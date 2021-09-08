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Новини Події Коронавірус і карантин
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МВС і СБУ відкрили близько 80 проваджень через підробку документів про вакцинацію від коронавірусу, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Події

МВС і СБУ відкрили близько 80 проваджень через підробку документів про вакцинацію від коронавірусу, - Ляшко

В Україні через підробку документів про вакцинацію проти коронавірусу вже відкриті близько 80 кримінальних справ.

Про це на засіданні Комітету ВР із питань здоров'я нації заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, посилаючись на дані правоохоронних органів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні 50 кримінальних справ розпочато Міністерством внутрішніх справ, близько 30 - Службою безпеки України за підробку документів. На жаль, це проблема. Це може дискредитувати саму кампанію вакцинації, коли людина купить довідку, а потім захворіє COVID-19 і потрапить у реанімацію, і це будуть активно поширювати противники вакцинації. Це досить важливо з точки зору ефективності та підтримки вакцинальної кампанії", - заявив Ляшко.

Він нагадав, що вже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації проти особливо небезпечних інфекцій.

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У зв'язку з цим голова МОЗ звернувся до медичних працівників, які вносять дані про вакцинацію в електронну систему охорони здоров'я. "Ми з МВС, СБУ запустимо певні кампанії. Якщо хтось десь несвідомо або маніпулятивно буде робити такі речі (внесення в систему помилкових даних. - ред.), ніяке міністерство не буде виступати на підтримку того медичного працівника, який може собі дозволити маніпулювати підробкою медичної документації", - заявив міністр.

Нагадаємо, з початку вакцинальної кампанії в Україні вакциновані 5666019 осіб, із них отримали дві дози вакцини 4407024 людини (двоє з них отримали одну дозу за кордоном). Усього проведено 10073041 вакцинацію.
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Простой вопрос где 4 месяца хранили пфайзер
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08.09.2021 19:13 Відповісти
Простой ответ Файзером вакцинировали всех желающих: https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv
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08.09.2021 19:27 Відповісти
я файзером/комирнати вакцинировался двумя прививками (19 августа последняя) , вчера получил международный сертификат, действительный до февраля 2022 года. удачи пережить зиму!
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08.09.2021 21:12 Відповісти
а чего они не открыли дело против ишака, который завалил вакцинацию в 2020? по методики ВОЗ смертность в Украине от С19 из-за криворогой твари 160 тысяч.
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08.09.2021 19:14 Відповісти
чьому не 80 000тис? Всі , хто перетинає кордон з московією (українці) дають взятку 400-500грн. І я давав, коли перетинав Гоптівку.
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08.09.2021 19:40 Відповісти
Виноват! Прошу повторить: 500 гривен за что??? Это сумма пропуска большегрузной фуры в Одессе, погранцам... ну или кому там ещё. Но сумма- точная. Так это фура груженная! А вы... за что???
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08.09.2021 19:43 Відповісти
ти пост читав?
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08.09.2021 19:47 Відповісти
 
 