського вважає, що CNN поширив дезінформацію про "вагнергейт" в інтересах Росії - Цензор.НЕТ 9856
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09.09.2021 11:20 Відповісти
Ви там в ОП взагалі *бануті? Інформботва попередника теж любила всіх патріотів, яким щось не подобалось оголошувати "агентами Москви". Але! Та інформботва завжди розрізняла реальне добро і зло, і не котила бочку на США. Абсолютно деструктивна позиція. Всі країна покрутить пальцем у скроні, це як мінімум. А як максимум... можливий движ, ага? Після розслідування.

Але ще стає зрозумілим, що Зе наробив якоїсь куйні в США, бо з чого б це вони влаштовували йому публічну порку одразу після візиту? Що такого можна було витнути, адже там начебто протокол? Ну хіба що запропонувати Байдену коксу тяпнути..
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09.09.2021 11:30 Відповісти
Кучме всё сошло с рук,Порошенко повестками дупу вытирает и Зеленский выкрутится.
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09.09.2021 11:51 Відповісти
Кстати, знакомая картина. Помнится, ещё давненько Нью-Йорк Таймс написала разгромную статью про Петра Алексеича. На пресс-конференции он по этому поводу заметил, что, понимаете ли, против нас ведут гибридную войну, вот и Таймс туда же... Правда, потом сказал, что его слова неправильно интерпретировали.

Суперспособностью признавать свои ошибки власти в Украине никогда не владели. Шибко важные люди, да и ошибок многовато...
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09.09.2021 13:25 Відповісти
тогда оп должны подать в суд на канал? но они этого не сделают, так как правда всплывет. а так через неделю все успокоятся
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09.09.2021 14:31 Відповісти
Подоляк заявив, що "анонімні й безпосадні джерела" не мають репутації цінності. ©

Офіс Зеленського вважає, що CNN поширив дезінформацію про "вагнергейт" в інтересах Росії - Цензор.НЕТ 8911
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09.09.2021 14:46 Відповісти
Пусть в суд подает (международный), посмотрим как его (сцЫкуна) мокнут в его же памперс!
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09.09.2021 15:36 Відповісти
Я щось не можу зрозуміти, хто на цьому фото агент ФСБ?
І, доречі, скільки їх тут?
Офіс Зеленського вважає, що CNN поширив дезінформацію про "вагнергейт" в інтересах Росії - Цензор.НЕТ 9156
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09.09.2021 15:46 Відповісти
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