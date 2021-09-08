МВС і СБУ відкрили близько 80 проваджень через підробку документів про вакцинацію від коронавірусу, - Ляшко

В Україні через підробку документів про вакцинацію проти коронавірусу вже відкриті близько 80 кримінальних справ.

Про це на засіданні Комітету ВР із питань здоров'я нації заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, посилаючись на дані правоохоронних органів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні 50 кримінальних справ розпочато Міністерством внутрішніх справ, близько 30 - Службою безпеки України за підробку документів. На жаль, це проблема. Це може дискредитувати саму кампанію вакцинації, коли людина купить довідку, а потім захворіє COVID-19 і потрапить у реанімацію, і це будуть активно поширювати противники вакцинації. Це досить важливо з точки зору ефективності та підтримки вакцинальної кампанії", - заявив Ляшко.

Він нагадав, що вже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації проти особливо небезпечних інфекцій.

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У зв'язку з цим голова МОЗ звернувся до медичних працівників, які вносять дані про вакцинацію в електронну систему охорони здоров'я. "Ми з МВС, СБУ запустимо певні кампанії. Якщо хтось десь несвідомо або маніпулятивно буде робити такі речі (внесення в систему помилкових даних. - ред.), ніяке міністерство не буде виступати на підтримку того медичного працівника, який може собі дозволити маніпулювати підробкою медичної документації", - заявив міністр.

Нагадаємо, з початку вакцинальної кампанії в Україні вакциновані 5666019 осіб, із них отримали дві дози вакцини 4407024 людини (двоє з них отримали одну дозу за кордоном). Усього проведено 10073041 вакцинацію.