В Україні хочуть заборонити пластиковий посуд, прилади і соломинки для напоїв, - Мінекології
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Законопроєкт передбачає заборону на виробництво і ввезення в країну виробів із пластику. У Раду його внесуть у жовтні.
Про це журналістам розповів міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Через рік після прийняття законопроєкту передбачається заборона виробництва, ввезення на територію України, введення в обіг на території України виробів із пластику, для яких уже наявна альтернатива", - сказав міністр.
За словами міністра, альтернативою повинні стати гранули з кукурудзяного крохмалю. Це дозволить товарам, які вироблені з цього матеріалу, розкладатися під час компостування.
"Із нього, майже не змінюючи технології, можна робити те ж саме, що можна робити з пластикової сировини, і великих проблем із перенастроюванням виробництва не буде", - сказав він.
Абрамовський пояснив, що під дію заборони можуть потрапити соломинки для напоїв, пластикові столові прилади, ємності для їжі та напоїв, оксобіорозчинний пластик.
Не будуть забороняти вологі серветки, засоби особистої жіночої гігієни, підгузники, тютюнові вироби з фільтрами і самі фільтри.
"Щодо відповідальності дискусія ще триває, хоча законопроєкт уже готовий до реєстрації. Тут складне питання, тому що надмірна відповідальність пов'язана з корупційними ризиками. На сьогодні пропонуються такі цифри: первинний штраф за надання забороненої продукції на ринку - від 18 тис. грн до 51 тис. грн, повторне порушення протягом 1 року - від 85 тис. грн до 175 тис. грн", - розповів Абрамовський.
Будь ласка, зачекайте...
Он разлагается 1000 лет а вся планета засрана бетоном.
зебланыпля... точнее - Греты Тунберги
Палишся кремлебот. - У вас на Московии говорят: "щи лаптем хлебаем"
Видать забыл, что находишся на украинском форуме.
Лавров, твой выход(фото - дблыблд)
несутся как папуасы шоб угодить мистерам.
Отлично, бережем экологию, зачет.
А где бюджетные средства под этот закон чтобы простимулировать отечественных производителей тары начать экологически чистое производство?
Или законопроект для лохов, которые не читают полностью законы, а капусту с них можно стричь уже завтра?
Мені не подобається, що, вийшовши в ліс, натикаюся на купу пластикового сміття, і мені до лампочки що ті, хто його там вивалили, не зробили цього глобально.
Голови свиням міняти ніхто не буде, єдина можливість знизити забруднення пластиком природи - відмова від пластика та високі штрафи (і обов'язковість їх стягнення, а з цим якраз величезна проблема).
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Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупцинное бюро объявило тендер на закупку патронов для учебных стрельб на 2,4 млн гривен.
Также Министерство внутренних дел решило закупить первую партию электроавтомобилей для экономии госбюджета. )))
Тем временем Государственный Ощадный банк договорился с ООО "Види Юникомерс" о закупке 60 инкассаторских авто за 129,9 млн гривен.
Национальная акционерная компания "Украгролизинг" (Киев) продолжает пополнять свой элитный автопарк и планирует закупить 2 внедорожника на 2,4 млн. грн.
А "Украгролизинг" купит еще 3 элитных автомобиля на сумму, которая превышает прибыль компании за 2020.
Кроме того, Государственное бюро расследований (ГБР) хочет купить авто с разгоном до 100 км/час за 7,5 секунд ...
Зоозащитники - хватит убивать животных ради меха, есть прекрасная альтернатива, искусственный мех.
Экоактивисты - вы е@анулись, он сотнями лет не разлагается.
********* )))))
А от запрета пластиковых тарелок доходы населения не увеличатся..
Полезные соросовские идиоты
ой пардон нельзя...пороховые зааводы..зеленое чмо увидело мир шоколадном глазу *****
Стройте из них дороги!
Столько деревьев сохраним.