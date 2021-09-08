Глава МНС Росії Зінічев розбився, послизнувшись під час прогулянки на водоспаді, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російське міністерство повідомило, що Євген Зінічев загинув, намагаючись врятувати режисера, який знімав навчання. Насправді це режисер намагався врятувати міністра, який послизнувся біля водоспаду.
Про це повідомляє з посиланням на джерела низка російських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
За їхніми даними, Зінічев, як і сказано в офіційному повідомленні, відкрив навчання МНС у Норильську. Але після цього він полетів на озеро Лама приблизно за 120 кілометрів від міста. Це одна з визначних пам'яток Красноярського краю, на яку регулярно возять високопоставлених гостей.
Інцидент міг статися в іншій точці неподалік від озера - на водоспаді Китабо-Орон. Офіційні особи повідомили, що міністр загинув, намагаючись врятувати 63-річного режисера Олександра Мельника, який багато років співпрацював із МНС. За однією з версій, Зінічев стрибнув за ним з обриву в річку, але розбився об камінь. За іншою - намагався утримати його від падіння з обриву. Але, за даними ЗМІ, все було навпаки: саме загиблий режисер намагався врятувати міністра, який зірвався в прірву. Зінічев послизнувся, підійшовши до краю водоспаду, а Мельник намагався його втримати.
55-річний генерал армії Зінічев очолював МНС РФ із травня 2018 року. Він служив у КДБ, 9 років працював в особистій охороні Володимира Путіна, три місяці очолював Калінінградську область та обіймав посаду заступника директора ФСБ. Входив до складу Ради безпеки - дорадчого органу при президенті Росії, в який включені всі силові міністри і ключові російські чиновники найвищого рівня.
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😆
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https://www.youtube.com/watch?v=5X63lIbEYRA
где-то вначале.
Кадебешні генерали ********** полювати або рибачити під Норільском, красуня Лама і все таке.
08.09.2021 13:30
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СМЕРТЬ РОSSИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Ну и повесился потом.
ОДин МЧС-ник или еще и режиссер?
йеноту подобается новина