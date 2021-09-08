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заборона (955) екологія (926) Мінекології (125) Абрамовський Роман (48)

В Україні хочуть заборонити пластиковий посуд, прилади і соломинки для напоїв, - Мінекології

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Законопроєкт передбачає заборону на виробництво і ввезення в країну виробів із пластику. У Раду його внесуть у жовтні.

Про це журналістам розповів міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Через рік після прийняття законопроєкту передбачається заборона виробництва, ввезення на територію України, введення в обіг на території України виробів із пластику, для яких уже наявна альтернатива", - сказав міністр.

За словами міністра, альтернативою повинні стати гранули з кукурудзяного крохмалю. Це дозволить товарам, які вироблені з цього матеріалу, розкладатися під час компостування.

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"Із нього, майже не змінюючи технології, можна робити те ж саме, що можна робити з пластикової сировини, і великих проблем із перенастроюванням виробництва не буде", - сказав він.

Абрамовський пояснив, що під дію заборони можуть потрапити соломинки для напоїв, пластикові столові прилади, ємності для їжі та напоїв, оксобіорозчинний пластик.

Не будуть забороняти вологі серветки, засоби особистої жіночої гігієни, підгузники, тютюнові вироби з фільтрами і самі фільтри.

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"Щодо відповідальності дискусія ще триває, хоча законопроєкт уже готовий до реєстрації. Тут складне питання, тому що надмірна відповідальність пов'язана з корупційними ризиками. На сьогодні пропонуються такі цифри: первинний штраф за надання забороненої продукції на ринку - від 18 тис. грн до 51 тис. грн, повторне порушення протягом 1 року - від 85 тис. грн до 175 тис. грн", - розповів Абрамовський.
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Топ коментарі
+15
Ага, и ещё туалетную бумагу запретить. Что бы вернуться назад, как было при совке, задницу газетой подтирали...
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08.09.2021 19:52
+10
Ага. Будем лаптем из деревянного ведра хлебать. И штаны запретите чтобы сразу было видно кто есть кто. Чем дальше тем больше деградируем. 20 век был веком развития а 21 будет веком деградации.
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08.09.2021 19:50
+10
Вы дегенераты посмотрите что в супермаркетах творится. Разные йогурты и кондитерка расфасована в пластиковые баночки по 40-60грамм. Посчитайте сколько с одной такой баночки мождно сделать одноразовых пакетов и соломинок, придурки. Запретите фасовку меньше килограмма лучше.
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08.09.2021 19:56
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Прекрасно! Давно пора! И пакетики!
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08.09.2021 19:50 Відповісти
Ага, и ещё туалетную бумагу запретить. Что бы вернуться назад, как было при совке, задницу газетой подтирали...
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08.09.2021 19:52 Відповісти
А зато в школе все могли озадачить мУчилку цитаткой из Съезда партии пи..орасов номер такой то, месяц такой то и спокойно получить трояк В Украине хотят запретить пластиковую посуду, приборы и соломинки для напитков, - Минэкологии - Цензор.НЕТ 7110 (в процессе процесса - так и так прочитаешь пару цитаток полоумного вошьдя, а потом страничка "работы членина" отправляется.... куда ей и место)
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08.09.2021 19:58 Відповісти
Если хочешь, можешь уже её не покупать В Украине хотят запретить пластиковую посуду, приборы и соломинки для напитков, - Минэкологии - Цензор.НЕТ 3164
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08.09.2021 20:04 Відповісти
А ты уже наверное и не пользуешься туалетной бумагой, раз поддерживаешь любые идиотские решения власти... Власть на голову тебе будет срать, но ты и это поддержишь.
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08.09.2021 20:12 Відповісти
Я смотрю - туалетная бумага у тебя больная тема. Детская травма? В Украине хотят запретить пластиковую посуду, приборы и соломинки для напитков, - Минэкологии - Цензор.НЕТ 4639
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08.09.2021 20:20 Відповісти
Бетон, бетон запретите!
Он разлагается 1000 лет а вся планета засрана бетоном.

зебланыпля... точнее - Греты Тунберги
В Україні хочуть заборонити пластиковий посуд, прилади і соломинки для напоїв, - Мінекології - Цензор.НЕТ 5536
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08.09.2021 22:46 Відповісти
У Греты грудь не растёт на нервной почве.
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09.09.2021 03:07 Відповісти
Ну, если ты туалетной бумагой не пользуешься, то тогда она тебе и не нужна, просто подтирай одним пальцем.
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08.09.2021 23:31 Відповісти
Хе-хе. Еще один озабоченный В Україні хочуть заборонити пластиковий посуд, прилади і соломинки для напоїв, - Мінекології - Цензор.НЕТ 2111 Что с вами делали этой туалетной бумагой, что вас до сих пор колбасит? В Україні хочуть заборонити пластиковий посуд, прилади і соломинки для напоїв, - Мінекології - Цензор.НЕТ 8506
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09.09.2021 10:44 Відповісти
Теряюсь в догадках . Ты был за вакцинирование , а теперь ты против прогресса за лапти и косоворотки ?
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08.09.2021 20:53 Відповісти
Ты тут за свой узкий мир не агитируй! В Україні хочуть заборонити пластиковий посуд, прилади і соломинки для напоїв, - Мінекології - Цензор.НЕТ 5978
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08.09.2021 20:56 Відповісти
Ага. Будем лаптем из деревянного ведра хлебать. И штаны запретите чтобы сразу было видно кто есть кто. Чем дальше тем больше деградируем. 20 век был веком развития а 21 будет веком деградации.
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08.09.2021 19:50 Відповісти
Вы пластиковыми ложками хлебаете?
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08.09.2021 20:31 Відповісти
Green sheet "Ага. Будем лаптем из деревянного ведра хлебать"


Палишся кремлебот. - У вас на Московии говорят: "щи лаптем хлебаем" В Україні хочуть заборонити пластиковий посуд, прилади і соломинки для напоїв, - Мінекології - Цензор.НЕТ 1538
Видать забыл, что находишся на украинском форуме. В Україні хочуть заборонити пластиковий посуд, прилади і соломинки для напоїв, - Мінекології - Цензор.НЕТ 8092
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08.09.2021 21:15 Відповісти
Ок, я обійдусь без пакетиків, а потім з епіцентру чи розетки прийде доставка загорнута в 4 кілометри плівки.
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08.09.2021 19:50 Відповісти
соломинки для коктейля делать из соломы. разбаловались!
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08.09.2021 19:52 Відповісти
Соломинки нам нужны для другого дела - надувать Зеленых Жаб.
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08.09.2021 20:01 Відповісти
Всё бы ничего, только фамилия смущает- Абрамовский. Наверное, даже Абрамовмч обзавиловался, о грандиозном запрете сраных трубочек, коктейльных. И есть Чему обзавидоваться!
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08.09.2021 19:52 Відповісти
Да еврей он, просто скрывает это.
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08.09.2021 23:36 Відповісти
Це дуже добре, що вже є альтернатива пластику. Ще б сказали, в скільки разів вона буде дорожча.
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08.09.2021 19:53 Відповісти
дай дураку титановый стакан.... он его сломает. - че ж вы не запретите сорокалетние тарахтелки, которые могут ехать, а могут развалиться, немало порадовав встречных и даже поперечных?
Лавров, твой выход(фото - дблыблд)
несутся как папуасы шоб угодить мистерам.
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08.09.2021 19:55 Відповісти
Вы дегенераты посмотрите что в супермаркетах творится. Разные йогурты и кондитерка расфасована в пластиковые баночки по 40-60грамм. Посчитайте сколько с одной такой баночки мождно сделать одноразовых пакетов и соломинок, придурки. Запретите фасовку меньше килограмма лучше.
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08.09.2021 19:56 Відповісти
Жрать йогурты килограммами? Ото производители туалетной бумаги будут рады.
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08.09.2021 20:08 Відповісти
Кстати, я за всю свою жизнь не употребил его ни разу.
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08.09.2021 20:24 Відповісти
Там сахара, как в усиленном питании для дистрофиков
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08.09.2021 20:33 Відповісти
Давно пора, а не хотеть + пакеты.
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08.09.2021 19:56 Відповісти
Велике Крадівництво не передбачає будівництво сміттеспалювальних заводів.
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08.09.2021 20:06 Відповісти
Через год после принятия законопроекта предусматривается запрет производства, ввоза на территорию Украины, введение в оборот на территории Украины изделий из пластика, для которых уже имеющаяся альтернатива"

Отлично, бережем экологию, зачет.
А где бюджетные средства под этот закон чтобы простимулировать отечественных производителей тары начать экологически чистое производство?
Или законопроект для лохов, которые не читают полностью законы, а капусту с них можно стричь уже завтра?
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08.09.2021 20:07 Відповісти
У нас нет такой развитой промышленности, которая глобально влияет на экологию. Мы даже продаём квоты на то, что "недозагрязняем" планету. А тут уже принялись бороться за экологию... Сначала начните "загрязнять" её как Китай, США или Германия.
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08.09.2021 20:07 Відповісти
А що, потрібні лише глобальні підходи? Той, хто сере в природу, повинен за собою прибрати незалежно від того, сере він глобально чи ні.
Мені не подобається, що, вийшовши в ліс, натикаюся на купу пластикового сміття, і мені до лампочки що ті, хто його там вивалили, не зробили цього глобально.
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08.09.2021 20:45 Відповісти
В статье написано о ввозе пластика в страну. О локальном свинстве там речь не идёт. Это другая история. Это в головах населения.
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08.09.2021 20:59 Відповісти
Ввіз для того і забороняється, щоб локальним свиням не було чого викидати. По лісах і парках валються на 50% ввезені (китайські) трубочки і одноразові стаканчики.
Голови свиням міняти ніхто не буде, єдина можливість знизити забруднення пластиком природи - відмова від пластика та високі штрафи (і обов'язковість їх стягнення, а з цим якраз величезна проблема).
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08.09.2021 22:00 Відповісти
экономим на соломинках )))
///
Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупцинное бюро объявило тендер на закупку патронов для учебных стрельб на 2,4 млн гривен.
Также Министерство внутренних дел решило закупить первую партию электроавтомобилей для экономии госбюджета. )))
Тем временем Государственный Ощадный банк договорился с ООО "Види Юникомерс" о закупке 60 инкассаторских авто за 129,9 млн гривен.
Национальная акционерная компания "Украгролизинг" (Киев) продолжает пополнять свой элитный автопарк и планирует закупить 2 внедорожника на 2,4 млн. грн.
А "Украгролизинг" купит еще 3 элитных автомобиля на сумму, которая превышает прибыль компании за 2020.
Кроме того, Государственное бюро расследований (ГБР) хочет купить авто с разгоном до 100 км/час за 7,5 секунд ...
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08.09.2021 20:10 Відповісти
Запретите пластиковую посуду, зебобикам нечем будет думать.
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08.09.2021 20:20 Відповісти
Кно нить может пояснить этим дуракам что надо просто научится перерабатывать отходы?
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08.09.2021 20:26 Відповісти
Для начала нужно научить дегенератов73% выбрасывать отходы в мусорник.
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08.09.2021 21:56 Відповісти
А можно заборонити забороняти?
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08.09.2021 20:27 Відповісти
Лишь бы подороже все сделать. Все эти россказни про экологию банальное прикрытия подорожания упаковки и трубочек для коктейлей.
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08.09.2021 20:28 Відповісти
Набагато логічніше заборонити пластикову тару для напоїв, продуктів та ліків. Саме вона, а не трубочки для напоїв, один з основних забруднювачів пластиком.
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08.09.2021 20:28 Відповісти
Кому запретить?
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08.09.2021 20:33 Відповісти
Ну спасибо им, что не запретили прокладки с крылышками и памперсы. В пору пасть в ноги и кланяться в благодарности за заботу о женщинах. Мудилища
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08.09.2021 20:44 Відповісти
О понеслась шизофрения . Давайте запретим удобную пластиковую посуду , мешки . Вместо этого начнем производить литиевые батареи и бумажные пакеты которые гробят окружающую среду куда больше .
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08.09.2021 20:49 Відповісти
ага давайте , ухудшайте санэпидемиологическую ситуацию в Украине. Одноразовая посуда именно про это.
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08.09.2021 21:05 Відповісти
А что мешает есть из бумажной тарелки деревянной (одноразовой) ложкой и запивать из бумажного стакана?
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08.09.2021 21:53 Відповісти
Оно то как бы хорошо с одной стороны, а с другой где дерева столько взять?
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09.09.2021 08:45 Відповісти
То же самое и по пластику кукурузному, красиво звучит, но представьте себе объёмы, все поля будут в технической кукурузе
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09.09.2021 08:47 Відповісти
Анек вспомнил.
Зоозащитники - хватит убивать животных ради меха, есть прекрасная альтернатива, искусственный мех.
Экоактивисты - вы е@анулись, он сотнями лет не разлагается.
********* )))))
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09.09.2021 08:54 Відповісти
давно пора. або альтернатива - виписувати штрафи рагулям,шо пластік викидають де попало
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08.09.2021 21:26 Відповісти
Дегенератов полная лента. Закон не о запрете всего. А только того, чему есть разлагающаяся альтернатива. Хватит срать кирпичами.
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08.09.2021 21:26 Відповісти
Альтернатива это хорошо...вот только цена этой альтернативы это плохо.. тарелка из крахмала раза в четыре дороже чем пластиковая...
А от запрета пластиковых тарелок доходы населения не увеличатся..
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08.09.2021 21:40 Відповісти
Нет денег на крохмал - купи железную миску и кружку - ходи с этим на природу. В чем проблема?
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08.09.2021 21:51 Відповісти
Все удешевляется при увеличении объема производства. 1 тарелка дорого, 1 млн тарелок - дешево. Первые CD-ROM дисководы стоили в районе 2000 баксов.
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08.09.2021 22:37 Відповісти
Да вопрос даже не в деньгах, при массовом производстве цены снизятся, где столько кукурузы только взять, да и как то не комильфо как по мне еду в тару перерабатывать.
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09.09.2021 08:56 Відповісти
Тупорылые борцуны с цивилизацией.Может давайте закроем все АЭС и ТЭС и вернемся жить на деревья?
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08.09.2021 21:46 Відповісти
Месяц назад был в Словении - самой экологические чистой стране Европы. Там вообще нет мусорок в городе. Хочешь выбросить мусор - иди к контейнерам и выбрасывай свои отходы в соответствующий контейнер. Самое интересное, что никто из местных не ходит и не ноет, что им запрещают пользоваться трубочками и туалетной бумагой, поэтому чистота в городах - идеальная.
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08.09.2021 21:50 Відповісти
Ну вот как можно без пластика - я наготовил еды рассовал ее по герметичным пластиковым контейнерам, выбросил мусор в пластиковых пакетах - они не текут а внутри содержат ароматизатор и нейтрализуют запахи
Полезные соросовские идиоты
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08.09.2021 22:19 Відповісти
В Україні хочуть заборонити пластиковий посуд, прилади і соломинки для напоїв, - Мінекології - Цензор.НЕТ 4804
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08.09.2021 22:25 Відповісти
заплатите бомжикам за пластик и они соберут как стеклотару...
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08.09.2021 22:26 Відповісти
Уже платят, ты не знал? И ни хрена что-то эти бомжи дальше городских мусорников не ходят. Зато по лесам ходят укро-жлобы, оставляющие после себя кучи пластика и стекла.
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08.09.2021 22:39 Відповісти
зеблан - запрети асфальт и бетон... И много много чего ещё можно запрещать... до чего же прпздные...
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08.09.2021 22:49 Відповісти
Тогда вместо пластика пусть будет нитроцеллюлоза...как при сталине-хрущеве...в качестве побочной продукции пороховых заводов...
ой пардон нельзя...пороховые зааводы..зеленое чмо увидело мир шоколадном глазу *****
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08.09.2021 22:58 Відповісти
...пральна, всю химию под СНБО, оставить только хозяйственное мыло изготовленное под ГОСТ, и хватит бесконечно перерабатывать туалетную бумагу - дупы можно вытирать и газетной бумагой, ну на худой конец в коллективных туалетах, во избежания взаимного заражения коллективным поносом, вытирать только пальцем...ну а палец очистить о стену...
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09.09.2021 05:52 Відповісти
Отходы пластика не разлагаются 300 лет?
Стройте из них дороги!
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09.09.2021 09:56 Відповісти
И туалетную бумагу запретить!
Столько деревьев сохраним.
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09.09.2021 09:57 Відповісти
правильно. потому что в Украине пластиковую посуду делают из канистр и мешков из под химии.... харьковчанка ездит по всем аграрным предприятиям и скупает это барахло...
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09.09.2021 10:55 Відповісти
 
 