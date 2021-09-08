В Україні хочуть заборонити пластиковий посуд, прилади і соломинки для напоїв, - Мінекології

Законопроєкт передбачає заборону на виробництво і ввезення в країну виробів із пластику. У Раду його внесуть у жовтні.

Про це журналістам розповів міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Через рік після прийняття законопроєкту передбачається заборона виробництва, ввезення на територію України, введення в обіг на території України виробів із пластику, для яких уже наявна альтернатива", - сказав міністр.

За словами міністра, альтернативою повинні стати гранули з кукурудзяного крохмалю. Це дозволить товарам, які вироблені з цього матеріалу, розкладатися під час компостування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Надтонкі і тонкі пакети мають зникнути з магазинів із березня 2022-го, - заступник міністра охорони довкілля Стрілець

"Із нього, майже не змінюючи технології, можна робити те ж саме, що можна робити з пластикової сировини, і великих проблем із перенастроюванням виробництва не буде", - сказав він.

Абрамовський пояснив, що під дію заборони можуть потрапити соломинки для напоїв, пластикові столові прилади, ємності для їжі та напоїв, оксобіорозчинний пластик.

Не будуть забороняти вологі серветки, засоби особистої жіночої гігієни, підгузники, тютюнові вироби з фільтрами і самі фільтри.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Видовище не з приємних, на пляжі стоїть сморід", - після дощу море в одеській Аркадії покрилося білою рідиною. ВIДЕО

"Щодо відповідальності дискусія ще триває, хоча законопроєкт уже готовий до реєстрації. Тут складне питання, тому що надмірна відповідальність пов'язана з корупційними ризиками. На сьогодні пропонуються такі цифри: первинний штраф за надання забороненої продукції на ринку - від 18 тис. грн до 51 тис. грн, повторне порушення протягом 1 року - від 85 тис. грн до 175 тис. грн", - розповів Абрамовський.